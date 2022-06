Los Arctic Monkeys, una de las bandas más emblemáticas del rock alternativo, anunciaron que estarían de regreso en Colombia a finales de este año. Además, el pasado 7 de junio, la empresa que patrocinará el evento, Páramo Presenta, reveló los precios de la boletería, por lo que los fanáticos han estado ansiosos.

Hace 20 años, el vocalista Alex Turner decidió integrar al baterista Matt Helders y al bajista Andy Nicholson para crear la agrupación musical. Desde su primer disco exitoso, ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’, los Artic Monkeys han sido reconocidos como una de las bandas más icónicas del género.



Tal como se mencionó anteriormente, no será la primera vez que la agrupación estará en una tarima colombiana, puesto que la banda ya se había presentado en el país en dos ocasiones anteriores.



La primera vez fue en 2014, cuando estremecieron a su público en el Coliseo El Campín, en Bogotá. El primer show fue tan inolvidable que la banda decidió regresar en el 2019, cuando pusieron a sus fanáticos a cantar al ritmo de ‘R U Mine?’ en el cierre del Festival Estéreo Picnic.



Para los verdaderos amantes de los Arctic Monkeys que no pudieron verlos en vivo en las dos ocasiones anteriores, el próximo 17 de noviembre podrán saldar su deuda en el Coliseo Live, en Bogotá.

¡Es real! Un regreso soñado, deseado, gritado… La banda del corazón, la que logró capturar la esencia de generaciones enteras, la que nos volvió fieles creyentes del poder de la música 🔥🔥. Es real y lo gritamos fuerte ¡@arcticmonkeys en Colombia! pic.twitter.com/OrZ6kPeIgZ — Páramo Presenta (@paramo_presenta) June 7, 2022

¿Cuánto cuestan las boletas de Arctic Monkeys y cómo adquirirlas?

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Páramo Presenta hizo el anuncio de los precios, de acuerdo a las localidades del Coliseo Live, que tendrá la boletería del evento.



“Son ellos el estandarte de ese sonido que no morirá, un sueño cumplido y el regreso del espíritu vivo de la música. Los Arctic Monkeys regresan y junto a ellos, el magnífico Father John Misty, un lujo”, se lee en la publicación.



Los valores de las entradas oscilan entre los 139 mil y 369 mil pesos más el costo del servicio. Adicionalmente, de acuerdo a las políticas de seguridad del evento, los menores de edad solo podrán estar en las graderías 107 y 108.



Estos son los precios de la boletería de acuerdo a la localidad:



Localidades 121 y 122: 139 mil pesos más el servicio.

Localidades 100 - 102: 119 mil pesos más el servicio.

Localidades 103 - 106: 249 mil pesos más el servicio.

Localidades 107 - 112: 279 mil pesos más el servicio.

Localidad Platea 2: 229 mil pesos más el servicio.

Localidades 113 - 120: 319 mil pesos más el servicio.

Localidad Platea 1: 369 mil pesos más el servicio.



Si desea comprar su boleta en la preventa exclusiva para clientes del Grupo Aval, lo podrá hacer a través de Experiencias Aval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas); la cual empezará el 14 de junio a las 9 a. m. y finalizará el 16 de junio a las 8:59 a. m.

Son ellos el estandarte de ese sonido que no morirá, un sueño cumplido y el regreso del espíritu vivo de la música. Los @arcticmonkeys regresan y junto a ellos, el magnífico @fatherjohnmisty, un lujo ✨✨. pic.twitter.com/y0AJFWaAnX — Páramo Presenta (@paramo_presenta) June 7, 2022

La venta oficial para público general se abrirá el 16 de junio y terminará hasta agotar existencias. Podrá adquirir sus entradas mediante la página web TaquillaLive.com.

