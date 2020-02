Precuela de Bob Esponja sobre la vida de sus personajes con 10 años

La nueva propuesta televisiva de ‘SpongeBob SquarePants’ en la que los protagonistas tendrán 10 años y acudirán a un campamento de verano.



La serie formará parte de las novedades que prepara la cadena para las próximas temporadas y entre las que figuran nuevos episodios de ‘The Casagrandes’ y una versión con actores reales de la ficción animada ‘The Loud House’.

Bajo el nombre ‘Kamp Koral: SpongeBob's Under Years’, la precuela de Bob Esponja contará la vida de la carismática esponja con 10 años, mientras pasa el verano con sus amigos en un campamento, y contará inicialmente con 13 episodios.



Para la versión estadounidense, Nickelodeon ha reunido a las voces de la ficción original, tanto la de Bob Esponja, como la de personajes como Patrick, Squidward y Mr. Krab.



En 1999 se estrenó ‘SpongeBob SquarePants’, una serie sobre unos divertidos personajes que viven en el fondo del mar, que ha triunfado en todo el mundo y que ha emitido hasta la fecha cerca de 250 episodios.



Aunque estaba destinada al público infantil, ‘SpongeBob SquarePants’ también consiguió atraer a numerosos espectadores adultos.



En 2004 se estrenó la película ‘The SpongeBob SquarePants Movie’, que recaudó en todo el mundo 140 millones de dólares.



Su secuela, ‘The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water’, llegó a los cines en 2015 e ingresó 325 millones de dólares.

‘The Casagrandes’ es la serie de dibujos animados sobre una familia mexicano-estadounidense. Foto: cortesía Nickelodeon

Stephen Hillenburg, el creador de la famosa serie de animación, falleció en 2018 por complicaciones de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).



Por su parte, Nickelodeon confirmó también que ‘The Casagrandes’, la serie de dibujos animados sobre una familia mexicano-estadounidense, tendrá una segunda temporada tras el éxito de la primera.



En los nuevos episodios, la protagonista Ronnie Anne y sus acompañantes celebrarán Las Posadas, buscarán el oro perdido de Pancho Villa y se convertirán en un fenómeno viral, adelantó Nickelodeon.



EFE/Los Ángeles