Antonia Jones, la joven que le apostó todo a su voz

Terminar una relación sentimental no suele ser una decisión fácil, pero hay que seguir adelante, aunque sea inmerso en el dolor. Esto es lo que describe Sexto sentido, el más reciente sencillo de la cantante Antonia Jones, una joven de 19 años que nació en Miami, Florida, pero desde los 7 años vive en Medellín y ahora con su talento busca su lugar en la industria musical.



Su sencillo reciente trae sonidos nuevos para esta artista emergente, quien desde el 2019 se presentó al público con Pago yo y Aventurera, dos canciones que la enmarcaron en la balada pop.

Sin embargo, Jones afirma que con su nuevo tema quiere “demostrarle al mundo” todo lo que puede hacer con su “versátil voz” y no encapsularse en un solo género.

Con Sexto sentido, Jones estrena su imagen en un video musical producido desde el confinamiento.



(Lea también: Conozca cuál es el talento oculto de Shakira)



Como le explicó a EL TIEMPO, cuando se inició todo, decidió solo mostrar su voz antes que su rostro, pues quería empezar con su más grande talento y cualidad. Cree que precisamente la fama y la exposición pública son de lo más difícil de la industria.



“Entré con una canción en la que no me veía. Pero creo que grabar videos le saca a uno un lado de la personalidad que ni uno conoce. Estar expuesto las 24 horas del día a gente que no te conoce es raro y difícil, porque el público me escucha y, a veces, por una canción o por mi voz sacan conclusiones de mí que pueden o no ser verdad. Es un sentimiento loco al saber que hay personas que te ven, pero que no las conoces”, confesó.

Es un sentimiento loco al saber que hay personas que te ven, pero que no las conoces FACEBOOK

TWITTER

Igualmente, es la pasión por la música la que la ha llevado a seguir su carrera. De hecho, Jones trabaja de tiempo completo en el arte musical, dentro de una rutina muy disciplinada que la misma artista se impuso, pues sabe que en la música puede vivir solo con mucho trabajo y aprendizaje.



(Lea también: Paul McCartney cumple 78 años y el mundo celebra su legado)



“Estoy dedicada ciento por ciento a la música. No entré ni siquiera a la universidad porque siento que quería hacer mi ‘propia universidad’. Ese fue el trato que hice con mis padres, porque no me querían ver acostada en una cama esperando ese rayo de suerte que me volviera una superestrella de la noche a la mañana. Hice mi propio horario, me llené de clases: baile, expresión corporal, francés, guitarra y piano”, contó Jones.

VALENTINA SÁNCHEZ RAMÍREZ

​Cultura EL TIEMPO

​@CulturaET