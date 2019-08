Ángela Aguilar, la promesa mexicana de la música ‘influencer’

La dinastía Aguilar es famosa en todo México y en otras partes del mundo. Y es que a ella perteneció el gran Antonio Aguilar, más conocido como el Charro de México, uno de los cantantes y músicos mexicanos más célebres de la historia, de cuyo nacimiento se cumple ahora cien años. Casado con la cantante y actriz Flor Silvestre, tuvieron dos hijos: Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar, ambos también músicos. Este último posee cuatro premios Grammy, cinco Grammy Latinos y su nombre en una estrella del paseo de la fama de Hollywood. Pero, además, Pepe tiene dos hijos: Leonardo y Ángela, que ya se dedican también al mundo de la música. Y ella, en concreto, está pisando fuerte y acaparando la atención mediática. Lo último ha sido su ‘hit’ ‘La llorona’, que acumula casi 50 millones de vistas en YouTube.

Nacida para cantar

Corría el año 2003 y Pepe Aguilar estaba en medio de una gira cuando nacía su hija, la segunda, de su matrimonio con Aneliz Álvarez-Alcalá. Así, el 3 de octubre llegó al mundo Ángela Aguilar, para hacerle compañía a su hermano Leonardo. Nació en Los Ángeles, California, y tiene doble nacionalidad: mexicana y estadounidense. Y, como no podía ser de otra manera en el dinástico seno de una familia musical, ya desde pequeña, junto a su hermano, empezó a acompañar a su padre en las giras.



De hecho, con tan solo 9 años ya vio la luz su primer disco, ‘Nueva tradición’ (2012), el cual incluía cinco canciones suyas y otras cinco de su hermano Leonardo. En ese debut, la joven aseguró al medio mexicano ‘La Opinión’ que tenía ganas de aquello “desde los tres años”.

Una fecha que tenía clara por un cariñoso y célebre recuerdo: “Yo canté en la gira de despedida de mi abuelito”, dijo en los medios en referencia a cuando compartió escenario con el legendario Charro de México. Y es que Ángela, a pesar de su edad, siempre tuvo las cosas claras. Y si no, que se lo digan a la BBC, cuando a sus 13 años la joven Aguilar fue la artista más joven en el festival BBC 100 Woman de 2016 en la Ciudad de México. A esa edad ya había hecho una reivindicación feminista.

Cambiar la industria

“Esta es una industria (la de la música) de hombres, pero tengo esperanza en que eso cambiará”, afirmó entonces y añadió que no era una cuestión personal: “A mí nadie me ha discriminado por ser mujer, pero soy consciente de que ocurre y quiero que cambie”.



Dos años después, en 2018, acompañó junto a su hermano Leonardo a su padre durante la gira ‘Jaripeo sin fronteras’. Además, ese fue el año en que vio la luz su segundo álbum, el primero que hacía en solitario, bajo el nombre ‘Primero soy mexicana’. En el disco, producido por el propio Pepe, Ángela versiona rancheras populares conocidas por intérpretes anteriores, como su propia abuela (Flor Silvestre) y le valió una nominación a los Grammy y dos a los Grammy Latinos.



Durante esta última ceremonia, su interpretación llamó la atención del mismísimo Vicente Fernández, cantante mexicano y miembro también de otra dinastía de músicos, como su hijo Alejandro Fernández.



Chente le regaló uno de sus caballos a Ángela, quien estaba triste por haber perdido al suyo, y le propuso que hiciera un dueto junto a su nieto, Álex Fernández. Sin embargo, haciendo una vez más gala de su mente clara, la joven ha preferido esperar.

‘Influencer’

“Ambos estamos empezando. Álex apenas sacó su primer disco”, dijo en una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ de Azteca Uno, en México. “Ahorita estoy muy enfocada en mis proyectos”, añadió, pero abrió la puerta al mañana: “A lo mejor en el futuro, cuando ya tengamos más experiencia los dos, sí se va a hacer”.



Una decisión que ha suscitado tanto apoyo como críticas. Y es que el éxito de esta estrella en ciernes ha crecido a la par que sus seguidores en redes sociales. Ángela ya cuenta con más de 1,2 millones de ‘fans’ que la siguen en su Instagram (@angela_aguilar_).

A mí nadie me ha discriminado por ser mujer, pero soy consciente de que ocurre y quiero que cambie FACEBOOK

TWITTER

Y una fama así siempre conlleva envidias y rumores, como los de la gente que, ante las fotos que su padre compartía con ella en redes, acusó a su progenitor de explotarla laboralmente: “Mi papá no me forzó a ser cantante, es algo que me ha gustado”, zanjó la joven en declaraciones para la revista ‘People’.



La misma publicación estadounidense que la ha incluido en la lista de las 50 personas más bellas, algo que Ángela agradeció en Instagram: “Un honor ser considerada para @peopleenespanol #50másbellos2019”.



Y es que hoy, cien años después del nacimiento de su abuelo, Antonio Aguilar, Ángela se está consolidando por su talento musical, su belleza y sus ideas claras. Y, a juzgar por la acogida y el apoyo, este solo es el comienzo de una estrella más de la célebre dinastía mexicana.



NORA CIFUENTES

EFE Reportajes