Video de Ana del Castillo amenazando con hacer cerrar una clínica

Son aún pocas las mujeres que se destacan como intérpretes en el género vallenato. Ana del Castillo es una de ellas. Pero a veces es noticia por hechos ajenos a su talento.

Este fin de semana, la intérprete se convirtió en blanco de críticas por la escena que protagonizó frente a la clínica Erasmo de Valledupar, en la tarde del viernes 23 de octubre.

Ya antes Ana del Castilo había subido a Instagram, red social donde tiene 1,8 millones de seguidores, momentos de embriaguez (es recordado aquel en el que se despachó en contra de Iván Villazón porque no la dejó subir a cantar con él en escenario en un concierto al que asistió como espectadora).



Esta vez, tras una semana en la que sus publicaciones en la cuenta@anadelcastilloj más bien se concentraban en el concierto virtual que tiene pendiente, un mano a mano con Paola Jara; o en la nueva canción de Silvestre Dangond (Las locuras mías), que la cantante aparece cantando en compañía de su compositor, Omar Geles, la artista volvió a llamar la atención por esta escena que público y medios clasifican como ejemplo de: "Usted no sabe quién soy yo".

Se trata del video que muestra a la cantante en la puerta de la clínica Erasmo de Valledupar, pidiéndole al vigilante que le permita la entrada. Ante la negativa del empleado, el tono de la artista se torna imperativo y amenzante.



"¿Me vas a dejar aquí? -le pregunta a través de la puerta de vidrio- ¿Y si yo te digo que tengo covid me vas a dejar aquí?... ¿Y si yo te grabo y suspenden a la clínica? Con los seguidores que yo tengo , si no me abres suspenden a la clínica. ¿Quieres que lo haga? -pregunta Del Castillo-. Ah, listo. Yo lo hago. Si no me abres, suspenden a la clínica y no tienes trabajo ni tú ni nadie, abre...".

Dicho esto, la cantante encendió la cámara de su teléfono móvil y empezó a grabar para sus seguidores las declaraciones siguientes: "Aquí, en la clínica Erasmo de Valledupar, no me abren. Tengo covid y no me abren". En un video que se hizo viral, tomado por otra persona, se puede ver como la intérprete alterna sus grabaciones en celular con las amenazas al vigilante.

Diferentes medios locales indicaron que la cantante alcanzó a subir estos videos, pero los borró rápidamente. Y se supo que en realidad, Del Castillo no era una paciente de covid, sino que buscaba entrar a visitar a alguien.

En ese sentido, la clínica involucrada emitió un breve comunicado con el siguiente texto:



"Con respecto al video que se encuentra circulando en las redes sociales ocurrido el día viernes 23 de octubre del 2020, en las horas de la tarde, manifestamos que se refiere al acompañante de un paciente que se encontraba en zona de aislamiento respiratorio con diagnóstico de covid-19, siguiendo los lineamientos del Ministerio de la Protección Social, se restringió su ingreso para evitar la propagación del virus. Atte. Clínica Erasmo LTDA".

