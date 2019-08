André Rieu, un apóstol al servicio del vals

Cansado del rigor de los ensayos y de la sensación de no encontrar un lugar propio en la música clásica, un día André Rieu decidió dejar sus estudios de violín en el Conservatorio de Bruselas, hacer a un lado sus sueños de pergaminos y ‘glamour’, y abrir una pizzería con su novia Marjorie.



“La de la casa se iba a llamar Pizza Paganini –recuerda Rieu– y cuando la ordenaras, el chef, que sería yo, aparecería frente a tu mesa y tocaría en el violín una bella pieza de Paganini. El problema era que, dicho eso, se hizo necesario volver a practicar. Regresé a donde el profesor Gertler luego de meses de ausencia y cuando me oyó tocar, dijo: ‘¡André, fantástico, has mejorado mucho!’. Quién lo habría pensado, un receso puede ser muy útil”.

Así piensa hoy el famoso violinista holandés acerca del André Rieu que en los años 70 se preguntó qué hacer con su talento. Algo tenía claro y era que no quería ser numerario de una orquesta (como la que dirigía su padre) y sabía que amaba los valses de Johann Strauss.



Hoy, Rieu es probablemente el violinista vivo más famoso del planeta, publica usualmente más de cuatro CD o DVD al año y sostiene un espectáculo constante que cuando no llena el escenario frente al castillo Maastricht, lo hace en sus giras por el mundo. La actual lo trae a Bogotá, junto a su orquesta privada, para cuatro presentaciones seguidas en el Movistar Arena, del 12 al 15 de septiembre, de las que ya agotó boletería de tres, sentando un récord para este escenario.

Paradójicamente, aunque su fortuna neta está estimada en 40 millones de dólares –superado solo por otra violinista, Vanessa Mae (45 millones)–, su nombre no aparece en los listados regulares de los mejores violinistas del mundo que usualmente hacen revistas especializadas, entre los que están Joshua Bell, Hilary Hahn, Viktoria Mullova, Itzhak Perlman y Maxim Vengerov, quienes han pasado alguna vez por Colombia, pero no han despertado la atención que capta Rieu ni están cerca de sus números.



La apuesta del holandés es el vals, un género que usualmente miran con desencanto los expertos de la música académica, pero atrae los oídos y miradas de un público que disfruta con el glamour, la fiesta, el vestuario y la recreación histórica. Tiene un encanto más familiar, por el que ha despertado un culto masivo.



“Quiero que mis conciertos sean una fiesta para todos los sentidos”, explica.



Frente al hecho de que el vals no suele ser tenido en cuenta en festivales de tradición en la música clásica, dice que “eso es cierto, el único momento en el que escuchas valses suele ser durante los conciertos de Año Nuevo, lo cual es una lástima. Tal vez el vals es considerado por algunos músicos clásicos como solo entretenimiento y no algo serio. El mundo de la música clásica ama el tomarse a sí mismo muy en serio”.



Pero pese al éxito, estuvo al borde de la quiebra en 2008: obsesionado por la pompa de los recitales para los reyes, se lanzó a construir un escenario que fuera la réplica fiel del castillo de Schönbrunn, de Viena. El capricho –y no propiamente uno de Paganini– le costó 63 millones de dólares y por un tiempo sus cuentas terminaron en saldo rojo.

Hoy, alrededor de Rieu gira toda una industria con más de 110 empleados de nómina que trabajan en sus locuras desde su casa –el castillo de Maastricht, que data de 1452, fabricando sus escenarios itinerantes o dando rienda suelta a su productora musical.



“De niño amé las novelas gráficas de Tintin y su amigo, el Capitán de mar Archibald Haddock. En uno de esos libros, el capitán compra el castillo de Marlinspike y, desde que leí eso, pensé que sería maravilloso vivir en un castillo”, cuenta el artista.



Rieu no es solo vals: explora en sus conciertos música de películas, óperas, operetas y piezas de folclor europeo. Así lo hará en sus conciertos en Bogotá.



Otra característica suya es un positivismo extremo que le permite conectarse con su público. Por ejemplo, durante la reciente Copa América, no dudó en publicar un video de apoyo a la Selección Colombia en el que se despachó un exuberante “¡Sí, sí, Colombia; sí, sí, Caribe!”.



Curiosamente, Rieu sí tiene un lazo lejano con Colombia: afirma que su padre, André Rieu sr., dirigió como invitado una de nuestras orquestas nacionales en los años 60.



“Al principio de mi carrera, durante diez años hice parte de una orquesta sinfónica, pero interpretar a Mozart, Mahler, Beethoven en la orquesta de mi padre no era lo que yo quería, mi sueño era escoger mi propio repertorio porque creo que esta música hace realmente feliz a la gente”, recuerda Rieu.



Al preguntarle sobre si no ha tenido la sensación de querer romper la continuidad de su repertorio con algún reto diferente desde lo artístico, algo más virtuoso y, por qué no, ‘oscuro’ frente al vals, responde que no quiere eso en su vida: “Los momentos oscuros y los sonidos oscuros terminarán en sentimientos pesimistas, negativos, lo que absorberá mucha de mi energía”.



La boletería para los conciertos (varios agotados) se encuentra disponible en tuboleta.com. Los precios oscilan entre 150.000 y 760.000 pesos.



CARLOS SOLANO

