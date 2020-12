Armando Manzanero, maestro del amor

Armando Manzanero era el último coloso del bolero y de la canción romántica en español. Fue el último gran representante de la segunda generación de compositores del bolero mexicano, que tuvo en Consuelo Velásquez, Álvaro Carrillo, Roberto Cantoral y Luis Demetrio, a cuatro de sus máximas figuras.

Sus antecesores, María Grever y Agustín Lara, no necesitan presentación. Es más, me atrevo a decir que junto al flaco Lara y a Álvaro Carrillo, Manzanero es el tercer gran compositor de la canción romántica mexicana. Mención aparte merecen José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, que hicieron inmensos aportes al bolero ranchero. Gracias a Manzanero, la voz de Luis Miguel puso de moda el bolero a comienzos de los noventas. No sé tú, composición suya, es el gran éxito del álbum Romance.



No sobra recordar que el bolero nació en Cuba pero entró a México por la península de Yucatán hace cien años. Justo allí, en la tierra de Manzanero, se habían asentado ya géneros como el canto vernáculo de finales del siglo XIX y la trova yucateca, que le abonaron terreno a uno de los géneros más populares y más queridos de la música latinoamericana. Es ese contexto, de canción y de bolero yucateco, es que empieza a forjarse el genio de Manzanero, quien comienza a estudiar música a los ocho años siguiendo el ejemplo de su padre Santiago, uno de los fundadores de la Orquesta Típica Yucalpetén.



Lo invitamos a leer: Las canciones con las que Armando Manzanero enamoró al mundo

Manzanero fue como un maestro del amor: con él aprendí a nombrar, a decir y sobre todo a cantar lo que sentía. Conocí "los filtros que hay en el amor” de los que hablaba el gran Agustín Lara. FACEBOOK

TWITTER

Conocí las canciones de Manzanero antes que a él, a través de muchos de sus grandes intérpretes, y me quedé con el que más le gusta a mi mamá, Roberto Ledesma. Crecí oyéndolo en vinilos que todavía conservo. La primera canción suya que me aprendí y la que más me sigue gustando fue Somos novios. Sus boleros me acompañaron en la niñez y me iluminaron en la adolescencia cuando quise escribir una carta de amor para una novia del colegio. Manzanero fue como un maestro del amor: con él aprendí a nombrar, a decir y sobre todo a cantar lo que sentía. Conocí “los filtros que hay en el amor” de los que hablaba el gran Agustín Lara.

En el repertorio de Manzanero quedan clásicos como Adoro”, Contigo aprendí y Voy a apagar la luz, una obra maestra en la que el amor se consuma allí, “donde todo lo puedo, donde no hay imposibles”. Pero también hizo el gran bolero del no, que nada tiene que ver con plebiscitos sino con negarse a volver al amor fallido; y el grandísimo bolero de la paciencia (Esperaré); mientras que en Llévatela (oído a la versión de Moncho, maravilloso cantor catalán) habita un bolero pleno de resignación. Para bien o para mal, el bolero configuró durante décadas nuestra estructura sentimental, y Manzanero fue uno de sus grandes profetas.



Menos mal fue un mal guitarrista y acabó inclinándose por el piano, ese piano al que se sentaba siempre con una enorme sonrisa que todos adorábamos. Que Manzanero no cantara bien era un asunto irrelevante cuando uno sabía lo que se cocinaba en las letras de sus canciones. Ahí era insuperable. Hasta Elvis lo grabó.



Hasta un gigante del jazz como Bill Evans hizo una preciosa versión de Esta tarde vi llover” Manzanero fue un maestro y el último genio de su estirpe. Mantener vivas sus canciones y el bolero como género es el mejor homenaje que podemos hacerle.



Juan Martín Fierro

*Abogado, periodista y escritor

@jmartinfierro