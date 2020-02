Ana Torroja se presentará en el Teatro Mayor

La inconfundible y dulce voz de Ana Torroja es un ícono desde que estaba en la banda española Mecano, en los años 80.



Justamente, por eso, sus seguidores esperan que interprete alguno de los éxitos de aquella primera etapa. Sin embargo, la española ha hecho, desde 1997, una larga carrera como solista y traerá a Bogotá, el 25 de abril de 2020, las nuevas canciones de su tour Volver.

Este jueves 13 de febrero salieron a la venta las boletas del show que dará el 25 de abril, a las 8 p.m., en el teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo (ubicado en la avenida Calle 170 No. 67-51, norte de Bogotá).



Torroja vuelve al país después de seis años de ausencia. En su carrera en solitario ha grabado ocho discos y son recordadas sus canciones A contratiempo, No me canso y Sonrisa. Sus más recientes canciones son Ya me cansé de mentir y Llama, en la que adopta elementos electrónicos y trabajó en conjunto con la estrella de la escena juvenil actual, Rosalía.



Las boletas de este espectáculo musical estarán a la venta desde el sábado 15, en las taquillas del teatro y en Primera Fila. Entradas, desde 65.000 pesos.

Redacción de Cultura

@CulturaET