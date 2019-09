Teresa Salgueiro: música popular con el sentimiento del fado

La cantante y compositora portuguesa Teresa Salgueiro, que cuenta con al menos 30 años de trayectoria, inicialmente con el grupo Madredeus y ahora como solista, engalanará el escenario del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, con sus composiciones y canciones de la tradición popular.



En la noche del viernes 6 de septiembre, Salgueiro dará su concierto como parte del evento llamado Voces de Libertad que, en principio contaría también con la participación de Ana Moura, quien debió cancelar su presentación por quebrantos de salud que le impidieron viajar.



Salgueiro respondió un cuestionario para EL TIEMPO, acerca de lo que será su presentación y su música.

¿Cómo describiría su música actualmente para quien no ha tenido un acercamiento a su carrera?



Es variada, pero sobre todo en el hecho de que en 2012 inicié el proceso de creación de mi propia música, un desafío para mí, creando arreglos originales, canciones que pueden ser portuguesas pero también de otras culturas, como es el caso del espectáculo que voy a presentar en Colombia. Interpreto canciones de diferentes autores, portugueses y de otros países, muy arraigadas en la tradición popular, en la voz de los pueblos.



Dos guitarras, contrabajo, batería, percusión y un acordeón, instrumentos de orígenes diversos y ofrecen un espectro variado de creación de lenguaje, arraigado a la tradición pero dirigido a la creación de una música de nuestro tiempo.



Una música profundamente emocional, donde la palabra y la poesía tienen un lugar primordial. Procura utilizar lo máximo de nuestra capacidad interpretativa.

¿Qué es lo que hace que la música que usted interpreta sea portuguesa?



Aunque no toda la música que interpreto es portuguesa, mis creaciones son para cantar las palabras portuguesas y toda la carga emocional, poética, sentimental que ellas traen, todas las características fonéticas y rítmicas de este idioma, en el cual nací y que es muy rico, que tiene muchísimas capacidades de expresión. Portugal no es un territorio vasto pero es un territorio en el que han vivido culturas diversas, que han dejado marcas profundas.

Además de los instrumentos, ¿qué caracteriza a esta música? ¿A Portugal?



Es basada en la palabra, para ser cantada, con un canto que describe todo eun paisaje emocional, sentimental, una vivencia y, en mi caso, contiene mi sentir y pensamiento sobre la condición humana, que estamos presentes en esta vida que es un milagro inmenso y la capacidad de crear el mundo en que estamos y una fragilidad delante de determinados trazos de caracter humanos que hace que a lo largo de los siglos excitan condiciones de desigualdad. Se inspira, en los elementos de la vida, en la infinitud y el misterio y que miramos para un horizonte. El paisaje es muy variado.

Y hablando del fado, ¿qué lo caracteriza?



No es fácil definir El fado y no soy del todo especialista. Puedo omitir mi opinión y compartir mi sensibilidad. Es cantada por tener una extrema urgencia de decir algo, que puede ser muy triste, muy hondo, que alguien que pregunta al destino, fado quiere decir destino, pero también puede cantar a la alegría. Una música definida por una fuerte carga emocional y por su sencillez, es la música de la soledad y se acompaña solo por la guitarra y por la viola. A mí me llegó con la voz e Amalia Rodríguez, que siempre seguiré. Ella misma lo inició como artista.

Cuéntenos un poco sobre su proyecto 'Alegría'.



'Alegría' es el título de un poema de José Saramago que es nuestro Premio Nobel de Literatura y que he escogido para musicalizar. Me encantó. Decidí grabarlo y voy a estrenar un espectáculo que se llamará así, el próximo viaje musical que haré, que es un recogido de mis últimos doce años de carrera musical que marcan mi independencia y esta faceta que no conocía de mí, la capacidad de empezar a desarrollar y crear mi propia música. Alegría es la intención de hacer un manifiesto, de la necesidad, de la urgencia de la alegría en el mundo. Seguimos viendo una condición humana muy difícil para mucha gente, guerras, éxodo enorme, desigualdad extrema, la injusticia. Es muy duro. Todos deberíamos tener derecho a la alegría.

Detalles del concierto

Ana Salgueiro se presenta este viernes 6 de septiembre, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá. Entradas: entre 40.000 y 80.000 pesos, disponibles en Tuboleta.com

