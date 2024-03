Ángela Aguilar y un bolero para las viejas y nuevas generaciones

De niña escuchaba rancheras, mariachis y boleros. Eso no cambió cuando creció. Es la música a la que regresa cuando quiere apelar al amor y al romanticismo. Es la música que le gusta cantar. Es la música que representa a su familia y es, en últimas, su legado.

Ángela Aguilar, nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar e hija de Pepe Aguilar, le hace honor a su apellido y replica una herencia que, más que una carga, es una responsabilidad con los suyos y con su país, México. Aunque no nació propiamente allá, ella no puede entenderse sin su México lindo y querido, sin sus gentes amables, sin su comida picante y, por supuesto, sin su música.

Desde pequeña, como sus abuelos, papá y hermano (Leonardo), canta. Su espacio natural, además de la familia, son los escenarios y los estudios de grabación. A sus 9 años, Pepe Aguilar le produjo a ella y Leonardo su primer disco compartido, Nueva tradición, en la que interpretan temas como Palomita aventurera, Del otro lado del portón, entre otros temas de música mexicana tradicional.

Los tres (Pepe, Ángela y Leonardo) también sacaron el álbum Mexicano hasta los huesos (2021), que cuenta con sencillos como México lindo y querido, Cuando dos almas y La llorona. Esta canción catapultó a la menor de los Aguilar en los Grammy Latino de 2018, cuando la invitaron a interpretarla para la ceremonia.

Ese año, lanzó su primer álbum en solitario, Primero soy mexicana, que recibió nominaciones en los Grammy y Grammy Latino, y que incluye en su repertorio esta canción que popularizó a la gran exponente de la música mexicana Chavela Vargas. Su último trabajo discográfico la sacó de su zona de confort y la llevó hasta Cuba, para encontrar los orígenes del bolero.

Esta es la primera vez que la pequeña de los Aguilar -que ya no es tan pequeña, tiene 20 años- se anima a reinterpretar clásicos del género en el marco del proyecto de su papá Sonidos del Tiempo. En este trabajo, participan Los Panchos acompañando alguna de las canciones como Somos novios del maestro Armando Manzanero.

Bolero, el nombre del disco, no son solo las nueve canciones que lo integran, sino también el mediometraje con el que cuentan las exploraciones que hicieron en la isla del encanto sobre el género, sus exponentes y su vigencia en un medio inundado por el reguetón y el pop. El 8 de diciembre, a unos meses del lanzamiento, el bolero fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, dándole más fuerza a este proyecto.

EL TIEMPO conversó con ella sobre su reciente trabajo, su papel en la música mexicana y el cómo es haber nacido en una familia con un apellido con mucho peso en la industria.

Usted es una mujer joven regrabando canciones que para la gente de su generación son de la época de sus abuelos o papás. ¿Por qué hacerlo?

Mis papás me enseñaron a compartir con las nuevas generaciones la música que conectaba antes a la gente. También quise grabar boleros porque casi no se escuchan en voces femeninas. Y, por último, antes de lanzar el trabajo, la Unesco declaró el bolero como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y hubo una consciencia colectiva de la importancia de este género. Me siento feliz porque veo a niñas de 8 o 10 años cantando Contigo en la distancia o Luna lunera.

¿Cómo fue el proceso para escoger las nueve canciones que van en el álbum?

A mi papá se le ocurrió la idea en la regadera (ducha), hizo una lista de canciones y empezamos a mirar con cuál conectaba más y con cuál podía explorar vocalmente lo que soy capaz. También miramos canciones que me quedaran, que pueda dedicar más adelante. Las canciones elegidas son muy difíciles no solo en lo vocal. Como las llevo escuchando desde muy pequeña, no sabía cómo cantarlas como yo. O sea, yo me las aprendí con Luis Miguel y, aunque no les llego a los talones, trataba de interpretarlas como él. Paramos la grabación y tuve que practicar más porque quería sonar como yo, como Ángela.

¿Cuál de todas las canciones del álbum es su favorita?

La que siento más cercana es Obsesión, porque la cantaron mis abuelos. La que fue más difícil de cantar fue Contigo en la distancia. Y la que creo que puedo dedicar y se me hace más personal es Toda una vida, que se la dedico a mi abuelo.

