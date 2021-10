‘El simplismo a la hora de analizar la historia es aterrador’

Elvira Roca (Málaga, 1966) llevaba una vida más bien tranquila y anónima hasta que su libro Imperiofobia y leyenda negra dio un batatazo, pues pese a ser un extenso ensayo histórico, lleva 24 ediciones y más de 100.000 ejemplares vendidos. Luego vendría Fracasología, cuya tesis le ha valido algunas polémicas, como una columna del escritor Arturo Pérez Reverte, que la acusó de despreciar a la ilustración española. El libro obtuvo el premio de ensayo Espasa 2019 y lleva cerca de 35.000 ejemplares vendidos.



En estas dos publicaciones, Roca aborda, a través de distintas fuentes, imágenes y una amplia bibliografía, el desarrollo de lo que, a su juicio, constituyen una serie de estereotipos y tópicos oscurantistas transmitidos por potencias rivales y asumidos, en gran medida, por los propios españoles y por los latinoamericanos.

Según Roca, se trata de un aparataje cultural que presenta una visión catastrofista y de subordinación cultural muy dañina, al negar cualquier rasgo positivo en el desarrollo de Hispanoamérica. “España perdió la propaganda, batalla crucial de la historia moderna”, señala Roca, filóloga y doctora en literatura medieval. Hoy trabaja en la Universidad de Luxemburgo y desde allí contestó estas preguntas.

Su libro Fracasología denuncia una lectura forzada y oscura de la historia de América y España. ¿Cuáles serían sus consecuencias?

Es una visión que tiene los ingredientes de la profecía autocumplida. Señala que necesariamente todo va a ir mal en España y Latinoamérica, dados los mimbres con que estamos hechos. Así se justifica que las cosas resulten mal, no hay análisis ni explicaciones. Cualquier político incompetente se abraza a estos argumentos. Por ejemplo, en México Amlo (Andrés Manuel López Obrador, presidente de ese país) argumenta que la corrupción la trajeron los españoles y por culpa de ellos no la han podido eliminar.

¿La fracasología tiene que ver con el concepto de ‘refundación’, que se da continuamente en Hispanoamérica?

Tirarlo todo por la borda y empezar de cero es una tendencia que comienza con las reformas borbónicas, de corte ‘regeneracionista’, que pasan a tradicionalizarse y son un gasto de energía brutal. El reformismo continuo obliga cada vez a realizar enormes esfuerzos para luego llegar a un callejón sin salida y tener que empezar de nuevo. Seguimos dando vueltas alrededor de la noria, y así es imposible salir del subdesarrollo.

Es frontal en sus argumentaciones. ¿No es riesgoso abordar hoy tópicos como ‘la leyenda negra’?

Hoy ya hablar es peligroso. Se califica toda opinión distinta o discordante de la forma más agresiva y sin dar lugar a argumentos. Nuestros mimbres democráticos están muy cuestionados. Vivimos una etapa penosa.

Usted vincula el desarrollo de la fracasología con las élites políticas y culturales de España y América...

Esta lectura fracasológica de la historia comienza en el siglo XVIII. Tiene mucho que ver con el cambio de dinastía y con la visión catastrófica que los Borbones presentan de los Habsburgo, que siempre fueron sus grandes enemigos. Recordemos que todas las guerras de Luis XIV son contra los Habsburgo. Entonces la leyenda negra, antes transmitida por los rivales de España, se muda a reinar a Madrid. Los Habsburgo, su historia y su cultura se transforman en algo maldito. Y nuestras élites afrancesadas no son separables de los Borbones. Estas élites criollas están muy acostumbradas a ponerse al servicio de otros poderes: ingleses, franceses, etc.



La conquista de América trajo muchísimas muertes, enfermedades y abusos. ¿Fue un genocidio cultural?

Uno de los efectos de la leyenda negra es que genera una enorme distorsión en los conceptos. Toda conquista es una conquista. La conquista de Mesoamérica por los aztecas también fue una conquista y sería un genocidio cultural, supongo. Lo mismo Julio César en la Galia y la conquista del Oeste en Norteamérica. Lo desquiciante es plantear la conquista española como si tuviese unas características extrañas, únicas respecto de otras conquistas. Todas las conquistas han tenido ciertos rasgos comunes y las ha habido más feroces y otras menos. La de América no fue tan feroz, porque los españoles eran pocos y requerían de la población local. Ni había gente, ni capacidad de transporte; por eso se necesitaba contar con la población indígena.

¿La integración de la población indígena fue por razones prácticas, antes que por consideraciones antropológicas o religiosas?

