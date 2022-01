Andrés Cepeda sí es tan buena gente como se ve en la televisión. Es educado, cariñoso, paciente, sereno y alegre. Es, además, muy bogotano. Es cierto lo que cuenta en Mi generación, la canción que cantaba con su primera banda, Poligamia, sobre su vida en la ciudad.



Esa identidad es la que ha intentado expresar desde los años 90 en sus discos y canciones, que, según opina en esta conversación con EL TIEMPO, son tan colombianas como un vallenato o una cumbia. Pero, claro, lo de Cepeda es el pop rock.



Aunque eso tampoco es que esté tan definido. De hecho, la razón de que se diera esta charla fue el estreno de Si todo se acaba, la canción con la que está promocionando su álbum nuevo y que tiene una versión de regional mexicano además de la original. Fue escrita por el compositor de Sinaloa Joss Favela.



Y la verdad es que esta no es la primera vez que Cepeda se acerca a ese género. Sus versiones de El guitarro y de Embrujo son famosas. Lo mismo le ha pasado con la música tropical. De joven, se debatía entre la salsa y el rock. Escogió lo segundo, y todavía oye las canciones de Luis Alberto Spinetta todos los días. A propósito: en febrero se cumplen diez años de su muerte.



Hablamos de su relación con el artista argentino. También sobre su nueva canción, sus exploraciones con otros géneros musicales, la libertad creativa, entre otras cosas.

Hay dos versiones de 'Si todo se acaba', ¿por qué?

En realidad, la versión original es una balada. Lo que pasa es que está compuesta por un tipo que canta regional mexicano, que es Joss Favela. La otra versión sí tiene un tinte mucho más mexicano y ahí, digamos, me dejé guiar por él. Pero la versión principal, la que está en mi álbum, sí se parece mucho a lo que yo hago: tiene elementos del rock, del pop. Hay cosas distintivas de la melodía y de la letra muy propias de lo que hace Joss, pero de alguna manera yo sí me siento en mi terreno.

¿Cómo nacieron ambas ideas?

Yo me enamoré de la canción no por su género. Nació de un demo muy sencillo, con guitarra y voz. Y de la primera versión me imaginé una pieza más o menos como la que quedó: con una batería grandotota, con guitarra, con las dos voces a todo taco. Esa fue la que estuvimos trabajando. Esa era mi idea, entonces también desarrollamos la que Joss se imaginaba, a su estilo.

Aunque ‘su terreno’ no solo es la balada pop: también ha explorado la ranchera, la salsa, el ska, etcétera...

Más temprano hablaba con algunos colegas tuyos de México y me preguntaban si esta fue la primera vez que yo hacía algo así, mezclado con ranchera. Y la respuesta, como tú sabes, es que no, porque en los primeros álbumes tuve varios coqueteos con la música mexicana. Pero no con la música mexicana actual, sino con la de otras épocas. Un buen ejemplo es El guitarro, también mi versión de Embrujo.



Es que Colombia siempre ha estado cerca de esos sonidos, ¿no?

Los colombianos no somos para nada ajenos a esa cultura. No por nada llevamos décadas recibiendo la influencia mexicana en el cine y en la música, y que viene de los grandes cantantes de la ranchera, sobre todo. Hoy en día, eso se siente fuerte en la música popular colombiana. Aunque sí es la primera vez que incursiono en lo que ellos llaman género regional mexicano, que es una tendencia de hoy muy fuerte: mezcla lo ranchero, lo norteño y lo pop. Eso es lo que hace mi querido amigo Favela.

También le oí decir en una presentación que en algún momento usted quería ser cantante de salsa...

¡Sí! Sí. Cuando yo empecé en la música tenía la duda entre la salsa y el rock. Me imaginaba siendo un roquero o siendo el cantante de una orquesta. Eso habla mucho de ese sincretismo que es la música que oímos los colombianos. Es una mezcla que tiene que ver con el caribe, con México, con lo anglo, con nuestro propio folclor.

