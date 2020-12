Manzanero: el hombre que nos enseñó a querer

Murió un ícono latinoamericano. La desaparición de Armando Manzanero deja un vacío terrible en nuestra memoria romántica colectiva; millones de personas se abrazaron y se enamoraron con Somos novios, No sé tú o Esta tarde vi llover. Se besaron, se amaron e incluso lo corearon con Elvis Presley en It’s Impossible, la adaptación de Somos novios en inglés que hizo Sid Wayne para el otro Rey. Porque Manzanero fue el nuestro.

Armando Manzanero, embajador musical de Yucatán (México), su tierra natal, y de todo el romanticismo latinoamericano, podía sacar poesía de una tarde comiendo solo mientras afuera caía un aguacero. Una escena cotidiana en sus manos lograba convertirse en un himno: “Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú”.

Sus frases sencillas, pero cargadas de romanticismo en esta canción, le dieron la vuelta al mundo, en diferentes voces y ritmos. Desde su propia interpretación en bolero, hasta la de Gilberto Santa Rosa en salsa o la del pop rock de Presuntos implicados, pasando por Tony Bennet, con Yesterday I Heard the Rain.

​

Como decía uno de sus más clásicos intérpretes, el bolerista Roberto Ledesma, Manzanero no tuvo necesidad ni siquiera de apelar al despecho –menos a la polémica o a la sexualidad explícita–. Manzanero tomaba las señales cotidianas del amor y las musicalizaba. “Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla. Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical”. ¿Quién no tuvo un momento así y no se sintió identificado en esa frase interpretada por Luis Miguel, por ejemplo?

Su magia poética hacía grande a este hombre de 1,54 m, que en entrevista con Elena Poniatowska confesaba no haber sentido nunca que su estatura fuera una debilidad. Más bien para él fue una ventaja: decía que ser “chaparrito”, lo hacía una “persona sumamente notoria”, porque siempre lo identificaban en medio de cualquier multitud, por eso. Y además no necesitaba ser muy alto en escenario si estaba detrás del piano.



Esa simbiosis, entre Manzanero y el piano –imagen imborrable para la memoria de los hispanohablantes– comenzó desde que el artista era muy niño. Su destino en la música se trazó desde muy temprano. Su padre era guitarrista y profesor, y su madre confiaba tanto en su talento que al ver que el violín que habían encargado para sus clases de música había llegado sin arco, decidió cambiar la máquina de coser por un piano desvencijado y así marcó para siempre su destino.

Manzanero pasó de ser el niño pequeño detrás del piano que acompañaba los coros a ser pianista profesional a los 16 años. A los 22 era director musical de CBS (hoy Sony). Como instrumentista pudo trabajar de la mano con muchos intérpretes delante y detrás de escena, se hizo productor, arreglista y compositor. Como pianista acompañó a intérpretes como Pedro Vargas, Los Panchos, Olga Guillot y Angélica María. Como compositor iluminó a muchos más.



Adoro, Nada personal, Parece que fue ayer, No sé tú y Contigo aprendí son, en su repertorio, apenas la punta de un iceberg de más de 400 composiciones. Cantar a Manzanero se convirtió en un sello. Desde hacía décadas se lo incluía en el olimpo de autores mexicanos, junto con Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Álvaro Carrillo y Juan Gabriel, en la balada.

Había boleristas como Roberto Ledesma que abrazaban con fervor su obra. El cubano consideraba sus letras el complemento perfecto para su carrera de intérprete que no escribía. “Ha sido el compositor que más le ha cantado al amor. Y con justicia el nobel García Márquez dijo que Armando Manzanero era el mejor poeta vivo (...). Él siempre les cantó al amor y a la mujer, jamás le hizo apología al despecho”, dijo de él en entrevista.



Sencillo, de sonrisa bondadosa y siempre con un ingenio y un humor elegante, Manzanero llegó a casarse cinco veces y tuvo seis hijos. Sin embargo, en la charla con Poniatowska confesó también que no se sentía buen marido:



“Agradezco mucho a las cinco madres de mis hijos que los hayan educado tan maravillosamente bien (...). Yo nací para ser el mejor padre del mundo, pero para marido dejo mucho que desear, no porque ande en busca de relajos, sino porque la música es la única pasión que he conocido”.