¿Y algún bolero que se haya quedado por fuera?

Hijole, muchísimas. Si los resultados son los esperados, estoy pensando en hacer una parte dos de Bolero. Me encantaría poder grabar las canciones que me faltan.

Los abuelos me dicen que son canciones de su época, los papás que se enamoraron con ellas y los chiquitos creen que yo las escribí. Y todo es muy divertido.

Mencionaba que ha visto a niñas cantando boleros. ¿El propósito de 'Bolero' es conquistar al público joven o quizá hacer añorar a la generación de los abuelos y padres?

Quiero que la gente lo escuche no importa la edad. Hice énfasis en los pequeñitos porque estas son canciones que no se están escuchando en la radio o las redes sociales. No están de moda. Son canciones antiguas, respetuosas, sinceras, no como las de ahora que pueden ser denigrantes. Es muy bonito poder cantar una canción que lee guste a los abuelos, papás y niños. Los abuelos me dicen que son canciones de su época, los papás que se enamoraron con ellas y los chiquitos creen que yo las escribí. Y todo es muy divertido.

En el álbum participan Los Panchos, ¿cómo fue trabajar con una agrupación con tanta historia?

Fue un honor. Conecté mucho con ellos, que son la siguiente generación de Los Panchos. Sus papás ya no cantan ni tocan, pero tuve la oportunidad de conversar con ellos. Y me decían lo que estoy diciendo en esta entrevista, que quieren que las nuevas generaciones escuchen esta música. Y, bueno, ellos consideran que este proyecto puede conectar a los jóvenes con el bolero y pueden encontrar canciones para dedicar.

¿Cómo le puede competir el bolero al pop o reguetón?

Híjole, esa es la música que está recontra pegando ahorita. Y no sé si soy muy inteligente o tonta…

¿Por qué?

Muy inteligente porque quizá nadie más esté pensando y sacando un disco de bolero, porque quizá la gente no se acuerda de este género y yo lo estoy reviviendo y les puede encantar. O muy tonta porque ya no son los tiempos. Mi papá me ha enseñado a ser muy fiel a mis gustos y a quien soy. Y esta es la música que a mí me gusta. Si algún día tengo un novio, quiero que mi novio me dedique estas canciones, no canciones que hablen mal de la mujer o las relaciones. Me gustan estas canciones que dicen "no existe un momento del día en que pueda apartarme de ti".

En ese sentido, ¿se siente la llamada en su generación de ser la referente de la música tradicional mexicana y de esta música, como los boleros?

No sé si la referente, pero siento que estoy compartiendo, humildemente, las versiones de estas canciones para todos aquellos que les gusta hablar del amor de una forma bonita y para todos aquellos que quieren recordar o quieren hacer nuevos recuerdos con estas canciones. Para eso son las canciones, para que duren toda la vida.

¿Cómo fue el viaje a Cuba? ¿Qué pudo explorar?

El bolero para mí es la máxima expresión de los seres humanos. El otro día leí un reportaje que hizo Finneas, el hermano de Billie Eillish, en el que decía que todo el mundo habla de lo mismo en las canciones, o sea, del amor, desamor, estar feliz o estar triste. La idea es tratar de encontrar una forma única de hacerlo. Para mí, los boleros son y siempre han sido la forma más genuina de dedicarle una canción a alguien, de sentir una canción con alguien. En Cuba, en cada esquina hay una canción, personas llenas de alegría y de emoción de contarme sus historias, sin entrar en nada político. Pese a la situación que viven, estaban alegres, expresándose a través de la música. Y la música existe para eso, para desconectarte y conectarte con algo más grande.

¿Qué significa ser una Aguilar?

