El despecho no solo es la tusa, el corazón hecho pedazos por un amor herido, ni la ingesta de licor frente a una rocola para matar las penas, el engaño, el olvido.



Eso lo tiene claro Arelys Henao hace mucho tiempo, porque en el amor le ha ido de maravilla con el hombre del que se enamoró a temprana edad, en medio de las dificultades, la pobreza, el desplazamiento, y con el que construyó un hogar que da cuenta de dos hijos varones: Juan Esteban, próximo a graduarse en administración de empresas, y Miguel Ángel, estudiante de finanzas.



El despecho del que habla la llamada ‘Reina de la canción popular’ es más devastador que el rompimiento amoroso. Es aquel que deja huellas imborrables, incita al odio y al resentimiento, muchas veces con desenlaces funestos.



Arelys puntualiza en el despecho de la precariedad, del machismo, del patriarcalismo, de la atroz violencia en todas sus formas que ha azotado por décadas a este país; del desplazamiento forzado, esa errancia del no futuro y la desesperanza.



De ese despecho ignominioso está curtida Arelys desde la infancia. Solo que ella, con su talento, lo trasmutó en canciones, de 250 que ha compuesto, y en su garganta de alondra hizo de ese pentagrama su catarsis.



De eso se trata Arelys, canto para no llorar, la serie que, desde su primer capítulo, tiene en vilo a la teleaudiencia, con picos de rating de hasta quince puntos, equiparables con un partido de la Selección Colombia en eliminatorias al Mundial.

La reina que nació pobre

Sentada en el comedor campestre de su mansión de corte Beverly Hills, del condominio Torrelaguna, en El Poblado de Medellín, Arelys Henao nos recibe en medio de un maremágnum de llamadas, entrevistas radiales y notas para revistas del corazón.



Luce enterizo negro de seda, chaqueta palo de rosa ceñida en el talle, y tacones color perla. Tiene el porte de las estrellas con las que ella soñó de niña bajo la techumbre de la pobreza, y el fulgor de su sonrisa de comercial ratifica el sabio augurio que, en su adolescencia, oyó de doña María Ruiz, su mamá: “Tranquila, mija, que cualquier día será domingo”. Y ese domingo llegó para quedarse.



Hija de don Alonso Henao, un trajinado labriego que se murió sin saber leer ni escribir, y que con su mujer concibió catorce hijos, la mitad fallecidos en dolorosas circunstancias, Arelys, oriunda de la vereda La Ermita, del municipio de Sabanalarga, occidente antioqueño, constata que ella está cantando desde que se conoce: en el colegio, en los actos cívicos de la municipalidad, en las recolectas benéficas del cura párroco, en las cantinas domingueras infestadas de borrachos. El curso completo.



La pobreza extrema de su familia no le permitió terminar el bachillerato, pero le agudizó la habilidad para las ventas. Empezó vendiendo puerta a puerta los tamales que hacía su mamá.



Cuando advirtió que el negocio prosperaba, se inventó un marketing casero: un cuaderno donde apuntaba no solo los pedidos del día, sino los del fin de semana. Ella se encargaba de los pedidos y mandaba a Jorge, su hermano menor (hoy compositor e intérprete vallenato), a entregar los domicilios.

“Yo no sabía que una canción tenía un inicio,

También vendió empanadas, libros, biblias y muebles, y ofició como peluquera sin tener experiencia, “solo las motiladas de mi papá”, dice ella con sorna, pero ese arrojo lo tuvo en cuenta la dueña del establecimiento, que le dio trabajo mientras le enseñaba. Arelys tuvo salón propio, pero la música no cesaba de latir en su pecho.



Eso fue cuando llegó a Medellín a capotear la dureza: “Vivía en una pieza de inquilinato en San Antonio del Prado. Mi cobija era una chaqueta: años de rebusque, de hambre, de física sobrevivencia, que es el verbo que más se ha conjugado en Colombia. El destino me llevó a Nutibara, un pueblo arrasado por la violencia y la huida de sus habitantes, la mayoría campesinos: siete años de oscuridad, sin saber qué era un televisor, una nevera”.



Pero Arelys sabía cantar, y cantaba para no llorar, como reza el sumario de su serie televisiva que hoy lidera la audiencia. Y lo había demostrado cuando era una desconocida que interpretaba en fondas y cantinas los éxitos de Las Hermanas Padilla, de Las Palomas, de Las Estrellas, de Darío Gómez y Los Legendarios, cuando pegó con su interpretación de Se te bajaron los humos.



‘Señor prohibido’

La tarea de compositora la hizo a renglón seguido en los cuadernos que le quedaron del colegio: “Yo no sabía que una canción tenía un principio, un nudo y un desenlace, y que la primera estrofa tenía que rimar con la segunda. Ese es un don de mi Dios, como todo lo que me ha dado en la vida, lo luminoso y lo oscuro, porque ese es el gran aprendizaje”, dice.

Detrás de la historia

El cerebro que mueve los hilos de la serie Arelys Henao, canto para no llorar es el escritor bogotano, residente en Barranquilla, Héctor Rodríguez Cuéllar, de la escuela de Bernardo Romero Pereiro, recordado por series y telenovelas como La mamá del 10, Dónde carajos está Umaña y La bella Ceci y el imprudente.



