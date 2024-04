Ana Curra, la reina del punk en español, volvió a Bogotá: así fue su concierto

La reina del punk siempre da un espectáculo elegante. Tiene 65 años, pero entró al escenario al ritmo de ‘Requiem’, de Mozart, con la firmeza y delicadeza que ostenta la monarquía. Llevaba una minifalda negra, medias de malla y una máscara negra en la que resalta su delineado negro. Detrás de ella estaban Pilar Román, con la guitarra; Iván Santana, en la batería, e Iñaki Rodríguez en la guitarra. Ana se posó frente a su teclado, miró hacia el público y dio una patada en el aire. El punk es una forma de vivir, y Ana Curra es una de las mujeres que lo mantiene vivo.

Nunca aspiró a la fama, dice que es libre porque no le importa si no la recuerdan, y paga sus deudas siendo profesora de piano, así que su música no es su sustento sino su amor. Aquella libertad es la que se refleja en su espectáculo: cambios de vestuario, bailes sensuales, patadas altas y baile a nivel de suelo fueron algunas características de su presentación; para Curra no hay límites.

El concierto empezó con una de las canciones más conocidas de Parálisis permanente: ‘El acto’. En el público, una mujer grita: “¡somos adictas a la lujuria, viva la decadencia corporal! ¡vamos Ana!”. Y así, en segundos, lo que era un tranquilo vals real se convirtió en punk: un tumulto de saltos, gritos y pogo.

Ana movía sus manos hacia arriba en ondas mientras se pegaba al micrófono, que manejó como si fuera una extensión de ella: lo movió de lado a lado, lo acostó, lo abrazó y empujó sin dejar que cayera al suelo. Cuando no estaba bailando con él lo hacía con su teclado, moviéndose adelante y atrás mientras lo tocaba, a veces dejaba de mirarlo para sonreírle a su banda o bailar un poco con Iñaki.

Ana Curra, la reina del punk en español, visitó Bogotá Foto:Loren Buitrago Compartir

Siguió con ‘Adictos a la lujuria’ y ‘Nacidos para dominar’ de Parálisis permanent’. Hizo una pausa para honrar a todas las leyendas del punk y del rock del mundo, entre esas, David Bowie. La cantante española le rindió homenaje con un arreglo de ‘Heroes’. Luego hubo un percance técnico que la artista aprovechó para hablar con el público: “¿cómo estaís, Bogotá? Si quereís podemos aprovechar para resolver vuestras dudas”, la respuesta del público fue concreta pero clara: “¡envuelta en ron! ¡en esta tarde gris!”. Ana respondió: “puedo daros ‘En esta tarde”, va”.

‘Volviendo a las andadas’ es uno de sus discos más conocidos y apreciados por el público bogotano; es una mezcla de punk, post punk y rock progresivo que conquistó las escenas locales de varios países hispanohablantes en 1987. En él reposan grandes éxitos como ‘En esta tarde gris’, ‘Envuelta en ron’ y ‘Pájaros de mal agüero’. Sin embargo, no es común que la cantante interprete aquellas canciones. En el Festival Rock al Parque de 2022 muchos quedaron con ganas de oírlas, pero allí mismo la promesa de “volveremos” dio esperanzas para los melómanos y fanáticos.

Por favor, un minuto de silencio por vuestros muertos

Por eso, cuando los primeros acordes de ‘En esta tarde gris’ sonaron, el público enloqueció. “¡Mamasota! ¡te amo Ana!”, fueron gritos que se combinaron con los primeros versos: “no me lo puedo creer no, no. Mirándote recuerdo aquel día en que el teléfono sonó: Marruecos, Lisboa o París tal vez”. Y aunque para las personas ajenas al punk el escenario del Boro Room podía parecer un caos, la pista y el escenario eran el reflejo del desorden y armonía de la cultura punk.

Antes de continuar, brindó con un vaso de plástico lleno de ron: por Iñaki, por Pilar y por Iván, por el público y por todos sus muertos. Así dio inicio a una misa atea, un oxímoron válido para quien la conozca.

Anterior Siguiente Fanáticos del punk y de Ana Curra cantando en medio del concierto. Foto:Loren Buitrago Asistentes al concierto de Ana Curra Foto:Loren Buitrago

Ana creció en el seno de una familia creyente, asistió a un colegio de monjas y, desde entonces, demostró su rebeldía. En 2023, en el centro de Chapinero, los acordes de un órgano se juntaron con la guitarra, el bajo y la batería y dieron paso a Curra, quien se azotó a sí misma, consintió sus piernas y bajó hasta el suelo moviendo la cadera en círculos al ritmo de: ‘Quiero ser santa’, ‘Tengo un pasajero’ y ‘Aprendiz de bruja’.

Su presentación fue un derroche de liberación sexual femenina; cantó ‘Envuelta en ron’ y ‘Pájaros de mal agüero’ mientras abría sus piernas, movía la cadera y la cintura. Se acercó al público: algunos le pedían autógrafos, otros le gritaban que la amaban y otros la miraron fijamente y siguieron sus pasos. Todos saltaban, algunos puños y patadas volaban, e incluso varios vasos de ron alzados en el aire dejaron escapar chorros de alcohol por todos lados.

Ana no cree en Dios, pero sí en el punk y en la libertad; de regalo les ofreció a los asistentes un ritual, una catarsis, un espacio de liberación. Se despidió con ‘Quiero ser tu perro’, ‘Unidos’ y ‘Un día en Texas’. Antes de bajar del escenario expresó: “volveremos, tenedlo por seguro. Os amo”.

Listado de canciones del concierto

Ana cantó canciones de Parálisis Permanente y de sus discos como solista Foto:Loren Buitrago Compartir

1. Requiem - Wolfwang Amadeus Mozart

2. El acto - Parálisis Permanente

3. Nacidos para dominar - Parálisis Permanente

4. Heroes - reversión de David Bowie

5. En esta tarde gris

6. Esa extraña sonrisa - Parálisis Permanente

7. Quiero ser santa - Parálisis Permanente

8. Tengo un pasajero - Parálisis Permanente

9. Aprendiz de bruja

10. Afrodita la monarca

11. Ghost Rider - reversión de 'Suicide'

12. Envuelta en Ron

13. Pájaros de mal agüero

14. Sangre - Parálisis Permanente

15. Quiero ser tu perro

16. Unidos - Parálisis Permanente

17. Visitando a Bach

18. Autosuficiencia - Parálisis Permanente

19. Un día en Texas - Parálisis Permanente

La guía que tenía Ana y su banda para la presentación Foto:Loren Buitrago Compartir

LOREN SOFÍA BUITRAGO BAUTISTA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA DE EL TIEMPO

X: @soofisaurio IG: @dinopensadora