La portada del nuevo disco de Cimarrón es toda una declaración de principios; Ana Veydó, la líder del grupo, tiene la mirada al frente y la pose de una criatura indomable. Su caballo tiene el agua hasta el pecho en un charco del Orinoco.



Los músicos del grupo sostienen sus instrumentos también a caballo, están sin camisa y tienen sobre su cabeza sus sombreros llaneros; ella –por su lado– marca su territorio de líder con un luminoso vestido violeta, pulseras de metal y, sobre todo, unos poderosos cuernos de toro más largos que sus propios brazos en su cabeza. El disco no podía tener otro nombre: La recia.

Bajo su dirección, Cimarrón ha estado de gira con este álbum en Alemania (en el festival Rudolstadt, alternando con las Pussy Riot), y Polonia (en el festival Globática). En los países europeos siempre ha estado el público que más aplaude a esta ya histórica agrupación llanera que siempre fue más allá de las canciones del joropo y de los caminos que han seguido el común de los intérpretes.



Ana Veydó, además, es una amenaza latente para el machismo de los Llanos. Y, para que la paradoja sea todavía más completa, ni siquiera nació cerca del río Meta.

Ana Veydó es boyacense. Nació en Otanche y creció oyendo la música andina de tiple y guitarra que prefería su padre, pero el joropo (que llegó a sus oídos cuando sus hermanos empezaron a sintonizar emisoras venezolanas) fue la música que la enamoró y que adoptó por rebelde y para salirse de lo establecido. Y es la actitud que mantiene desde el comienzo.



Cuando uno habla del llanero, casi nunca piensa en una mujer. Se imagina un hombre a caballo en pleno dominio de la naturaleza; en el folclor pasaba (o pasa) igual. El canto recio era para los hombres que medían su capacidad vocal como una prueba de resistencia. Pero Ana Veydober Ordóñez rompió el molde, quiso ser cantante recia, cuando no había mujeres que se metieran en esas contiendas. Fue una pionera. Y se hizo oír, mucho antes de conocer a Carlos ‘Cuco’ Rojas y convertirse, junto a él, en la cara de Cimarrón.

De acompañar cantantes a una propuesta sólida

Ana Veydó y Carlos Rojas (con el arpa) al frente del grupo Cimarrón, un proyecto de joropo contemporáneo célebre en el circuito del world music. Foto: Foto: Ángela María Vives

Cimarrón, una palabra absolutamente llanera, era la que usaba el arpista Carlos ‘Cuco’ Rojas, para nombrar a un grupo creado en los años 90 que le ofrecía acompañamiento a los cantantes famosos del joropo. Ana Veydó, que ya tenía una carrera como solista, se integró a la banda en el 2.000.



“Y en ese momento, con Carlos, pensamos en que el grupo se convirtiera en un proyecto sólido, autónomo, que tuviera una búsqueda musical propia, independientemente de si un artista externo lo llamara. Así empezamos a trabajar como una banda que hace propuestas y no solo joropo”.



Los dos fueron un equipo en lo sentimental y en lo musical, del diálogo entre ellos surgieron nuevos conceptos, más allá de que el público la viera a ella como voz líder y a él como el dios del arpa.

Carlos 'Cuco' Rojas, arpista llanero fallecido en enero del 2020. Foto: Fernando Ariza. EL TIEMPO

Rojas fue instrumentista, folclorista y un pensador de la tradición del Llano. Había sido testigo de primera mano de la fuerza inagotable de la cultura colombiana en la mismísima ceremonia de la entrega del Nobel de Gabriel García Márquez en Estocolmo, en 1982, cuando lo reclutaron entre el grupo de artistas que se encargaron de romper el protocolo de la premiación con la música colombiana y aprendió que la música no tenía límites regionales.

Cimarrón nunca hizo la música llanera que se esperaba. No repetía los patrones típicos. No se quedó en tonadillas fáciles. Exploró lo instrumental, lo experimental, sonidos que provenían de instrumentos distintos a los canónicos del joropo.



