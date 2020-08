Argentina redescubre los mejores cuentos de Borges

De los escritos por Jorge Luis Borges, Las ruinas circulares es el cuento predilecto de María Kodama, su viuda, una de las personalidades que el 24 de agosto compartió sus rincones favoritos de la literatura borgiana en el 121 aniversario del nacimiento de un autor argentino y universal.

Es la Biblioteca Nacional argentina Mariano Moreno, institución que el propio

Borges dirigió durante 18 años, la que congregó a diversos autores en una de las múltiples actividades de na jornada en la que, por el cumpleaños de Borges, se festeja el Día del Lector en Argentina.



El codirector del Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges a cargo de la Biblioteca Nacional, Germán Álvarez, dijo que en estos "momentos difíciles" por la pandemia del coronavirus que afrontan el país austral y el resto del mundo, querían aportar su "granito de arena" a través de su patrimonio.



"En estos momentos tan especiales que vivimos en el mundo planteamos un festejo virtual a través de las redes, en ese mundo virtual que un poco Borges también imaginó", afirmó Álvarez.



Por eso convocaron, además de a Kodama, a escritores argentinos como Martín Kohan, Guillermo Martínez y Juan Sasturain para que explicaran cuál es el relato de

Borges que más les marcó, el cuento que quedó grabado en sus memorias para siempre.



"Nos cuentan de manera sucinta, con sus impresiones, con sus palabras, su cuento favorito de Borges, cuáles fueron los motivos que suscita la elección. Queremos que conmemoren el momento de la primera lectura, de las sucesivas lecturas, cuáles son sus nuevas impresiones", recalcó sobre el propósito de la actividad virtual.



Kodama, en el vídeo compartido por la Biblioteca Nacional en el que explica su elección, aseguró que cuando leyó el cuento por primera vez no entendió "intelectualmente nada. Después entendí por qué quedé fascinada por ese cuento (...), aprendí que lo que me había fascinado a mí es que la prosa de Borges tiene un ritmo, es una prosa poética", indicó la también escritora. Para la viuda del escritor fallecido en 1986, si hubiera "una ley que dijera que hay que destruir la obra de todos los autores salvando una sola" elegiría el cuento Las ruinas circulares.



Martín Kohan seleccionó el cuento policial Emma Zunz, incluido en el libro El Aleph, mientras que Guillermo Martínez se quedó con el relato que da título a esa obra y que la cierra, El Aleph, una de las joyas de su bibliografía.



El legado de un autor univesal Borges "es, sin lugar a dudas, un antes y un después en la literatura. Fue de los libros a los libros, construyó literatura con literatura, fue el más universal de nuestros escritores, el más argentino pero el más universal", recalcó Germán Álvarez.



Según él, a Borges no le hizo falta conseguir el Premio Nobel de Literatura, la espina clavada para muchos borgianos. "Yo creo que él no lo sentía así y yo lo siento igual", indicó el especialista en Borges sobre el hecho de no haber recibido el Nobel.



Transcurridos ya 34 años de su muerte, el legado de Borges sigue vivo y su lectura acompaña a multitud de personas durante la pandemia. El Ministerio de Cultura argentino y la Fundación Internacional Jorge Luis Borges también realizan diversas actividades, como clases magistrales online sobre el autor a cargo del escritor Ricardo Piglia, mientras que el Archivo General de la Nación ofrece 'Borges, por él mismo' que brinda acceso por Internet a parte de los documentos que tiene sobre el escritor.



Propuestas para estudiantes y unos audiolibros relatados por Borges y que se pueden disfrutar desde hoy en Spotify completan la propuesta de conmemoración adaptada a la pandemia. "Vamos a perder a Borges el día que nosotros nos perdamos", sentenció Álvarez.



EFE