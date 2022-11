Tradición y vanguardia son las palabras que, quizás, definen mejor a Francisco José Arcángel Ramos, más conocido por su nombre artístico, Arcángel.

Nacido en Huelva (España) hace 45 años, su nombre no solo es un referente del flamenco de raíz, sino una especie de modernizador del género, un “dinamizador”, como lo llaman los críticos. Arcángel no le teme a experimentar, a fusionar lo tradicional con sonidos de otras latitudes, a buscar nuevos caminos.

“Intento hacer un flamenco apoyado en lo tradicional, pero que tiene la mirada puesta siempre en lo que ocurre a su alrededor e incorporar los elementos que uno cree oportunos, que puede engrandecer su música y estar en manos de la vanguardia”, asegura el cantaor en esta entrevista con EL TIEMPO, durante su reciente paso por Bogotá donde ofreció un concierto en el Teatro Colsubsidio. Su disco, Al Este del Cante, junto al coro de Las Nuevas Voces Búlgaras dirigido por Georgi Petkov, recibió el Grammy Latino en la categoría Flamenco en 2018.

De nuevo en Colombia...

Estuve aquí, no recuerdo exactamente si fue en el año 2017, en el Festival de Música Antigua, en Bogotá, con un espectáculo que tengo de un trabajo discográfico que se llama Las idas y la vueltas, un proyecto que hace una especie de diálogo, de fusión entre la música antigua, del siglo XVII, con el flamenco. Estuvimos en Bogotá presentándolo.

¿Cómo lo recibió el público?

Muy bien, la verdad que la acogida fue fantástica y además hicimos un concierto en el teatro Colón y otro justo al lado del Congreso de la República, en una especie de capilla, que se hizo para un público selecto y la respuesta fue maravillosa.

Es una gran responsabilidad ser considerado innovador del género

Principalmente soy defensor del flamenco clásico, lo que pasa es que tengo otras inquietudes, me gustan otras músicas y me gusta también establecer un diálogo con otras músicas. He hecho muchísimas cosas, mezclas con música de la India, música búlgara, de hecho con mi disco Al este del cante tuve la suerte de tener el Grammy Latino en el 2018, he hecho mezclas de la música antigua con música contemporánea, he experimentado con muchas cosas, pero sobre todo para mi lo importante es tener un conocimiento extremo de la tradición y desde ahí es desde donde uno puede partir hacia otros sitios.

¿Para usted fue sorpresa que le hayan dado un Grammy?

Si, todos los premios son sorpresivos porque uno no trabaja para que lo premie nadie. Estaba en hacer mi disco lo mejor que podía y llevarlo adelante con las armas que tenía en ese momento. Y claro fue sorpresivo mucho más cuando hablamos de los Latin Grammy, ciertamente están bastante lejanos a nuestro país y uno nunca se para a pensar que hay gente al otro lado del mundo que está pendiente y expectante de lo que haces. Así que fue una suerte maravillosa poder conseguir este galardón y que uno vaya consiguiendo esta serie de hitos que lo que hacen es reforzarte y renovar las ilusiones.

¿Cómo define su estilo de flamenco?

Yo intento hacer un flamenco apoyado en lo tradicional pero que tiene la mirada puesta siempre en lo que ocurre a su alrededor e incorporar los elementos que uno cree oportunos, que puede engrandecer su música y estar en manos de la vanguardia.

¿Ha incorporado alguna vez géneros latinoamericanos?

Bueno, he experimentado menos, alguna vez con un tango argentino, con un bolero y algo de música cubana, pero estrictamente la cumbia y otros ritmos de acá, no, pero quién sabe, en el futuro.

Pero ha recibido críticas por experimentar con esos otros sonidos.

Sí, supongo que la crítica a veces tiene parte de razón, porque cuando se intenta dialogar con dos músicas hay que intentar llegar lo más profundo que se pueda, porque al final si se queda en una conversación bastante banal entre esas dos músicas se aporta poco, y hay cosas que no tienen sentido ni lógica. Cuando uno pone todo lo que tiene dentro, le aplica rigor, le aplica conocimiento, con el músico de carrera de otra parte, puede ser un experimento que salga bien o mal, dependiendo del acierto musical que se haya tenido, pero no porque la situación previa haya sido defectuosa. Distinto sería si uno simplemente se plantea coger un elemento de la cumbia y del flamenco y combinarlo sin más y no tener en cuenta la tradición que eso conlleva.

¿Cree que hay ahora un nuevo auge de este género?

Creo que se ha convertido en moda. Creo que lo tradicional forma parte del ser humano. Lo tradicional cuando uno ya lo conoce, quiere renovar sus ilusiones, mirar hacia otro lado y sorprender. Pero finalmente creo que el camino se hace circular y acaba uno llegando al mismo sitio de partida. Al final en la tradición está el arraigo y en la tradición están todos los argumentos que podemos usar para crecer. Sí, se ha convertido, más que en una moda, yo diría que casi en una obligación, presumir, sentirse orgulloso de la tradición y no esconderse cuando uno solo quiere estar relacionado con mainstream y otro tipo de cosas.