El cantautor mexicano era además presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Y en este campo anotaba que había logrado hacer todo lo que había querido: “No me queda un deseo sin cumplir. Soy un señor inmensamente privilegiado y tocado por la mano de Dios –le decía a la escritora y periodista–, porque cuando yo era niño y escuchaba pegado a mi radio a la W, adiviné que algún día todos los grandes cantantes convivirían conmigo y grabarían mis canciones”.



Tampoco se quedó encasillado en una década. En los años 90 ya tenía un largo recorrido y un reconocimiento en el público adulto de entonces. Pero supo aliarse con Luis Miguel, el gran ídolo pop de esos años, en un proyecto que lo conectó con nuevas generaciones y demostró que el romanticismo no tenía fecha de vencimiento.



El resultado de su trabajo con Luis Miguel fue un inusitado éxito en 1991, con la salida de Romance. Las canciones habían sido escritas hacía décadas, pero llegaron a las adolescentes enamoradas del Sol de México. De este se desprendieron Segundo romance (1994) y Romances (1997). Pero la relación personal entre ambos pasó al distanciamiento.



Tras su fallecimiento, varios medios han recordado el agridulce final de esta alianza.

Manzanero se dio el gusto de ser interpretado por artistas que soñaba conocer en su infancia y por los que no habían nacido todavía. Christina Aguilera y Andrea Bocelli, Raphael, Olga Tañón (con la que, a propósito, apareció en el último capítulo de la exitosa telenovela Yo soy Betty la fea), pasando por Tania Libertad, Lucero y Miguel Bosé.



Y podía llegar a los conciertos sin preocuparse por puestas en escena complicadas o estar pendiente de lo que estaba ‘pegando’ en el momento: “Ni voy a hacer circo, ni van a ver luces incandescentes, ni humo, ni van a bailar muchachas con poca ropa ni voy a menear la bragueta. La gente ya sabe que lo que yo hago es cantar canciones románticas”, le dijo a EL TIEMPO, alguna vez antes de un espectáculo.



También fue un buen ‘padre’ musical. De eso daban fe varios artistas colombianos, desde María Isabel Saavedra, hoy reconocida compositora y cantante, cuyo nombre se dio a conocer internacionalmente gracias a que Manzanero descubrió su voz y quiso trabajar con ella. Los Tri-O tuvieron su cuarto de hora de gloria de la mano desus canciones.

Por eso nunca le quedó grande el título de maestro, aunque no le gustara ser llamado así: “No me gusta mucho, pero, pues, ni modo”, decía el autor que, además, llegó a liderar la Sociedad de Autores y Compositores de México.



En las últimas décadas fomentaba la educación musical, le gustaba estimular a jóvenes talentos. En el 2005, en Medellín, por ejemplo, organizó él mismo un concierto tan solo por el gusto de apoyar a una sinfónica joven que oyó tocar.



“Siempre he funcionado así –enfatizaba–. Quiero que sepa que toda mi vida me ha gustado hacer las cosas que amo, las que me gustan y en las que creo. Detesto y huyo de hacer lo que no me gusta, así me pudiera hacer millonario”.

El compositor fue visto en público por última vez el 11 de diciembre. Vestía de blanco, con un tapabocas decorado con una manzana roja, en la inauguración de un museo erigido en su honor: la Casa Manzanero, en su natal Yucatán. Cuatro días antes había cumplido los 85 años.



“Qué bueno que en estos tiempos están reconociendo a los autores, sobre todo a los vivos. El agradecimiento es la memoria del corazón”, dijo en esta última aparición.

Seis días después, su familia anunciaba que había sido hospitalizado por covid-19. Siguieron olas de rumores sobre su estado de salud, leves mejorías y un anuncio optimista de la recuperación de sus pulmones la noche del domingo. Pero en el amanecer de este lunes, el autor no resistió a otras complicaciones derivadas del virus (sus riñones estaban severamente afectados) y un paro cardiorrespiratorio marcó el final.



El presidente mexicano, Andrés López Obrador, anunció que tan pronto sea posible se le rendirá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes como el que tuvieron Frida Kahlo, José José o Gabo.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin