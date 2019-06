Aplazan concierto de este sábado de Gilberto Santa Rosa en Ibagué

Los organizadores del concierto con el 'Caballero de la Salsa', Gilberto Santa Rosa, que estaba previsto para la noche de este sábado 29 de junio en Ibagué, Tolima, a última hora decidieron aplazar este evento, que hacía parte de la celebración de las fiestas del folclor que llegan a su punto más alto este fin de semana. Junto a Santa Rosa se presentaban Cheo Andújar y Ray Sepúlveda.

Los organizadores informaron en la noche de este sábado que el concierto, denominado la Gran Noche de Gala, no se llevará a cabo por problemas logísticos relacionados con la restricción vial que existe para el transporte camiones de carga pesada.

“Todo estaba dispuesto para llevar a cabo el evento, pero las restricciones viales de circulación de camiones de carga pesada hicieron que la producción no alcanzara a llegar a la ciudad de Ibagué”, señala el comunicado emitido por la organización del espectáculo y agrega que, quienes quieran la devolución del dinero de la boleta de entrada, podrán solicitarlo ante la empresa recaudadoraTu Boleta.



La nueva fecha del concierto será informada en el transcurso de la siguiente semana.



El artista Gilberto Santa Rosa dijo a través de un video que llegó por tierra a Ibagué procedente de Manizales para cumplir el compromiso. "Me acaban de informar que no se va a realizar el evento, es importante que sepan que la banda entera y mi equipo técnico estamos aquí, pero lamentablemente por razones ajenas a nuestra voluntad no se va a realizar" , aseguró el artista.

Este fue el mensaje que compartió el artista en su cuenta de Twitter.

Me encuentro en Ibague. Los productores del evento me informan que el mismo, ha sido cancelado. Pido disculpas a todo el público. pic.twitter.com/GFgB2AAAya — Gilberto Santa Rosa (@gilbertoSR) 30 de junio de 2019

Los empresarios exoneraron de toda responsabilidad a los artistas, empresarios, empresas de boleterías y patrocinios.



El concierto había sido promocionado todo este mes e incluso ofrecía la entrada de 2 personas con una boleta. La presentación del artista era esperada por sus seguidores y estaba entre los espectáculos más importantes en la celebración del Festival Folclórico Colombiano que sobresale por los desfiles, reinados y presentación de comparsas.



