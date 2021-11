Así reaccionó Petrona Martínez a su Latin Grammy a mejor álbum de folclor

Petrona Martínez, la reina del bullerengue, ganó el Grammy Latino de mejor álbum de folclór con Ancestras, la grabación que, según anunció Mayte Montero -su manager- resultó ser la última de su carrera musical, debido a los quebrantos de salud que afectaron la voz de la cantadora.

Como bien lo dijo Montero al recibir el Grammy Latino por ella, Petrona Martínez estaba en Palenquito (Bolívar), donde sus seguidores, colombianos y del exterior, la han encontrado siempre. Petrona no viajó a recibir el máximo premio de la música latina y por eso, Montero le pidió al público un aplauso que se oyera hasta allá y los asistentes a la ceremonia lo hicieron con el gusto que da aplaudir a una maestra, merecedora de todos los homenajes.

Petrona Martínez ha sido siempre un ejemplo de una vida agradecida con la música, conciente de la responsabilidad de ser una portadora de tradición. Lo reiteró en cada conceirto que dio y cada entrevista.



"Esto que es la música no quiero que la dejen caer -dijo en un breve videoclip en su Instagram, cuando estaba lanzando este álbum-. Yo les digo a las hijas mías: si yo me muero mañana, ustedes con sentarse a llorarme, a guardarme luto, no me van a revivir. Qué siga la música pa'lante y me alegra siempre que ustedes están cantando".

Sus seguidores añoraban ver su reacción al saber que había ganado el Grammy y por eso es tan significativo el breve video que grabaron sus familiares al darle la noticia. Le recuerdan que en algún momento dijo que se iba a poner a bailar cuando se ganara el Grammy y le dicen: Pues ponte a bailar porque te lo ganaste. El emocionante momento fue subido a twitter por El Heraldo, con la siguiente leyenda:

"Felicidad pura: así fue la reacción de Petrona Martínez tras ser notificada de que había ganado el #LatinGRAMMY en la categoría Mejor Álbum Folclórico’ por su trabajo discográfico ‘Ancestras'"

😍 Felicidad pura: así fue la reacción de Petrona Martínez tras ser notificada de que había ganado el #LatinGRAMMY en la categoría Mejor Álbum Folclórico’ por su trabajo discográfico ‘Ancestras’. 👏 pic.twitter.com/0TDS4twawY — EL HERALDO (@elheraldoco) November 19, 2021

