En el pasado mes de octubre, la ex vocalista de la Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, preocupó a sus seguidores al publicar unas imágenes en las que se le veía muy mal de salud, además, iban acompañadas del mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Días después la hermana de la cantante fue quien reveló que ella estaba pasando por una situación complicada de salud mental. Asimismo, se dio a conocer que había sido ingresada a una clínica debido a la crisis que estaba viviendo. Según la revista ‘¡Hola!’, lo que llevó a que la española fuera internada fue un fuerte cuadro de estrés y ansiedad a causa de los preparativos para su nuevo álbum.



Ahora bien, la intérprete de ‘Rosas’ en un entrevista con el medio ‘Socialité’ indicó que todavía no está lista para contar públicamente lo que ha sucedido en los últimos meses. Asimismo, agradeció a sus fans por su apoyo incondicional y el cariño que le han brindado en esta situación.



“Un agradecimiento eterno siempre a mis fans, siempre. En estos momentos se siente más aún el amor. El amor lo puede todo”, comentó.



(No deje de leer: La historia del verdadero Ebenezer Scrooge, del clásico 'Un cuento de Navidad').

También, aseguró que se encuentra bastante conmovida con sus seguidores, pues durante este tiempo ha recibido una gran cantidad de homenajes, como el que hizo la cantante española Aitana, quien cantó la canción ‘Puede ser’ de Amaia Montero y Dani Martín.



“Muchísimo agradecimiento y conmovida en estos momentos, que la gente se acuerde tanto, que la gente me quiera tanto, la verdad que siempre me llega al corazón”, comentó.



Además, afirmó que no sabe cuándo será su regreso a la música. “No puedo decir nada de eso en estos momentos. Ahora estoy recuperándome y no tengo fecha de vuelta”, afirmó. Los fans de Amaia se encuentran bastante ilusionados pues todo parece indicar que está mejorando y que podrá retomar la grabación de su disco.



(Le puede interesar: Falleció el salsero Camilo Azuquita, intérprete de 'Como si nada').

La depresión que sufre Amaia



La cantante ha comentado en diferentes ocasiones que su salud mental se vio afectada desde el fallecimiento de su padre, José Montero, en febrero de 2009, pues en ese momento confesó que sentía como si el mundo se le hubiera caído encima.



En el 2021, Montero tuvo que alejarse de las redes sociales pues los malos comentarios que algunos internautas colocaban en sus posts de Instagram habían afectado seriamente su autoestima.

Más noticias

La triste historia detrás del éxito 'Mensaje de Navidad', de Diomedes Díaz

‘Todos dependemos de los demás, queramos o no’

¿Qué es el Hardtechno?

Karol G interpreta la canción oficial de la película de ‘El gato con botas’

TENDENCIAS EL TIEMPO