Arctic Monkeys,que hace parte la realeza del rock indie vuelve a Colombia. La banda comandada por Alex Turner estará en concierto en el país. Será la tercera vez que Artic Monkeys se presente en el país.

Hace 20 años, Turner y sus amigos Matt Helders y Andy Nicholson le dieron vida a los Monos Árticos. Cuatro años después lanzan el apoteósico Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not: un disco que definió la década, el nuevo espíritu indie rock y que coronó a la banda en lo que fue su debut. Se presentarán en el país. El 17 de noviembre en el Coliseo Live de Bogotá,



Cinco álbumes después los Monkeys siguen imponiendo tendencias, explorando sonidos y llenando escenarios en todo el mundo con himnos contemporáneos como “Do I Wanna Know”, “I Bet You Look Good On The Dancefloor”, “R U Mine”, “When The Sun Goes Down”, “505” y más.

El 17 de noviembre será la tercera y definitiva oportunidad para ver a los Arctic Monkeys en todo su esplendor. En 2014 fue su estreno en Bogotá en un concierto inolvidable en el Coliseo El Campín, en 2019 cerraron con ímpetu y fervor el Festival Estéreo Picnic y ahora será en el Coliseo Live, que abrirá sus puertas para el primer concierto de Páramo Presenta en este nuevo show para Colombia.

Como lo viene haciendo desde hace diez años, #ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y Dale!, anuncia la preventa exclusiva para sus clientes a partir del 14 de junio desde las 9:00 a.m. hasta el 16 de junio a las 8:59 a.m. Para el Público General la venta se habilitará desde el 16 de junio. Las entradas se pueden adquirir en TaquillaLive.com.