Cuando Dago García lo llamó para ofrecerle la historia de Arelys, le dijo que la escribiera en solitario. Héctor dice que agradeció esa confianza, que a la vez se traduce en una enorme responsabilidad y en un trabajo de hasta dieciocho horas diarias, incluidos domingos y festivos.



“Aunque soy un odontólogo que no ejerzo, escribir es lo que me fascina hacer y lo que me mantiene vivo. Cada día es un disfrute, y con Arelys ha sido una experiencia maravillosa, porque es una mujer inteligente que ha hecho a pulso una carrera poderosa, como la historia que estamos contando. Hay mucho de ella ahí, que se complementa con la ficción de mi parte”, revela Rodríguez Cuéllar.



Respecto de los insumos para la escritura, producto de largas jornadas de conversaciones con Arelys Henao, el relator agrega que ha tenido en cuenta gran parte de sus canciones para nutrir la historia desde el comienzo, y definir los capítulos, algunas de ellas como Mujeres (para Rodríguez el himno de la serie); igual que No podemos callar, Flores en vida, Se acabó el amor, No te comparto, de una larga lista de melodías que recorrerán la serie hasta su punto final.



Entonces se dedicó a grabar casetes con sus letras que iba dejando en las recepciones de las emisoras, “por si las moscas, porque cuando a uno no lo conoce nadie, ni tiene un apoderado, o un contacto con los directores, eso va a parar al cesto de la basura”.



Tanto insistió, hasta que rompió en 1991 con su primer éxito Por mis hijos, que repercutió en Antioquia, Valle y Tolima, y ahí pegadito, Madre soltera, de Argemiro Jaramillo. Pero fue en 2008 cuando se produjo la consagración nacional con Señor prohibido, de su sello independiente: Hdos Music, puerta grande de contrataciones y giras, y la racha de éxitos consecuentes en los primeros puestos de sintonía.



Escena de la serie ‘Arelys Henao, canto para no llorar’, de Caracol Televisión. En el centro, la actriz Mariana Gómez. Foto: ig@marianagomez.

La enfermedad

En 2014, en el curubito de su carrera, cuando empresarios y radiodifusores la presentaban como la Diosa del Despecho y la Reina de la música popular, de ser invitada por Vicente Fernández a grabar en los estudios de su rancho Los Tres Potrillos su álbum Mi Historia, y de la atractiva propuesta de Fernando Gaitán para llevar su vida a la televisión, a Arelys le sobrevino un cáncer de tiroides con tres pronunciados ganglios que le estaban haciendo metástasis.

¿Pensó que era el fin?, le pregunto.



No, porque siempre he estado aferrada a Dios, y soy de las que creen en milagros, y como buena Sagitario no me dejo amilanar por la derrota. Incluso, por esas fechas, tenía programado un concierto con Ana Gabriel, y le pedí el favor al médico que me postergara la cirugía. “Arelys –me dijo bravo–, si no te operas cuanto antes, te mueres. 7 de septiembre de 2014, jamás me olvidaré. Fue una operación dura y dolorosa. Duré veinte días sin comer, solo líquido. A los dos meses di un concierto de dos horas sin parar, con la gente enloquecida, en Ciudad Bolívar, suroeste antioqueño.

¿Cómo ha visto su historia en televisión, y el éxito con el que ha repercutido?



Primero, esta historia es la de muchas mujeres en Colombia que han sido maltratadas, abusadas humilladas, violentadas hasta la muerte, en circunstancias tan crueles como la imparable guerra de los grupos armados, de donde provengan... Arelys, canto para no llorar es un homenaje a ellas. Y si ha contado con masiva teleaudiencia es porque está muy bien narrada por el talento de Héctor Rodríguez Cuéllar, con la sapiencia de Dago García, y de un elenco extraordinario encabezado por Mariana Gómez, Ramón Barreto, Anderson Ballesteros y Juan Sebastián Calero, en quien veo reflejado a mi padre. La serie, que irá hasta abril, la seguirá emitiendo Netflix.

Después de media vida de sufrimientos, ¿queda un rescoldo de resentimiento?



Cuando uno ha sentido el machismo, el maltrato, la pobreza extrema, la negación de oportunidades, esos sentimientos adversos son difíciles de borrar. Pero, como soy creyente, mi Dios me sanó, y me dejó limpia.

¿Qué le espera después de la serie?



Vienen dos giras: una en Estados Unidos, otra en Europa.

Se conserva muy bien a sus 45 años. ¿Hasta dónde puede llegar su vanidad?



No seré una reina de belleza, pero me gusto y me cuido.

¿Cuántos años de matrimonio?

​

Veinticinco años, y si volviera a nacer me casaría con el mismo. De Wilfredo Hurtado me enamoré cuando éramos desplazados. A él le habían matado el papá y los hermanos. Llegó a Medellín a terminar el bachillerato y entró a trabajar a una fábrica de confecciones. En la nocturna cursó administración de empresas, financiera y mercadeo. Es mi esposo, mi mánager y el padre de mis hijos. El mejor esposo, el mejor padre, el incomparable amigo.





RICARDO RONDÓN CHAMORRO. MEDELLÍN

PARA EL TIEMPO