La cantante brasileña Anitta, una de las artistas latinas de más renombre internacional, afirmó que en su próximo disco pretende volver a sus orígenes como cantante de funk carioca, con la intención de internacionalizar este ritmo urbano nacido en las favelas de Río de Janeiro.

En una rueda de prensa que ofreció para festejar el lanzamiento en las plataformas del video de la primera canción del que será su próximo disco, la reina brasileña del pop afirmó que decidió apostar nuevamente en el funk, el ritmo con el que inició su carrera, para impulsarlo internacionalmente.



La cantante aclaró que su intención no es producir un funk que pueda ser bien visto en el exterior sino promover internacionalmente un género que se caracteriza por su percusión destacada y bailable, de claro origen africano, y sus bailes sensuales.



"No es funk de exportación. Lo que estoy haciendo es lo que estábamos acostumbrados a hacer pero cantado en inglés y español", afirmó. Agregó que el funk ya tiene un espacio en la música internacional y que artistas de otros países también quieren interpretar el 'Brazilian funk'.



"Vamos a ver varios rappers y artistas estadounidenses haciendo funk. Vamos a convertirlo en algo como el reguetón. Tengo certeza absoluta", dijo. Su intención quedó clara en 'Funk Rave', canción lanzada el 22 de junio en las plataformas, cuyo vídeo debutó con fuerza en Youtube y de la que Anitta ya había dado un adelanto en la presentación que hizo en la final de la Liga de los Campeones de Europa.

(Tal vez quiera leer: ‘Élite’: Anitta se unió al elenco de la serie de Netflix)



Se trata del primer sencillo de su sexto álbum de estudio, que sucederá a 'Versions of Me' (2022) y que será, por lo mismo, el primero de la cantante con su nueva grabadora, Republic Records, tras forzar la rescisión de su contrato con Warner.



Pese a que no anticipó la fecha de lanzamiento del nuevo álbum, la brasileña dijo que ya está con casi todo listo. "Todo el álbum está listo, En realidad tenemos que escoger entre unas 40 canciones listas y maravillosas. Estamos en la fase de seleccionar lo que entra en el álbum", afirmó.

(Le puede interesar: ‘No tenía ganas de venir a España (...). No es el epicentro de la música’: Shakira)



Agregó que también tiene listos siete videoclips del nuevo álbum y adelantó que todas las canciones tienen la huella del funk carioca, "algunas tienen más el estilo funk melody" que ella hacía en el comienzo de su carrera y otras, un estilo más pesado. El vídeo de 'Funk Rave' fue grabado en una favela de Río de Janeiro y muestra su cotidiano, como el partido de fútbol en una cancha de tierra y polvorienta; los vecinos compartiendo una parrillada y cantando samba; los hombres sin camisa y las mujeres con ropas cortas, y hasta un tatuador trabajando en plena calle.



EFE