¿Todavía oye todos los días canciones de Spinetta?

Sí, todos los días Spinetta. Me sigue gustando muchísimo. Tengo una buena colección de sus álbumes, no todos, pero una buena colección. Así que siempre tengo mi dosis de Spinetta. Hoy no lo he oído, pero por lo general, si hay tiempo, lo hago. Es algo a lo que llego sin mucho esfuerzo.

¿Hay algo más que oiga a diario?

Creo que Spinetta es con quien soy más recurrente. Por las mañanas oigo música clásica, pero mientras va pasando el día me voy poniendo roquero. Quizás, lo que más admiro de él, lo que más me entusiasma cada vez que lo pongo, es esa gran libertad que él se daba para escribir y grabar lo que quisiera. Exploraba sonidos, letras, temas y modos que muy poca gente se atreve a explorar. Se expresaba artísticamente sin importarle adónde fueran a llegar sus canciones. Llegaron muy lejos y han sido de gran influencia, pero me impresiona que fue capaz de hacer él mismo su mundo musical.

¿Cree que en la escena de ahora hay alguien con los atributos para dejar un legado parecido?

Creo que sí, pero no al nivel de él. Hay gente que se precia de hacer lo que le gusta, y de hacer cosas a su manera. Me incluyo ahí. Pero jamás al nivel de un señor como él, que tocaba los límites en todo sentido. Creo que va a pasar mucho tiempo antes de que encontremos a una persona que tenga esa capacidad.

En sus propios procesos, ¿qué le limita esa libertad?

A veces es uno mismo el obstáculo más duro de esa libertad. Uno cree que debe seguir por ciertos caminos, respetar ciertas reglas. Y pueden ser autoimpuestas

TWITTER

A veces es uno mismo el obstáculo más duro de esa libertad. Uno cree que debe seguir por ciertos caminos, respetar ciertas reglas. Y pueden ser autoimpuestas. El miedo a perder audiencias, o algo así, lo cohíbe a uno. Me siento afortunado en el sentido de que no tengo gente de mi equipo o de la casa disquera encima de mí, diciéndome qué hacer o dándome sugerencias. No he vivido eso y me parecería jartísimo. Pero sí reconozco las limitantes que yo me pongo. Intento luchar contra ellas, pero no siempre logro ganar las batallas contra mí.

Hizo un álbum entero con Fonseca y la razón por la que estamos hablando también es una colaboración. ¿Qué opina de la tendencia de los juntes?

Les tenía mucha prevención a los duetos al principio de mi carrera. Lo que veíamos como un modelo era ‘yo hago lo mío y punto’. Pero la industria empezó a cambiar, a tirar hacia allá. La gente empezó a pedirlo. Entonces resolví que, si la cosa era así, iba a buscar a la gente que me gustaba, a los amigos cercanos que tenía, con la que me podía entender. Ahí empecé el proceso que me llevó a presentar, como dices, un álbum completo en colaboración. También es chévere porque eso permite intercambiar ideas con otros aristas, productores y compositores. Eso refresca.



(Puede interesarle: ‘Yo creo que está bien ser un desastre’: Juliana Velásquez)

Finalmente, ¿qué puede contar de su álbum nuevo?

Este es el segundo sencillo que presento. Son diez canciones. Hay cinco en colaboración y las demás las hago solito. Una de las colaboraciones fue con Jesús Navarro, de Reik. Tiene una estructura similar a las anteriores porque paso por diferentes géneros: el pop, el rock, el bolero, la música tropical. Fue escrito entre el 2020 y el 2021, así que tiene sonidos diferentes, frescos. Aunque también se aproxima al pop tradicional de manera nostálgica. El hilo conductor tiene que ver con las historias de amor.

MATEO ARIAS ORTIZ

REDACCIÓN DOMINGO