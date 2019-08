Cantante de banda de metal asesinado en pleno concierto

Era la última canción de lo que parecía ser un show más. El grupo de trash metal salvadoreño Apes of God era uno de los siete invitados a un festival cuyo cartel del 3 de agosto pasado reunía siete bandas del género. El lugar: un municipio llamado Armenia, a 35 kilómetros de San Salvador.

Los artistas habían sido congregados en un concierto bautizado como Green Metal Concert, auspiciado por una ONG cuya misión, trabajar "por una sociedad libre de violencia" adquirió un tinte de paradoja después de esa noche.



El escenario estaba en un restaurante conocido como Rancho Grande, ubicado en la entrada de la población y Apes of God, una banda fundada en septiembre del 2015, por César Canales como vocalista y Rodrigo Salguero, en la guitarra, estaba por terminar su show. Pero no terminó con aplausos, sino con el disparo que mató al cantante en el acto.

Aunque trataron de reanimarlo, no fue posible. Con la vida de Canales, muerto a los 27 años de ese trágico disparo en la cabeza, se apagó también el deseo de hacer música por parte de toda su banda, una banda que en su país representaba la vanguardia del género.

Las autoridades salvadoreñas capturaron y presentaron ante los medios al supuesto victimario, un día después. Indicaron que lo atraparon al rededor de las 11.50 de la mañana siguiente y lo identificaron como Wilber Isidro Orellana, de 36 años. Al que acusaron de homicidio agravado.



Los medios locales citaron a testigos que hablaban de haber presenciado una discusión previa, por razones desconocidas, entre el músico y Orellana. Cuentan también que el detenido salió del establecimiento y regresó más adelante con el arma de fuego que acabaría con la vida del artista. El agresor salió del recinto haciendo disparos al aire para evitar ser detenido, informan.

#Sonsonate l Las autoridades informan sobre el arresto de Wilber Isidro Orellana, de 36 años, acusado del homicidio agravado, en perjuicio de Francisco Canales, cantante de rock, cuyo hecho se registró en el interior de un restaurante privado en #Armenia. #PlanControlTerritorial pic.twitter.com/B6tTLyNu1a — PNC El Salvador (@PNCSV) August 4, 2019

Por su parte, la ONG que organizó el festival condenaba el asesinato y exigía agilizar el esclarecimiento del suceso. Por su parte, sus compañeros de banda compartieron con el público un sentido comunicado encabezado con las palabras "Sin formas de expresar lo que sentimos".

En él, manifiestan su dolor y la decisión que tomaron:



"Como muchos ya saben, el día de ayer durante la tarde, la banda fue víctima de una serie de agresiones físicas y verbales en el evento llamado Green Metal Concert, realizado en la ciudad de Armenia que desgraciadamente culminó en el asesinato 'a sangre fría' de nuestro vocalista, Cesar Canales".

"Como banda nos sentimos devatados por este hecho, ya que nos ha tocado sufrir en carne propia el ver como nuestro amigo, nuestro hermano, moría en nuestros brazos", continúa el texto.



Más adelante, el comunicado manifiesta: "Debido a este lamentable hecho, anunciamos que Apes of God dejará los escenarios de manera definitiva, por un largo tiempo no sabrán absolutamente anda de nosotros, ya que no nos interesa seguir perteneciendo a una 'escena' como esta".

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET