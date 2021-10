Artes plásticas y letras recibieron su Princesa de Asturias 2021

El escritor francés Emmanuel Carrère sigue huyendo de las etiquetas para definir una obra como la suya, que borra las fronteras entre realidad y ficción y en la que, en ocasiones, se sitúa como protagonista.



Por su parte, la artista plástica serbia Marina Abramovic, considerada la ‘abuela’ del performance, aseguró que “para un artista es bueno tener una infancia desgraciada”.

Ambos intelectuales, junto con los demás ganadores del prestigioso Premio Princesa de Asturias, recibieron los galardones de manos del rey de España, Felipe VI, en la tradicional ceremonia de gala en la ciudad de Oviedo (España).

El autor francés de El Reino advirtió, además, que su obra se compone de “relatos” que prefiere no etiquetar y que son “un poco de todo: novela ficción, no ficción, nuevo periodismo o autoficción”, y en los que, por el momento, no ha caído en la autocensura, “pero cuanto más tiempo pasa, mayor es el riesgo de tener que hacerlo”.



Tras señalar que “muchos juicios expresados por grandes escritores hoy en día se condenarían”, Carrère admitió que en su última publicación, la autobiográfica Yoga, aparecían aspectos en los que “a lo mejor debería haber sido más prudente”, después de verse obligado a retirar algunos extractos al no obtener el consentimiento de su mujer para salir mencionada.



El autor, que asegura sentirse indignado “como cualquier ciudadano” con la desdicha relacionada con la desigualdad y la miseria económica o política, aseguró sentirse tan cómodo trabajando con los personajes que desarrolla en su obra literaria como los actores en el ámbito del cine.



“Los personajes de un libro obedecen sin rechistar, pero en el tipo de libro que yo escribo no suelen salir de la imaginación y, por tanto, surgen cuestiones bastante parecidas a cuando se dirige a actores”, indicó el segundo escritor en lengua francesa que gana el Princesa de Asturias de las Letras, tras la autora de novela negra Fréderique Audoin-Rouzeau (Fred Vargas).

Una artista que remueve

De otro lado, Marina Abramovic, hija de guerrilleros yugoslavos comunistas “que pasaban poco tiempo en casa”, y con una abuela religiosa que le contaba cuentos y le explicaba sus sueños, dijo que para un artista una infancia feliz es algo que no se quiere cambiar, “pero cuando es triste hay mucho material con el que trabajar”.



Amante de los toros y del flamenco, la artista serbia habló de la necesidad de que una obra artística sirva para interactuar con el espectador, “un performance, si es bueno, puede cambiarte la vida”.



Por ello no le gusta la idea de que el arte “tenga que ser bonito”. “Tiene que ser perturbador y plantear preguntas”, subrayó mientras repasaba obras como la que protagonizó con su entonces pareja, el también artista Ulay. En ella, ambos sostenían un arco en tensión con una flecha apuntando a su corazón durante más de cuatro minutos, un tiempo que duró “una vida”, que requería una confianza total entre ambos y en la que los espectadores podían escuchar cómo iba cambiando el ritmo cardíaco de ambos.



Abramovic, convertida hace años casi en un mito que se rodea de estrellas del pop en su residencia de Nueva York tras dotarse de un aura mística no exenta de polémica, recordó también la obra que le abrió las puertas del gran público, The artis is present, un performance que la llevó a sentarse ocho horas al día durante tres meses en el atrio del MoMA de la Gran Manzana.