Son ámbitos difíciles de separar. Así como para Estados Unidos expandir su idea de democracia era, de alguna forma, su justificación moral, el catolicismo fue la justificación de la conquista americana. Lo cierto es que desde el primer momento, aunque con errores y dificultades, se intenta esa integración. En América del Norte, las 13 colonias nunca contaron con la población indígena. Su desarrollo solo se pudo hacer por la confluencia de dos factores. En primer lugar, por una revolución demográfica en Europa. Ortega y Gasset decía que EE. UU. había sido hecho de los rebosaderos europeos. Y todo ese rebosadero se produce en momentos en que se genera una revolución en el transporte, que permite que mucha población europea llegue allí.

¿Y no fue una conquista particularmente cruel la de Latinoamérica?

De ninguna manera, no fue particular ni única. El ser humano se ha movido siempre conquistando por los cinco continentes. Es la historia del mundo desde que el Homo sapiens sale de África. Las poblaciones preexistentes a la llegada de los españoles también se conquistaban unos a otros. Los aztecas habían conquistado 200 años antes el valle de México y no lo hicieron precisamente con caramelos.

Pero el propio papa Francisco pidió disculpas a México por los errores y pecados en la evangelización...

Llega tarde, antes lo hizo Juan Pablo II. Pero Francisco es muy mediático, debe pensar que le viene bien hacerse presente en esto ahora, en plan fray Bartolomé. Yo en este asunto no entro ni salgo, no soy creyente. Pero me parece penoso ver a gente que supuestamente debiera estar fuera de este circo mediático apuntarse a él.

Pero hoy se busca avanzar a otro tipo de desarrollo, con mayor respeto a los derechos humanos y a las distintas culturas...

A través de la historia, el respeto a los derechos humanos no se observa en ningún lado, ese concepto no existía, se genera hace muy poco tiempo. La tergiversación de la historia es convertir hechos reiterados en la historia humana en hechos excepcionales. ¿La expansión de las 13 colonias de Estados Unidos, incluidos los dos millones de km² que se le arrebatan a México cuando ya es nación soberana, no es un genocidio cultural? Si vamos a aplicar criterios morales, debe ser siempre y en todas partes.

En Chile hay una convención que prepara una nueva Constitución. Su reglamento estableció sanciones para quienes nieguen o minimicen el genocidio cultural de los pueblos originarios durante la Colonia y la República...

Pero aterriza así en América Latina y lo que puede venir después son estallidos y micronaciones tan débiles como un bebé, materia blanda para cualquier poder externo. FACEBOOK

TWITTER

No me sorprende nada. En vez de hacerse fuertes en lo común, de intentar un equilibrio entre la diversidad y lo común, lo que se está haciendo es demonizar aquello que dio lugar al vínculo común. La koiné o vínculo común entre los ciudadanos, lo que hizo la argamasa con la que se mezcló todo lo que había, es ese elemento hispano, que se construyó sobre el mestizaje. Si lo demonizas, te puedes cargar el vínculo común y encontrarte en un proceso que va a tensionar el Estado y puede llevar a su fragmentación. En Estados Unidos, el indigenismo nunca se transforma en indigenismo político. Pero aterriza así en América Latina y lo que puede venir después son estallidos y micronaciones tan débiles como un bebé, materia blanda para cualquier poder externo.

Ha criticado la Constitución española por establecer una ‘España asimétrica’...

Si construyes una estructura nacional con regiones que tienen distintas categorías, eso puede resultar en una caja de los truenos. Establecer regiones y nacionalidades, territorios con fuero y otros sin, genera enconos que terminan, antes o después, en una confrontación que debilita a naciones que ya de por sí son débiles. Es la penosa situación actual de España.

También critica que España le haya dado la espalda a A. Latina...

Uno de los errores históricos de España ha sido negar que formamos una comunidad muy cohesionada con Latinoamérica. No pasa nada en una punta que no pase después en la otra. El chavismo gobierna en Venezuela, y Podemos, en España poco después. Como me dijo alguien: ‘la conexión está por abajo y no se rompe’. Pero a partir del XIX los españoles amputaron América, eligieron mirar solo a Europa. Pero sigue existiendo ese movimiento de retroalimentación que va de un lado a otro. Y tenemos en España un problema gravísimo de balcanización, que ya apareció en Latinoamérica.



Según usted, nos cuesta ver los matices en la historia de América...

Esta división entre buenos y malos, entre ángeles y demonios, es una visión maniquea, muy accesible para cualquier clase de inteligencia, especialmente cuando hay poca. Los claroscuros exigen pensar mucho. En cambio, si separas entre blanco y negro, entre buenos y malos, es más simple y fácil, eliminas la complejidad de la historia humana. Transformas todo en una especie de cuento, a lo Blancanieves con su madrastra. El simplismo para analizar la historia es aterrador, pero de una eficacia enorme.