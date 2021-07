Así fueron los últimos días de Amy Winehouse

En el 2011 los seguidores de Amy Winehouse comenzaron a preocuparse al verla cada vez más delgada y decaída. Llevaba años luchando contra el alcohol y las drogas mientras se convertía en una estrella musical. Mientras recibía el aplauso y la ovación, revelaba un espíritu autodestructivo.

Eso se develó con una honestidad impactante en el documental Amy, que se estrenó en 2015 y que mostraba una radiografía del ascenso y la caída de la artista, que disparó su fama gracias al disco Frank (2003), y llevó luego al impresionante Back to Black (2006).



Estuvo casada con Blake Fielder-Civil, a quien sus familiares siempre culparon por las adicciones con la que batalló toda su vida. Tuvo recaídas y desintoxicaciones muchas veces y parecía que solo cuando componía encontraba un poco de paz a tanta agitación.



Amy Winehouse fue encontrada muerta en su casa, en el barrio de Camden (Londres), el 23 de julio de 2011. Cinco días antes había tocado en Belgrado y prometía estar lista para revivir esa voz potente y muy particular que llegó a eclipsar a millones.Sin embrago desde ese recital se le notó retraída y sin mucha energía.



La autopsia de la artista demostró que no había consumido drogas. Pero si hubo un poco de alcohol. Tres meses después de su fallecimiento, se dictaminó que la cantante murió de manera no intencionada, después de haber tomado cinco veces más alcohol que el permitido para conducir en Reino Unido, pero se descartó la hipótesis de suicidio.



