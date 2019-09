Andrés Cepeda recuerda sus tusas

Andrés Cepeda como Andrés Cepeda y Jhon Álex Toro como el alter ego del músico. Se visten igual. Saco vino tinto, pantalón negro ceñido, mocasines y gafas.

Yuri Vargas, por su parte, es la Pulga, que “haciendo cuentas, son cuatro Pulgas y una imaginaria, la que crearon los libretistas para hacer 'Cepeda en tablas 2'. Fueron cuatro muy distintas y nos robamos un poco de cada una para armar la historia”, dice Cepeda.



Esas Pulgas, literalmente, entusaron a Cepeda en su momento, y gracias a ellas nacieron varias de sus canciones más emblemáticas, entre ellas 'Me voy'.



El espectáculo, que se presenta en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá (ver información del recuadro), lo complementa la banda de músicos de Andrés Cepeda, músicos invitados, tres coristas y un coro góspel.



Y lleva a la gente a la felicidad, pese a que tiene historias del músico que, precisamente, no han hecho parte de sus etapas más emocionantes.



Pero ahí está todo el grupo en el escenario, entre canciones y narraciones divertidas, contando un cuento que logra dar felicidad, porque se les siente.



“Eso fue lo que nos propusimos después de hacer 'Cepeda en tablas 1': que la gente tuviera una experiencia emotiva, que se llenara de buenos sentimientos. De ahí la escogencia de las canciones, el tono de la puesta en escena, los textos, y yo creo que lo estamos logrando”, dice Dago García, director del montaje.



El espectáculo va entre escenas y canciones, y ambas se esperan. Durante una hora y 40 minutos, el músico hace un recorrido por esas tragas que tuvo y lo dejaron fuera de combate.



“La más fuerte fue la primera, por ser la inaugural, pero todas fueron importantes. De ahí que llevarlas al teatro se hizo para expresar emociones que hacen que nos reunamos en torno a un escenario y a la música”, cuenta Cepeda.



Jhon Álex Toro, por su parte, dice que esta producción es una “oportunidad única; en cada función tenemos mil y pico de personas, y eso no se logra fácilmente. Ahí vemos ese poder adicional que tiene la música, y específicamente la de Andrés”.



Para García no fue complicado manejar músicos y actores. “Todos son artistas y se encuentran en algún punto, así que la alquimia no fue difícil. Además, Andrés tiene un gran dominio del escenario y es rodeado por Fernando Bocanegra, Jhon Álex, Sandra Esquivel y Yuri, y esa confianza genera que la puesta en escena funcione”.



Lo que les llega a los asistentes fue un proceso de más o menos un año. “Empezamos a pensar en esta segunda parte tan pronto terminamos Cepeda en tablas 1. Con la producción de Mario Valencia y César Betancur, y el libreto listo, ensayamos ocho semanas y tuvimos una semana intensiva de montaje técnico. De esta forma llevamos a la gente a reconciliarse con los sentimientos positivos, que era lo que queríamos”, agrega García.



Y mientras en el escenario no aparece Toro, él está en la trasescena cantando los temas que interpreta Andrés Cepeda, “que me las sé todas y me gustan”. Por eso es su alter ego.



¿Dónde y cuándo?

Jueves y viernes, 8 p. m. Sábado, 5 y 8 p. m. Domingo, 3 y 6 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Informes: primerafila.com.co

Boletas: desde 56.100 hasta 224.500 pesos.