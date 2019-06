Ed Sheeran cantará con Eminem, 50 Cent, Skrillex, Paulo Londra y más

El próximo disco de Ed Sheeran estará compuesto solo por colaboraciones con otros artistas.



Este martes, el artista anunció quienes participarán en su nuevo álbum y sorprendió con nombres como Cardi B, 50 Cent, Skrillex, Eminem, Travis Scott, Justin Bieber (con quien hizo 'I Don't Care') y Camila Cabello, entre otros.

Sheeran es un artista versátil y ha sabido moverse entre el pop, el dance hall y el teen pop , así que a sus fanáticos no les resulta para nada extraño su coqueteo con géneros urbanos al trabajar de la mano de artistas como 50 Cent, Eminem y Travis Scott.



Pero, lo que más sorprendió al público latino es la aparición del nombre del argentino Paulo Londra, artista de trap, cuya carrera se disparó de un momento a otro gracias a canciones como 'Adán y Eva'.

Según la información que publicó Sheeran en su cuenta de Instagram, la canción que compartirá con Londra y con Dave se llama ' Nothing On You'.



Por el momento, el norteamericano no ha entregado más detalles de las colaboraciones que se podrán conocer el 12 de julio.

Lista de artistas

Travis Scott

Dj Khalid

Camila Cabello

Cardi B

Chance The Rapper

Pbnb Rock

Stormzy

Yebba

Justin Bieber

Eminem

50 Cent

Young Thug

J hus

Ella Mai

Paulo Londra

Dave

H.E.R

Meek Mill

Skrillex

Bruno Mars

Chris Stapleton



