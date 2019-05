¿Qué hace especial a ‘Con altura’, la canción de Rosalía y J Balvin?

Esta semana la revista estadounidense Time no se reservó los elogios para la canción ‘Con altura’, de la española Rosalía y el colombiano J Balvin, y que es producida por ‘El Guincho’.

Time la ubicó en un top 10 de las mejores canciones de lo que va en este 2019 y se refirió a la pieza musical como “el futuro de la música pop global”. Además, describió a la europea como una artista camaleónica y se refirió J Balvin como el “rey del reguetón”.



¿Qué hace tan especial a ‘Con altura’ y por qué ha tenido tanto éxito una canción de reguetón interpretada por una artista del género flamenco? EL TIEMPO habló con varios productores musicales que están relacionados con el género urbano y explicaron qué hay detrás de este éxito.



Andrés Shaq, artista, productor e integrante de ‘El Freaky’, explica que el reguetón ha resistido la presión por estigmatización que en otras décadas tuvieron géneros como el Rock and Roll. Esa resistencia ha hecho lo más importante: hacer que “el reguetón sea el pop de hoy”, dice.



Actualmente, la música pop (popular) y de las masas es ese género urbano cuyo representante más emblemático por estos días es J Balvin. “Lo urbano, el dance hall, las fusiones con ‘dembow’ ya son socialmente aceptadas y son el pop de ahora”, agrega Shaq

.

“La música latina está en su mejor momento y hay que aprovechar ese ‘boom’ por el cual está pasando", comenta, por su parte, Juan Fernando Fonseca Ochoa, compositor y productor musical.



Esa resistencia y ese momento cumbre en el que está este género ha hecho que, precisamente, muchos artistas abandonen sus raíces para incursionar en los sonidos urbanos del reguetón.

Con altura Canción oficial de 'Con altura' de Rosalía y J Balvin, y producida por El Guincho. Video oficial de la canción 'Con altura' de Rosalía y J Balvin, producida por El Gincho.

De hecho, Rosalía, una mujer de 25 años, inició su vida artística en las entrañas del flamenco. Pero recientemente su carrera ha tomado un rumbo nuevo de la mano del reguetón, lo que la ha catapultado hacia lo más alto.



El diario El País, de España, publicó a principios de mayo un artículo titulado ‘El misterioso éxito de Rosalía’, en el cual explica cómo ha llegado a ser considerada en EE. UU. una ‘celebridad global’.



“Parece salida de la nada. Un chispazo que ha puesto de moda el flamenco, o como sea que se llame lo que ella hace. Porque no es trap, no es electrónica, ni es cantante jondo, sino un mix de todo esto y más”, escribió Virginia López en El País.



Esa capacidad de Rosalía de reinventarse, de incursionar y de posar como una artista ajena al reguetón que triunfa al lado de J Balvin es la actitud camaleónica que le describe la revista Time. Pero en términos musicales, ‘Con altura’ es un regreso a los viejos orígenes del reguetón, como el que se oía a mediados de la década del 2000.



"Lo que han hecho en esta canción es irse a comienzos del 2000, cuando realmente se hacía reguetón. La clave en este tipo de géneros musicales es que haya un golpe bailable y un sonido eléctrico que haga una melodía (…) cuando se hacen melodías repetitivas, hay un recuerdo para los oyentes”, dice Scribiente William Yeah, artista y productor musical urbano de OITV producciones.



Scribiente William Yeah considera que la forma en que Time se refiere a ‘Con altura’ como el “futuro del pop global” puede ser confuso, ya que precisamente este tipo de composiciones las utilizó el género hace más de una década. Aunque para él la canción no sea una innovación en toda regla del género, rescata los dotes que tiene la voz de Rosalía.

J Balvin y la española Rosalía antes del concierto ofrecido anoche en The Forum de Los Ángeles Foto: EFE / Armando Arorizo

“Ella (Rosalía) tiene una voz comercial y tiene lo que la tendencia comercial y los usuarios están buscando: que suene juvenil, agresiva y rebelde", agrega.



Fonseca Ochoa recalcó que ‘Con altura’ es una canción de melodías simples y minimalistas que emplea células rítmicas y melódicas repetitivas, y cuya versatilidad radica en la sencillez pegajosa de sus sonidos.



“La simplicidad y sencillez bailable juegan como virtud. Los artistas globales y los medios internacionales se están dando cuenta que, precisamente, por ahí está sonando la tendencia”, agregó..



“Lo que hace especial a ‘Con altura’ es que tiene una voz diferente (la de Rosalía), que está J Balvin y que tienen un buen manager. La suma de talento hace que estas cosas crezcan. Todo eso que antes era alterativo, se está volviendo un ingrediente para la escena musical”, dice Andrés Shaq.



En definitiva, ‘Con altura’ es muchas cosas al tiempo: le suena a la revista Time como el futuro el pop, en sentido estricto es un retorno a las raíces clásicas reguetoneras de la década del 2000, es una mezcla repetitiva y pegajosa de sonidos urbanos, es una actitud camaleónica de Rosalía y es, sobretodo, un resultado más que demuestra una ecuación que viene probándose (guste o no) en los últimos años: "el reguetón es el nuevo pop mundial".



Redacción APP