Tampoco se quedó en el género, porque han estado convencidos de que la Orinoquía tiene expresiones que van más allá del joropo. Cimarrón le agregó cajón peruano a su música y empezó a usar el sonido del zapateo como si fuera un instrumento más dentro de su música y se ha paseado a lo largo de dos décadas por todos los festivales de World Music.

En el 2004, grabó un histórico disco, Sí soy llanero, con el Smithsonian Folkways Recording, de Estados Unidos, luego de presentarse en un festival de músicas regionales del país norteamericano donde sintieron de primera mano los lazos musicales entre llaneros suramericanos y vaqueros estadounidenses. La producción fue nominada al Grammy anglo (las nominaciones al Grammy Latino vendrían con sus álbumes posteriores) y fue la alerta que el público colombiano necesitaba para saber que existía un grupo que lleva el joropo colombiano a otros espacios.



Para Cimarrón fueron primero los aplausos y la admiración de públicos de Europa y Estados Unidos, que los de Colombia, que a veces no terminan de ubicarlos. Su lugar fue el world music -ese circuito paralelo que adora a cantadoras de leyenda como Totó La Momposina y Petrona Martínez-. El arpa llanera de ‘Cuco’ Rojas –incluso– encontró afinidad con la de la arpista galesa Catrin Finch, y compartieron giras y un álbum. Sus escenarios fueron las salas de concierto europeas, las ferias mundiales como el Womad o ExpoShanghai.

Cimarrón no muere

Ana Veydó, voz y líder de Cimarrón. Foto: David Micolta

La alfombra roja del Grammy Latino del 2019, al que estuvieron nominados por el álbum Orinoco, dejó uno de los últimos recuerdos de la pareja. Carlos y Ana venían de tocar en India, Líbano, China y Argelia. Se preparaban para una gira de reencuentro con Finch en el Reino Unido y otros países del Viejo Continente. Rojas estaba listo para salir de gira, pero murió repentinamente, a los 66 años, el 10 de enero del 2020, en vísperas de la gira.



Ana Veydó asumió el legado de Cimarón. La cantante no canceló ni una sola fecha en su agenda de conciertos. Y solo la pandemia la obligaría a detenerse. Más de dos años después, La recia es su nueva propuesta; la prueba de que Cimarrón está vivo.

“La recia es el primer trabajo bajo mi dirección. La palabra recio, en el Llano, conduce siempre a lo que es el hombre, el cantador recio que monta a caballo, el vaquero, siempre hace referencia a los valores masculinos. Hay términos que hay que resignificar y es importante para mí, no solo decir “soy recia”, sino también hacer una invitación a la reflexión de lo que es para una mujer empoderada y autónoma ser recia, sobre todo en el joropo”.

¿Cómo ha sido su crítica al imaginario del llanero?

El joropo ha sido una contribución, desde las instituciones de la región orienta, a la identidad de ese hombre vaquero, que se ha construido alrededor de este género. Pero no es tan cierto que el trabajo de vaquería y esta música estén ligados desde siempre. El joropo es reciente. Alrededor se construyó una imagen del hombre, que es recia. Entonces, el reto era cómo buscar un significado de ser recia desde una mujer con voz, con lo que quiere para sí misma. Esa ha sido mi propuesta para resignificar el término.

¿Cuál fue el reto al asumir el liderazgo en Cimarrón?

Para mí eso ha sido una reflexión: mirar qué es un llanero, ¿cuál es el de verdad? ¿el que posa para las fotos y es dueño de un hato o quienes laboran?



Todo era tan fácil estando con Carlos. Pero reclamo para mí el trabajo desde lo escénico, desde que comenzó el zapateo como instrumento. Carlos siempre tuvo la vocería, porque dicho por él era más fácil ser aceptados. Si un hombre llanero propone algo tiene más aceptación, que si lo hace una mujer interviniendo una tradición que es de machos. Carlos puso siempre la cara por Cimarrón y cuando partió tuve que decir: “Esto también soy yo”.

¿Qué mensaje quiere dar ahora el grupo?

