Anne Carson, premio Príncipe de Asturias de las Letras 

La premio Princesa de Asturias de la Letras 2020, la escritora y poeta canadiense Anne Carson, es la novena mujer en conseguir el galardón y autora de la exitosa novela en verso Autobiography of Red (1998) y una de las favoritas al Nobel de Literatura el pasado 2019.

Según el jurado del premio, la obra de Carson "mantiene un compromiso con la emoción y el pensamiento, con el estudio de la tradición y la presencia renovada de las Humanidades como una manera de alcanzar mejor conciencia de nuestro tiempo".



La obra de Carson refleja cómo "desde el estudio del mundo grecolatino ha construido una poética innovadora donde la vitalidad del gran pensamiento clásico funciona a la manera de un mapa que invita a dilucidar las complejidades del momento actual".



Anne Carson nació en Toronto (Canadá) 21 de junio de 1950 y es profesora de Literatura Clásica y Comparada de la Universidad de Míchigan, además de una reconocida poeta, ensayista y traductora.



Una edición bilingüe de los poemas de Safo que encontró en una librería cambió para siempre su vida. Matriculada en el St. Michael's College de la Universidad de Toronto, abandonó dos veces los estudios, aunque finalmente logró su doctorado en 1986 con una tesis sobre Safo.



Especialista en la cultura y las lenguas clásicas y en literatura comparada, antropología, historia y publicidad, Carson es, a juicio de la crítica, una de las escritoras más exquisitas y eruditas de la literatura contemporánea, además de autora de una obra hipnótica, en la que fusiona estilos, referencias y formatos, y apuesta por lo híbrido entre lo grecolatino, lo medieval y lo contemporáneo.



Así ha ido creando un mundo exquisito entre poesía, disertación, ensayo y drama, con aportaciones incluso a veces de ópera. Ya en su primer libro, Eros (1986, en español en 2015), Carson medita sobre la naturaleza del amor romántico y el deseo erótico utilizando fragmentos en prosa que se entrecruzan con los versos.



Entre sus más admirados poetas están Homero, Thomas Hardy y la británica Stevie Smith, a quien califica de "excelsa", y considera a Virginia Woolf la figura más importante de la historia de la literatura.



Profundamente reservada, Carson es reticente a que hablen sobre su vida privada que guarda celosamente por lo que apenas da datos biográficos en sus libros. Como profesora de cultura clásica, con una sólida formación en lenguas clásicas, literatura comparada, antropología e historia, en su obra suele haber referencia a estos temas.



Ese gusto por la tradición clásica quedó plasmado en su obra Eros el dulce-amargo, publicada en 1986, donde Carson realizaba un análisis del concepto clásico de eros, referido al amor y la pasión.



Su poesía, difícilmente clasificable, llega a ser incomprensible para algunos, y ella misma reconoce en las pocas entrevistas que ha concedido que no tiene "flexibilidad lírica, ni agudeza sentimental"; estudio y creación se interrumpen en su obra como una "deformación profesional".



Entre su obra destaca la novela en verso Autobiography of Red (1998), un best-seller que ha sido definido como "poesía que seduce incluso a quienes no leen poesía", y fue aplaudida, entre otros autores por Alice Munro o Michael Ondaatje.



Desde que en 2007 la editorial Pretextos publicase Hombres en sus horas libres (2001) el auge de esta poeta solitaria y áspera -como la han calificado algunos- no ha dejado de crecer.



A esta obra le siguió el ensayo La belleza del marido (2002), otra de sus obras más conocidas junto a Albertine (2014) donde abre un nuevo camino para que los lectores de Marcel Proust "revisen" el mundo de En busca del tiempo perdido.



En 2016, publicó Float. Además, escribió un adaptación sobre el martirio de la Antígona de Sófocles, que fue llevada al cine y protagonizada por Juliette Binoche como Antígona. Premio Lannan de Poesía (EE.UU., 1996), Premio Pushcart (EE. UU., 1997), Premio T. S. Eliot (Reino Unido, 2001), PEN Award for Poetry in Translation (EE. UU., 2010) y Griffin Poetry Prize (Canadá, 2014), Anne Carson es doctora honoris causa por la Universidad de Toronto y ha disfrutado de sendas becas Guggenheim (1998) y MacArthur (2000).



Es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y doctora honoris causa por la Universidad de Toronto.



