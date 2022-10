La cantante mexicana, que volvió a Colombia tras dos años de descanso, inició la primera de cinco presentaciones en el país, con un show digno de una artista con más de 40 años de carrera.

Ana Gabriel se ha consolidado como una de las intérpretes más importantes de América Latina. Sus discos, que alcanzan los 25 millones de ventas, contienen temas icónicos como ‘Simplemente amigos’, ‘Luna’, ‘Hechizo’, ‘El cigarrillo’, ‘Tú lo decidiste’ y ‘Quién como tú’.



El espectáculo empezó cuando la oscuridad del escenario se deshizo y se tornó rojo. El telonero fue el cantante de banda y ranchera, Luis Alfonso, quien hizo cantar a coro a la audiencia con un cover de ‘Mi historia entre tus dedos’ de Gianluca Grignano y algunas canciones de su autoría, como “El artista”.

Facebook Twitter Linkedin

Ana Gabriel en Bogotá. Foto: Archivo Particular

A las 10:14 p.m. las luces se apagaron y los gritos llenaron los 25.000 metros del Coliseo Live. La audiencia la aclamaba: “¡Ana!, ¡Ana!”. Mientras el humo del escenario mostraba su silueta difuminada, cantó: “huelo a soledad” y la gente respondió: “con aire indiferente del amor, con un océano oscuro al navegar, me siento tan cansada de llorar…”.



Entre la tenue luz, se logró apreciar que tenía un traje negro, adornado de flores plateadas. Cuando estaba en la parte delantera de la tarima continúo con la canción: “me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo”. En ese instante, las pantallas que se encontraban tras la intérprete se encendieron y el volumen de la música aumentó.



(Además: Daddy Yankee se despide de escenarios colombianos: inició con concierto en Cali).

¡Gracias, Bogotá! ¡Aquí está tu hija, Colombia! FACEBOOK

TWITTER

Al terminar, los gritos que aclamaban su nombre se vieron interrumpidos por un “¡Bogotá!, ¡buenas noches!, estoy impresionada”. En su primera intervención aprovechó para agradecerle a su amigo, el empresario Henry Cárdenas, quien la apoyó en el inicio de su carrera: “Yo entré a Estados Unidos con Visa de turista, pero trabajaba, o sea que era ilegal. Quién me dio la Visa para cantar en el Madison Square Garden con Juan Gabriel fue Henry”, aseguró.



Mientras la pantalla volvió a iluminarse para pronosticar el inicio de una nueva canción, la mexicana gritó: “¡Gracias, Bogotá! ¡Aquí está tu hija, Colombia!”.

Facebook Twitter Linkedin

Miles de personas vibraron en el Coliseo Live junto a Ana Gabriel. Foto: Archivo Particular

Luego de cantar ‘Mar y Arena’ y ‘No a pedir perdón’, las pantallas se iluminaron con un ojo cuyo iris era un atardecer. En ese instante, Ana Gabriel cantó uno de sus más grandes éxitos ‘Destino’. Con el micrófono en su mano derecha y girada hacia un lado recitó: “pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió, dejó que el cielo se hiciera gris…”. La audiencia cantó a la par, mientras se apreciaban algunas copas alzándose para el brindis.



Al finalizar, la artista aprovechó para hablar sobre Venezuela, tal como lo hizo en su reciente concierto en Chile: “Venezuelan, nuevamente Venezuela, es para mí un orgullo poder celebrar a todos esos venezolanos que tuvieron la fortaleza de salir a buscar nuevas oportunidades, pero también agradecer a esos países que les ha dado acogida, ojalá no tuvieran que salir, pero es que a veces falta”.

Les voy a pedir que prendan las luces de sus celulares, para iluminarle el camino a aquellos que se nos adelantaron FACEBOOK

TWITTER

Tras ‘Y aquí estoy’ y ‘Baila el Reggae’, los músicos de apoyo se retiraron del escenario para darle paso al grupo Mariachi Juvenil Cantares. El ritmo de los instrumentos se combinó con los gritos y “Mi Talismán” se apoderó de las voces de los asistentes. Al finalizar, gritó “estas son las que duelen” y le dio paso a “Tú lo decidiste”.



Aunque Ana Gabriel cantó canciones como: ‘A pesar de todo’, ‘Cómo olvidar’, ‘Ahora’, ‘Vámonos’, ‘Sin problemas’ y ‘Mariachi sin tambor’; las canciones que hicieron a la audiencia inundar con sus gritos todo el coliseo fueron ‘Hechizo’ y ‘El cigarrillo’.



Entre tanto, el escenario se oscureció y dos luces alumbraron a Ana Gabriel y a Jerónimo de Carmen, guitarrista, quienes escribieron ‘Hasta que te conocí”. Para ello recitaron: “no sabía, de tristezas, ni de lágrimas; ni nada, que me hicieran llorar; yo sabía de cariño, de ternura; porque a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá…”.



Luego del homenaje al ‘Divo de Juárez’, la ‘Luna de América’ agradeció a todo el personal y su propio equipo. Pero, lo que parecía una despedida se tornó en una petición: “Este es un mensaje de amor hasta el cielo, por eso les voy a pedir que prendan las luces de sus celulares, para iluminarle el camino a aquellos que se nos adelantaron”. En ese momento empezó a cantar ‘Luna’ y el público estalló en gritos y halagos. La emoción la remató con la canción ‘Simplemente amigos’.

Facebook Twitter Linkedin

Ana Gabriel en Bogotá. Foto: Archivo Particular

Una vez finalizada esa pista dijo: “Gracias, Colombia. No les digo adiós, les digo hasta pronto”, dio una venia y se desvaneció en el escenario mientras sonaba ‘Quién como tú’ de fondo. El público gritó “¡Otra!” varias veces y, sorpresivamente, la cantante regresó a interpretar ‘No te hago falta’ y ‘Ay amor’.



Luego de tirarle dos de sus toallas a un joven y una señora, la cantante dijo: “Qué lindo venir a esta Nación y ver a muchos jóvenes, yo sé que son las abuelitas y las mamás que les han heredado”. La emoción del final del espectáculo empezó cuando se abrió paso una mezcla entre la pista de ‘We will rock you’ y ‘Ay amor’.



Se puso su tapabocas negra y fue caminando lentamente hacia atrás, desapareciendo entre los instrumentos y las coristas, que seguían con la canción. A las 12:50 a.m. la ‘Diva de América’ terminó su concierto y le dió paso a Jessi Uribe, quien se encargó de cerrar el show.



Al caminar era posible escuchar a las personas expresando su amor por la cantante. Incluso, los buses encargados de acercar a las personas, estaban repletos de personas que seguían coreando las canciones más conocidas de la mexicana.



Este concierto hizo parte de la gira ‘Por Amor a Ustedes’ y ocurrió luego de que la cantante hiciera una extensa gira por Estados Unidos que la llevó a más de 20 ciudades y a al menos 130 mil personas.



Ana Gabriel continuará con su gira el 8 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero; la siguiente semana, el viernes 14, llegará a Pereira en el Estadio Hernán Ramírez Villega; su siguiente parada será Cúcuta, el domingo 16 de octubre en el Estadio General Santander. Luego, se viajará a cantar el 20 de octubre en el Centro de Convenciones Puerta de Oro de Barranquilla. Dos días después, la cantante cerrará su paso por Colombia en el Estadio Envigado de Medellín.

ANDRÉS PINEDA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO