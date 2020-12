Armando Manzanero no está intubado, pero sí tiene respiración asistida

Luego de ser hospitalizado el 17 de diciembre por covid-19, en Ciudad de México, trascendió que el cantautor mexicano Armando Manzanero tiene respiración asistida pero no está intubado, según le dijo Martha Manzanero Arjona a Noticias RCN.

“No está intubado, sí está separado y sí tiene respiración asistida, pero es con un tanque de alto flujo de oxígeno. Está cuidado por los doctores. Está bien, está estable, dentro de lo que cabe porque no deja de ser una enfermedad grave y él es una persona mayor aunque luzca tan vital”, le comentó Manzanero Arjona a uno de los informativos de TvAzteca.



"Mi padre es un guerrero, los médicos han dicho que harán lo posible para sacarlo adelante de esa enfermedad", agregó la hija menor de la familia Manzanero Arjona, sin precisar el hospital en el que está internado desde la mañana del 17 de diciembre.



Martha, María Elena, Armando y Diego Manzanero Arjona agradecen las muestras de cariño de su sus admiradores y decenas de artistas que, al enterarse de la noticia, manifestaron su solidaridad a la familia y sus oraciones.



Manzanero Arjona dijo que su padre pudo haberse contagiado en Yucatán, donde estuvo hace algunos días en un gran homenaje que le hicieron en su tierra natal. "Fue una reunión muy pequeña, pero tal pudo haber sido allí".



Agregó que siempre pensaron que se trataba de una gripa normal, pero tras varios días de no evolucionar se decidió su hospitalización, "aunque él no quería, porque ahora está aislado de su esposa y sus hijos. Hemos hablado con él y aunque está un poco agitado, lo hemos sentido tranquilo cuando hablamos con él".



"Fue súbito, oxigenaba muy bien, estaba perfecto y de repente empezó a bajar su oxigenación y se le llevó oxígeno a la casa, pero de repente ya no fue suficiente y tuvimos que venir al hospital”, dijo su hija, aclarando que aunque su padre es muy fuerte y muy vital, padece de diabetes.



El autor de clásicos de la música romántica mexicana como Somos novios, Voy a apagar la luz, Contigo aprendí, Esta tarde vi llover y No, hace unas semanas reveló a que se sentía feliz de recibir premios en vida. "Estoy siendo premiado por la vida", aseguró el compositor, quien tiene otros hijos: Juan Pablo Manzanero Blum, así como Mainca y Rodrigo.



Antes de las declaraciones de su familia, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) había revelado que Manzanero contrajo covid-19, pero se limitó a decir que "está siendo atendido conforme a los protocolos médicos establecidos".



El llamado 'Rey del romanticismo' hace unos meses recibió el Premio Billboard por su trayectoria. Apenas el viernes pasado obtuvo otro reconocimiento que lo convierte en profeta en su tierra, durante la inauguración en Yucatán del Museo Casa

Manzanero, en el que estuvieron los artistas Carlos Cuevas y Coque Muñiz.



También en Yucatán, en el sureste de México, Manzanero tiene un teatro que lleva su nombre. Las autoridades de México y Mérida, capital de Yucatán, estrenaron en su honor 'La ruta de la nostalgia' para compartir escenarios importantes en la vida del artista con los visitantes nacionales, locales e internacionales.

La noticia de Manzanero se da a conocer mientras México acumula 1.289.298 contagios y 116.487 fallecidos. El Gobierno de México ha reconocido que el país experimenta un "segundo pico de la pandemia", en el que Ciudad de México afronta un 80 % de ocupación hospitalaria, por lo que está en el nivel de riesgo.

EFE y resumen de agencias