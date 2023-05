Un minuto y tres segundos dura una fragmento de una entrevista al reguetonero Anuel AA en la red social TikTok, en la que el puertorriqueño se refiere a su canción ‘Mejor que yo’ y, aunque afirma que es para la discoteca y la rumba, también es para que Karol G “perree” con Feid.

La letra de la canción ha generado todo tipo de reacciones (muchas malas), pero a Anuel AA no le importa.



Agregó que sabe que Karol G es la pareja actual de Feid. “Yo puse que se la dediqué a Karol, porque es que pensé en ella, porque pegó, tiene un novio, la echo de menos, dice la canción”, dijo el cantante.

En un momento del video, el entrevistador le pregunta si extraña a la cantante paisa. Anuel AA usó palabras fuertes y comentó: “Ahora mismo yo no hablo de mi vida personal u opiniones personales en público. Pero, la canción no tiene pianos de lloradera. La canción es pa’ chingar”.

Respecto a Feid, manifestó: “No, yo no lo conozco. Nunca lo he visto de frente en mi vida, creo. Ni me acuerdo”. Acto seguido comentó: “Cuando estoy en la disco y ponen una canción de Feid sigo vacilando, porque yo no me acomplejo”.

La tusa

Sobre la tusa por el final de la relación con Karol G, agregó: “Hice mi tiempo preso, como un bandido, por no cooperar y sapear, como digan”.

Y del tatuaje que tiene en la espalda de la artista manifestó: “Ya empecé (a borrarlo) a hacerle un trabajo por encima, es de Karol y mío, de los dos (risas). Empecé a hacerle un trabajo por encima bien bonito y eso duele con cojones”, sin referirse si fue por la tusa o por borrarlo.