Artistas que la han 'embarrado' en sus redes sociales

El Tiempo

El 23 de diciembre del 2013, y en medio de la muerte de Diomedes Díaz, el cantante Santiago Cruz escribió en su Twitter: “Un abrazo a la familia de Doris Adriana Niño (…) Me solidarizo con una familia que vivió una tragedia por culpa de un irresponsable”. Esto llevó al rechazo de muchos de los seguidores del Cacique de la Junta, que apenas se reponían de la noticia de la muerte del juglar, ocurrida el 22 de diciembre de ese año. Cruz no se amilanó y dijo por la misma red social: “Yo no me alegro de la muerte de nadie, simplemente abrazo a una familia víctima (…) Errores he cometido, pero no he matado a nadie”, escribió. “Me estoy solidarizando con una familia que la pasó muy mal al ser víctimas. No era un chiste, era un abrazo sincero”, añadió.