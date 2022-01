Amigos y fervientes seguidores del fallecido cantante Diego Verdaguer han comenzado a expresar su dolor, luego de que se conociera la noticia de su partida en la madrugada de este viernes.



Su esposa, la también cantante argentina Amanda Miguel, fue una de las primeras en expresar su dolor con una frase que lo dice todo: "Siempre te amaré".

Por su parte, la cantante Lucero también hizo sentir su voz de dolor en sus redes con el mensaje: “Siento tanto la partida del gran Diego Verdaguer. Mis más sinceras condolencias para su amada esposa Amanda, para Ana Victoria su hija y toda su familia y amigos. Mucha luz, mucha fuerza. Buen camino Diego, tus canciones se quedan con nosotros igual que tu recuerdo”.



Otro de los músicos que también se mostró impactado con la partida del famosos cantante de baladas fue Carlos Cuevas, quien dijo: “Mi corazón no puede estar más triste. Descansa en paz mi queridísimo @DiegoVerdaguer. Me quedo con tus palabras y cariño que me diste la última vez que te vi”.