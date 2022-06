La cantante y actriz mexicana Anahí dio a conocer por medio de sus redes sociales que se había contagiado de covid-19. Actualmente ya no tiene este virus, sin embargo, confesó que pasó momentos muy desagradables por los síntomas.

En sus historias de Instagram, la exintegrante de RBD publicó que la semana del 13 de junio se sintió mal y lo describió como si un trailer la hubiera atropellado. Debido a esto tuvo que mantenerse distanciada de sus hijos y su esposo, Manuel Velasco, por un tiempo. Pero tras 8 días de aislamiento dio negativo.



“Hoy, después de ocho días, les cuento que me volvió a dar (el virus). Ahora sí sentí que me atropelló un tráiler. Lo peor fue estar aislada sin poder abrazar a mis bebés y a Manuel”, escribió en sus historias.

La mexicana, el pasado 12 de junio, había cantado junto a Karol G en el ‘Bichota Tour Reloaded’ en su presentación en Ciudad de México. Tras ocho años de no subirse a un escenario cantó ‘Sálvame’, el momento favorito de muchos de los asistentes.



Por el momento, no se sabe si Anahí se contagió esa noche con Karol G, ya que la cantante no ha dado detalles al respecto.

También se contagió en la prestación con RBD

El 26 de diciembre del 2020 se transmitió vía ‘streaming’ el concierto en tributo a RBD, en el que participaron Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Días después, el 3 de enero, el esposo de Anahí confirmó que la cantante había dado positivo para covid- 19.



