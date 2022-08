Arctic Monkeys no para de posicionarse en la industria musical. El pasado 23 de agosto, se presentó en el festival Zürich Open Air de Suiza, dónde sorprendió a sus fanáticos presentando una canción inédita, de la que se presume, hará parte de su nuevo álbum



(Siga leyendo: Karol G, J Balvin o Bad Bunny: ¿quién tiene más dinero?).

Algunos internautas que disfrutaban del show, no dudaron en sacar sus celulares y grabar el nuevo sencillo. ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’, nombre de la composición, llegará a las plataformas digitales en las próximas semanas.

Continúa donde quedó Tranquility Base Hotel & Casino FACEBOOK

TWITTER

Este es uno de los nuevos contenidos que ha sacado el cuarteto de Sheffield desde que se estrenó a nivel mundial el álbum ‘Tranquility Base Hotel & Casino’, en 2018.



Según lo que se puede escuchar en las distintas grabaciones que se han estado compartiendo en redes sociales, la nueva pista tiene tonos retro similares a los que presentaron hace cinco años.



De hecho, el baterista de la banda, Matt Helders, contó en una entrevista con Mike Dolber, un reconocido baterista, que el séptimo álbum precisamente iba a tener algunos matices de su último LP.

​

"Continúa donde quedó Tranquility Base Hotel & Casino", argumentó Helders.



(Lea: Paola Jara mostró sus habilidades para el yoga: ‘Hace mucho no 'miquiaba'’).

De vuelta a los escenarios

Arctic Monkeys volvió a los escenarios después de dos años de parón, debido a la pandemia por coronavirus y porque en 2019 terminaron su gira promocional de ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ , cuando tocaron para el público colombiano en el Festival Estereo Picnic de Bogotá.



Así las cosas, el pasado 9 de agosto retomaron sus labores y se presentaron en Estambul, Turquía. Desde entonces, su agenda ha sido bastante apretada, pues han realizado diez en diferentes países en lo que va del mes; no obstante, sus shows han estado enriquecidos con canciones de antaño, como ‘Potion Approaching’ de su álbum ‘Humbug’.



(También: Bad Bunny sufrió un accidente mientras estaba realizando uno de sus conciertos).

Arctic Monkeys llegará a Colombia

Dentro de la agenda de conciertos de los británicos Colombia será uno de los países que contará con su presencia. El próximo 19 de noviembre se presentarán en el nuevo espacio de recreación de los capitalinos: el Coliseo Live, en el que se espera puedan interpretar las canciones de su nuevo álbum.



Será la tercera vez que Arctic Monkeys llegue al país. Ya lo hizo en 2014, en el antiguo Coliseo Cubierto el Campín y en el Festival Estereo Picnic de 2019.



(Artículos relacionados: Yeferson Cossio habló de supuesto 'encontrón' con Petro: 'Me voy para Japón').

Más noticias

Modelo Mika Ishii cuenta cómo la conquistó Yatra y reveló cómo es en la cama

Amaranta Hank critica a Verónica Alcocer: ‘Señora conservadora y religiosa’

Mara Cifuentes: el nuevo ‘look’ con el que apareció en redes sociales

Tendencias EL TIEMPO