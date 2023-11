El violinista André Rieu confirma nuevo concierto en Colombia en 2024

El artista de origen holandés André Rieu volverá a Colombia para dar un nuevo espectáculo, como parte de su gira actual, que es una gala de música que gira por el vals, la ópera y la música de orquesta sinfónica.

Rieu es probablemente el violinista vivo más famoso del planeta, publica usualmente más de cuatro CD o DVD al año y sostiene un espectáculo constante que cuando no llena el escenario, que queda cerca de su castillo, en Maastricht, lo hace en sus giras por el mundo.



La fecha de la nueva cita con este artista y su espectáculo, que tendría diferencias con el de 2019, será el próximo 18 de septiembre, con lo que se nutre la agenda ya floreciente de conciertos del 2024.



Lo acompañará de nuevo su orquesta Johann Strauss, así como el coro Johann Strauss, junto a una selección de solistas internacionales. Entre ellos, se destaca en particular Emma Kok, una joven de 15 años, que se volvió viral con más de 60 millones de visitas en todas las plataformas sociales por su interpretación de 'Voilà', la canción francesa ESC de Barbara Pravi.



Así será la venta a través de la plataforma Tuboleta.com: A partir de este 28 de noviembre comienza la preventa Movistar Preferencial, a las 9 a.m., y preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y Dale! desde el miércoles 29 de noviembre, a las 9 a.m.



CULTURA - EL TIEMPO