​El mensaje es que, más importante que seguir reforzando una construcción que nos ha hecho daño a las mujeres cantadoras, hay que buscar una propuesta más integradora en la región, en todos los aspectos. Es importante para Cimarrón aprovechar la riqueza cultural sonora y de expresiones de la Orinoquía para llevar un mensaje más amplio y más integrador a los escenarios del mundo que reciben al grupo. Ser recia también es ir incorporando la inmensidad de la llanura, integrar sonidos que se quedaron por fuera, como la eliminación del indígena y desconocer su aporte a las tradiciones y oficios de la región. Este álbum tiene eso: ahonda en esas expresiones.

La primera canción de La Recia, Velorio, es un ejemplo de esas tradiciones que se quedaron por fuera del imaginario de lo que es ser llanero…

​Velorio es un canto basado en un romance español, que llegó desde la Colonia y se diseminó por toda la llanura. Comparte lo que trajeron las misiones de los jesuitas y los franciscanos, eso quedó en ese velorio. Es como una fiesta que integra elementos de lado y lado, es una celebración, una reunión que integra lo religioso pero también otras dimensiones espirituales que podrían verse como profanas. Uno sabe hasta dónde el indígena también está ahí. Es una reunión que integra juegos y estos cantos de velorio. Estos cantos no son joropo, son expresiones casi abandonadas que no se tienen en cuenta. El álbum está cargado de eso y de otras manifestaciones espirituales, de otras maneras de vivir y sentir la orinoquía.

En el video de esta pieza musical se ve la preparación tradicional del casabe y otros rituales del Llano.

​Cuando hicimos el video conocimos la comunidad Sáliba de Orocué, donde había unas maestras que preparaban el casabe. Si usted mira, en verdad, son como los llaneros primigenios. Ubiquése en 1.800: ¿Qué era un llanero si no un indígena sometido por los colonos que llegaban de la zona andina? En el principio, los llaneros fueron indígenas. Muy distintos a lo se entiende hoy como llanero: el dueño del hato que se pone un sombrero y posa para las fotos. Se ha borrado el valor de este oficio casi indígena, ‘¿qué pasó?’ Se convirtió el llanero en una idea de blancos o de gente que tomó estas tierras, las convirtió en hatos y sometió a los indígenas. Pocos saben cómo se construyó la identidad llanera. Hasta 1967 se dio la última masacre de indígenas cuiba en el Arauca. Fue una masacre famosa. Se hacían las guahibiadas que eran eso: ir a cazar indígenas por diversión. Devolverse en el tiempo y mirar sobre qué se ha construido la identidad llanera es más noble. Para mí eso ha sido una reflexión: mirar qué es un llanero, ¿cuál es el de verdad? ¿el que posa para las fotos y es dueño de un hato o quienes laboran? Son cosas distintas. ¿Alrededor de qué se construye la identidad?

Usted dice que el joropo llegó mucho después…

Después llega el joropo que es del vaquero, pero ¿de cuál vaquero? ¿Del que lo puede cantar y promocionar o del que tiene la plata para llegar lejos? Este álbum está cargado de eso.

Y también de piezas instrumentales con sonidos inesperados…

Del viento, por ejemplo, es una pieza experimental que hace su sonido con zapateos, ecos, gritos y viento. Tiene que ver con generar una música que de verdad conmueve. No tiene texto porque se supone que lo más nuevo de la música llanera es la letra. La letra de la música llanera es hermosísima, pero es un mito, porque hay también mucha basura. Letras terribles que degradan a la mujer. Uno las oye y siente que ha retrocedido años. Esta pieza, sin texto, se defiende sola, quisimos mostrar que no necesariamente el texto es lo más valioso de esta música.

Volvamos a la recomposición del grupo, después de la muerte de Rojas...