Hablando de lo que está de moda, ¿qué opina del género urbano?

Pienso que cuando ha conseguido movilizar a tanta gente y ha conseguido tener el éxito arrollador que tiene, desde luego algo bueno tiene y algo han hecho bien. Otra cosa es que yo entienda que, por el tipo de música que practico, es una música con la que no me siento identificado, no con todos, porque hay gente que sí me gusta. Es una música que no forma parte de mi tiempo y quizás no me siento identificado con ella, pero desde luego si han conseguido esta revolución en todo el mundo algo bueno tiene. Quizás es cuestión de tiempo para que comencemos a convivir con ella de una forma natural, dejando las hostilidades a un lado.

A artistas como Rosalía se le critica que se ha aprovechado de la tradición para hacerse notar en el género urbano...

Pienso que aprovecharse de la música es un concepto que no es cierto. Es decir, la música está ahí para que cada uno la disfrute y haga con ella lo que crea oportuno y si ella ha tenido la suerte de, utilizando algunos elementos del flamenco, y eso es lo que hay que aclarar, ella no hace música flamenca, ha incorporado algunos elementos de la música flamenca a sus discursos, y de ahí me parece maravilloso. Yo creo que el detrimento vendría por todo lo contrario, o sea si alguien usa la música flamenca para engrandecer su música y para hacerse grande me parece perfecto. Lo que no me parece tan perfecto es que el discurso que se dé es que está haciendo algo que realmente no está haciendo. No está haciendo flamenco Rosalía, está incorporando elementos de la música flamenca en sus discursos. Eso es otra cosa.

¿Le gustaría hacer alguna colaboración con Rosalía?

Si me gusta lo que me propone, por supuesto. Con ella y con otros artistas más, y si alguien me propone algo que musicalmente me gusta, no solo no me voy a negar, sino al contrario, me sentiría honrado de que cualquier artista que no pertenezca a mi ámbito y a mi género quisiera contar con una colaboración mía. Eso sí, por supuesto, que lo que me proponga me guste y me haga sentir cómodo. No haría ni con Rosalía ni con nadie algo en lo que no me sintiera cómodo y por el simple hecho de alcanzar cotas más altas de proyección social o ser más famoso o ganar más dinero, eso sí nunca lo haría.

Lo catalogan ‘dinamizador’ del género. ¿Se siente a gusto con ese adjetivo?

Digamos que he sido una persona inquieta siempre, y siempre, más allá de la tradición del flamenco, he tenido otras curiosidades y no he tenido miedo. Parece ser que cuando hay gente que encuentra esa valentía de, con al más absoluto respeto a la tradición, dar un paso más allá, de alguna manera tu discurso cala en gente que a simple vista no se fijaría en la música flamenca y a lo mejor a través del discurso que le haces llegar, tu música, acaban acercándose a esta música. Pero básicamente lo hago, por egoísmo puro y duro, porque necesito divertirme con lo que hago, necesito nuevos horizontes, no sentirme anclado y repetir sistemáticamente lo que he aprendido toda mi vida, eso es lo que me lleva a estar en conexión con otras músicas y a intentar buscar nuevos caminos, no ser ejemplo de nada.

¿Cuáles son sus artistas referentes?

Bueno, pues como a todo el mundo las épocas nos determinan mucho y yo en el flamenco, por supuesto, Enrique Morente y Camarón, y de los antiguos Caracol, y de otras músicas Michael Jackson y Sting, ese tipo de artistas que forman parte de mi época y con los que he crecido. A Michael Jackson le veo un punto flamenco.

¿En qué sentido?

Es difícil explicar, el flamenco tiene muchas cualidades entre ellas una de las que más destaca es el ritmo y entonces esos artistas, como Juan Luis Guerra, por decir alguno, que basa sus discursos en algo rítmico y en algo muy rico en sonidos, percusivos, los sentimos muy cercano al flamenco, aunque evidentemente no tiene nada que ver, pero les encuentro similitud al menos en esa parte.

¿Ha pensado en hacer alguna gira más extensa por Colombia?

Sería lo ideal, pero vamos pasito a pasito, espero que el sabor de boca que se lleve el pueblo colombiano sea bonito y quieran repetir y soy amante de conocer nuevos lugares que te lleven a descubrir y viajar a sitios donde hay tradición musical, sería una oportunidad maravillosa.

Carlos Vives, adoptando nuevos instrumentos y sonidos, logró que el vallenato se convirtiera en un género internacional. ¿Cree que es importante que se eso se haga para que las nuevas generaciones conozcan las músicas tradicionales?

Creo que sí. Creo que todo lo que se haga con respeto hacia la música tradicional, la engrandezca y haga que llegue a mucha más gente y sobre todo, lo que suele pasar, que llegue a la gente joven, porque es la que quizá esté más lejana a la tradición, me parece fenomenal. Esa es la asignatura pendiente de cualquiera.

AUTOR: ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84