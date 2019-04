Once artistas colombianos estarán en el Festival Glastonbury 2019

Un total de 11 artistas colombianos participará en el festival británico de Glastonbury, uno de los más importantes del mundo, donde se presentarán en el espacio "Colombia Magic" el primer día del evento, informó la feria Bogotá, Arte y Cultura (Barcú).

Las agrupaciones que estarán en el festival, a celebrarse entre el 26 y 30 de junio, son Salsangroove, Los Yoryis, Mabiland, Ghetto Kumbé, La Payara, Sol Okarina, Ácido Pantera y Absalón y Afropacífico, banda que ganó los "showcases", o presentaciones en vivo, de la plataforma musical de Barcú.



También estarán los DJ Dani Dabba y Guajiro, así como el artista plástico Luis Fernando Bohórquez, quien será el encargado de crear uno de los escenarios del Glastonbury, que este año celebra su edición número 36 en la granja The Worthy Farm, en el condado de Somerset (oeste de Inglaterra).

"Hoy los sueños se hacen realidad con la llegada de Colombia Magic a Glastonbury. Es una oportunidad única para mostrar el talento colombiano en el mundo", afirmó el fundador de Barcú, Christopher Paschall, citado en un comunicado de su despacho.



En el evento, Bohórquez realizará una "instalación monumental", conformada por 37 piezas diferentes, que se llamará 'Cuerpos Luminosos'.



La oportunidad de que los artistas colombianos participen en el festival, agregó la información, se dio luego de que el productor y coordinador del Glastonbury, Malcolm Haynes, fuera jurado de los 'showcases' e invitado especial del Barcú de la edición que se celebró en octubre pasado.



El cartel del Festival de Artes Contemporáneas Glastonbury lo encabezan The Killers, The Cure, Stormzy, Kylie y Janet Jackson. Asimismo estarán otros artistas reconocidos como Miley Cyrus, Tame Impala, Liam Gallagher, Rosalía y George Ezra.



Por otra parte, Barcú aseguró que son más de 70 agrupaciones las que se han presentado en sus "showcases", lo que ha impulsado su proyección internacional.



EFE