Híjole. Yo creo que es una responsabilidad. Obviamente es un gran orgullo. Es algo que me ha abierto muchísimas puertas, eso nunca lo voy a negar, y al revés, lo agradezco muchísimo. Yo sé que el ser Aguilar me ha abierto muchos oídos, y eso es muy importante, porque soy cantante. Mis abuelos y mi papá han llevado el espectáculo, el canto, los discos y las producciones a un nivel que yo no puedo estar debajo de este. Es lo que la gente espera de mí. También es un poco de peso, porque yo no quiero defraudar el trabajo de mis abuelos y mi papá. Al mismo tiempo estoy tratando de encontrar, con mis 20 años, mi estilo. Es una línea muy delgada entre ser lo suficientemente respetuosa para honrar todo lo que han hecho, pero lo suficientemente segura de mí misma para intentar cosas nuevas.

Y en ese proceso de descubrir, también hay que ser una esponja y escuchar muchas cosas. ¿Con qué música se nutre?

Yo escucho de todo y eso me lo ha enseñado mi papá. Desde rap, música clásica, country, pop, rock en inglés y español, jazz, blues, R&B. Lo que escuchas es lo que cantas. Tienes que saber de todo para cantar. Ahora estoy escuchando a Carla Bruni, Taylor Swift, Yuri, Natalie Cole, Diana Ross, Antonio Aguilar, Manuel Medrano, Laura Pausini, Andrea Bocceli, Radiohead, Morgan Wallen, Daniel Caesar. Aquí hay desde pop en español, country, música clásica, regional mexicana. Y obviamente escucho mi papá, a mi hermano, a mi prima, a mi tía...

No me gusta estar cómoda, sino incomodarme para poder crecer como artista

Usted normalmente ha cantado música tradicional mexicana, ¿algún género que quisiera explorar?

Yo creo que Bolero es eso. No había cantado boleros antes. He hecho con Fito Páez un rock en español y a mí, en general, me encanta poder descubrir nuevas canciones y géneros. No me gusta estar cómoda, sino incomodarme para poder crecer como artista. Habiendo dicho eso, nunca voy a dejar el mariachi. Para mí es mi favorito.

En México ahora mismo el género que está en auge son los corridos tumbados. ¿Le gustaría sacar algún tema de ese género, que es considerado como música regional mexicana?

Si llega la canción adecuada, claro que sí. Me parece muy padre que México esté de moda de nuevo y que la gente le esté echando ojo a mi país y a sus artistas. Antes el género no era popular entre los jóvenes y se burlaban de quien lo escuchaba. Ahora se escucha en todos lados, en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Me alegra el éxito que está teniendo.

¿Va a participar en más proyectos de Sonidos del Tiempo de su papá?

Si mi papá me invita. Él tiene muchos artistas en mente, por ejemplo, va a venir a Colombia a grabar vallenatos. Y está pendiente España, Argentina y México para grabar flamenco, tango y mariachi, respectivamente. Si no soy yo, sé que mi papá va a encontrar al artista que va a hacer este trabajo de forma respetuosa.

¿Cómo es trabajar con su papá?

Mi papá aparte de ser mi productor, director de voz, director de música, es mi director de vida. Es muy exigente, pero es la única persona que sabe de lo que soy capaz vocalmente.

A sus 13 años, dijo que la industria está dominada por los hombres. Han pasado siete años, usted ha crecido más como artista y ha tenido más presencia en la industria. ¿Sigue pensando lo mismo?

No estamos ni al 20 % de lo que deberíamos de estar. Hay artistas increíbles como Karol G, que siento que será una mujer que va a cambiar la historia para nosotras. No he visto a una mujer latina que llene tantos estadios como ella. Se me hace espectacular. Pero también debo decir que hay muchas artistas que no son reconocidas, que son ingenieras, compositoras, productoras que no son valoradas en la industria. En el reguetón las mujeres han avanzado mucho, pero eso no está pasando en un escenario más conservador como la música mexicana. Allí hay mucho sexismo y machismo y eso no va a cambiar hasta que haya más mujeres en lugares de poder. Si es que en mi caso, se nota la diferencia entre mi hermano y yo.

Y ustedes que vienen de una familia muy reconocida y con privilegios en el medio…

Ahora imagínate a una mujer que no tenga la historia familiar que tengo yo. No estoy satisfecha con el trato a las mujeres en la industria de la música mexicana, pero sí debo reconocer que hemos ido creciendo y mejorando exponencialmente y vamos en friega (ascenso).

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

REDACCIÓN DOMINGO

X: @nataliatg13