Fue duro para mí, sobre todo porque estábamos en un momento importante. Empezábamos a ver resultados de tantos años de trabajo. Estábamos organizando una gira, íbamos a hacer 15 conciertos con Catrin Finch. Pero Carlos se agravó y murió. Hice la gira para homenajearlo. Pero sabía que al llegar acá me iba a encontrar con críticas. Si bien no somos una banda apreciada en la región -por determinado público, instituciones y uno que otro músico-, algunos patriarcas de la música dijeron: ‘Aquí murió Cimarrón’. Pero empiezo a enfrentarme a la vida real, a ser una mujer al frente de una banda de hombres, alrededor de una música que expresa toda una cultura de hombres, llaneros, machos. Se ha convertido en un desafío.

¿Cómo enfrenta esa realidad?

​No me queda más que ser honesta y desde mi visión crítica, pero de mucha reflexión si sensatez, decir lo que quiero decir acerca de cómo veo y leo mi región. Carlos se enfermó de un momento a otro. Acabábamos de volver de los Grammy Latinos, estábamos preparando la nueva banda. Cuando salí de gira, entendí que cualquier cosa que hiciera o dejara de hacer finalmente es el resultado de mi elección y mi trabajo. Supe que lo que sucediera con la banda, bueno o malo, tendría los ojos puestos en mí, algo de lo que me escondí por muchos años. Entonces, a cada cosa que haga en adelante, tengo que hacerle frente. Con eso debo lidiar, quizás por mucho tiempo, mientras la gente conoce al nuevo Cimarrón.

¿Cómo fue elegir un nuevo arpista para el grupo?

La música llanera colombiana, la que ahora se llama joropo, siempre se hizo con instrumentos andinos. Esto se abandonó para adoptar el formato venezolano.



​Busqué a alguien que quisiera tocar el arpa, no reemplazar. Cimarrón ha sido un proyecto cuya característica es que nadie permanece. Nunca hubo nadie fijo, salvo los dos. Los músicos que llamábamos dependían del sonido que queríamos proyectar. Otros, querían estar en diferentes proyectos. Entonces, nunca se ha contado con un músico de manera permanente y no ha sido un problema. El problema ahora es qué tan eficiente podía ser una mujer al frente de esta banda. Es la constante evaluación. En el álbum hay dos temas en los que Carlos está, como homenaje póstumo: Agüita fresca y Cuco en el arpa. Él toca en ambos y lo acompañamos con percusión. Para los demás, invitamos a dos artistas más de la región, que me gustan.

¿De qué dependía el aporte de estos dos arpistas?

Cada uno podía aportar en distintos temas, vi lo que me parecía bueno de cada uno, iba mirando qué quería. Las piezas parten de golpes tradicionales, de los que hacemos nuestra versión.

Entre tanto sonido experimental, ¿por qué La recia tiene un cláisico como El gavilán?

Era una canción que cantábamos siempre, en muchas presentaciones sin grabarla en nuestros discos. Fue el primer tema en el que retomamos el tiple como instrumento melódico, porque la música llanera colombiana, lo que ahora se llama joropo, siempre se hizo con instrumentos andinos: guitarras y tiples. Eso se abandonó para adoptar el formato venezolano que es arpa, cuatro y maracas, en los años 60 y 70. Cada región -Casanare, Arauca- tenía formatos que desaparecieron. Para nosotros es importante traer el sonido de antes, para recordarles que hubo un sonido distinto. Por eso volvimos a incluir el tiple. Ahora, quien lo escucha, puede decir que no es joropo. Es importante volver a mirar lo que se quedó en el camino, en la construcción de esa identidad que ahora nos da un “único” sonido del joropo. Decir que el tiple estuvo en el Llano es importante, por eso está ahí El Gavilán, porque me recuerda el sonido de los viejos que hacían joropos con tiple.

¿Cómo se siente ahora que La recia está al alcance de la gente?

​Me gusta, porque estoy segura de lo que quiero y creo que hay un camino en el que me interesa avanzar, independientemente del apoyo de la región o las instituciones. El camino está en ganar espacios cada día para nuestra propuesta. De hecho, ir a Alemania a festivales nos muestra que a pesar de las dificultades, hay un lugar en el mundo para Cimarrón.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA@lilangmartin