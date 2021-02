Ariana Grande consigue su récord Guinness número 20

A los 27 años, Ariana Grande tiene un nuevo logro: su récord Guinness número 20 gracias a Positions, el disco que presentó en el 2020.

El anuncio lo hizo Guinness en su cuenta de Twitter: "La icónica estrella pop Ariana Grande ha hecho historia con su nuevo álbum Positions, consiguiendo su 20th récord por la mayor cantidad de canciones en debutar en el número uno en el Hot 100 de Billboard".



Grande, nacida en Florida, Estados Unidos, es también reconocida como

compositora, actriz, productora musical y diseñadora de modas. Empezó su carrera en el 2008, en el musical Trece de Broadway.



Los discos de la artista que han ocupado la primera posición en la lista del Billboard 200 de Estados Unidos son Yours Truly (2013), My Everything (2014), Sweetener (2018), Thank U, Next (2019) y Positions (2020). Dangerous Woman (2016) estuvo en el segundo lugar.