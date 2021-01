La joven poeta que aportó fuerza y esperanza a la investidura de Biden

Amanda Gorman, joven poeta, aportó este miércoles fuerza y esperanza a la investidura del presidente Joe Biden, con un emocionante poema que declaró el comienzo de una "era de redención" en Estados Unidos y recordó que "siempre hay luz", incluso en los momentos más oscuros.

Gorman, de 22 años, conmovió durante más de cinco minutos a los cientos de asistentes a la investidura de Biden, con unos versos en los que trabajó durante semanas pero que no remató después del asalto al Capitolio del 6 de enero, inspirada por la necesidad del país de encontrar consuelo.



"Siempre hay luz, si somos lo suficientemente valientes para verla, si somos lo suficientemente valientes para encarnarla", dijo Gorman al concluir su poema. La poeta afroamericana es la más joven que ha pronunciado un texto de este tipo en una investidura presidencial en Estados Unidos, y recibió alabanzas casi inmediatas al terminar de recitar su obra, titulada La colina que escalamos.



"Aunque la democracia puede ser periódicamente retrasada, nunca puede ser permanentemente derrotada", afirmó la autora, que es la primera poeta joven galardonada a nivel nacional de la historia de Estados Unidos.



Gorman tuvo algo de bloqueo creativo cuando escribía su poema hasta que se produjo el ataque al Congreso, cuando vio con claridad el mensaje solemne pero optimista que quería enviar al país, según explicó.



"Para poner primero nuestro futuro, antes tenemos que dejar de lado nuestras diferencias, dejar las armas para poder alcanzar los brazos de los otros", subrayó ante el Capitolio, poco después de que Biden pronunciara su primer discurso como presidente.



Su poema sonó como un respiro de alivio tras la Presidencia de Donald Trump, y celebró la entrada en una "era de redención" de "un país que no está roto, sino simplemente inacabado. Nunca más sembraremos la división", confió.



La ahora primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, fue quien pidió incluir a Gorman en la ceremonia de investidura después de ver un vídeo de una declamación que la joven había dado en Washington, reveló el diario The New York Times.



Gorman creció en Los Ángeles, donde su madre es profesora en una escuela, y se enamoró de la poesía, escribiendo en diarios en el patio del colegio, hasta que con solo 16 años le dieron el premio a la mejor poeta joven de la ciudad californiana.



"Ahora más que nunca, Estados Unidos necesita un poema inaugural", dijo Gorman en una entrevista con el New York Times. "La poesía es normalmente la piedra angular a la que volvemos cuando tenemos que recordar la historia sobre la que nos alzamos, y el futuro que defendemos", añadió.



EFE