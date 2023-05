Luego de recorrer diferentes escenarios a nivel nacional e internacional con diferentes formatos musicales, Andrés Cepeda presenta “Décimo cuarto”: su más reciente lanzamiento musical en donde reúne sencillos y colaboraciones con importantes artistas del continente latinoamericano.



(Le recomendamos leer: Andrés Cepeda y Gusi se unen por algo que les duele y lo convirtieron en canción).



Según el cantante, esta nueva entrega es una continuidad de “Trece”, un álbum con éxitos y colaboraciones que han ocupado varios de los primeros lugares en las listas de reproducción de las plataformas de streaming.

En dialogo con EL TIEMPO, el bogotano dijo que hacer “Décimo cuarto” fue un proyecto colaborativo, en el cual pudo aprender de sus colegas para producir diferentes tipos de música y reunir el talento de diferentes géneros y generaciones en un mismo lugar.

Facebook Twitter Linkedin

Según el cantante, esta nueva entrega es una continuidad de “Trece”, un álbum con éxitos y colaboraciones. Foto: Cortesía Andrés Cepeda

Dentro del álbum resaltan colaboraciones con Joss Favela, Ximena Sariñana, Reik, Gusi y otra entrega que fue hecha este miercoles en compañía de Greeicy Rendón.



Una de las canciones nuevas es ‘Le Viene Bien’, una colaboración con Greeicy que resalta la sensualidad de la mujer y la belleza femenina: “Quería hacer una canción con una mujer que contestara a ese piropo y le pedí a Greeicy que me acompañara. Ella también escribió unos versos que responden al piropo”, señaló Cepeda.



Dentro de las nuevas entregas también está ‘Duele’, una colaboración con Gusi que habla de una relación que termina y que evoca el dolor de la ausencia de un ser querido: “Es una canción que cuando mi colega Gusi la escribió, pensó en mí para cantarla a dúo. La canción me encantó desde el primer momento y hoy cuento con la fortuna de hacerla parte de mi disco”.



(Le podría interesar: Concierto de Adele tiene boletas de hasta 180 millones de pesos).



El artista dijo que hacer este álbum fue oxigenante y que sirvió para hacer un intercambio musical con sus colegas. Así mismo, habló de una canción muy especial que fue inspirada en su esposa Elisa: ‘Lo que había olvidado”.



Dentro de la letra de esta última se habla de recordar las diferentes maneras de amar y de conquistar, incluso cuando el corazón está reacio a volver a amar.



“Yo estaba soltero, pensaba que me iba a quedar así, venía escéptico con el romance, pero la vida me tenía planeado presentarme a Elisa y me demostró que me volvería a enamorar profundamente”, comentó el bogotano.

REDACCIÓN EL TIEMPO

Lea más noticias...

Cinco libros imperdibles del célebre autor japonés Haruki Murakami

'Lamento Boliviano': el complejo mensaje oculto que incluiría a un escritor colombiano

Dua Lipa impacta en Cannes al dejarse ver con su novio