El fin de año 2021 fue uno de los más exitosos para Alzate, el reconocido cantante popular de canciones como 'Mi venganza', 'Devuélveme la vida', 'Maldita traición', 'Ya me cansé', 'Ni que fueras la más buena', 'Amor verdadero', 'Tres días de tusa', 'Mujer de todos, mujer de nadie', 'Me dedico a beber', 'El desquite', 'Voy a agarrar carretera' y 'Guaro', entre otras.



“Hicimos 28 conciertos, 22 de ellos agotados. Empezamos con 8 presentaciones firmadas y fuimos subiendo”, cuenta.



“Después de un tiempo de tanto paro por la pandemia hemos tenido lo que yo llamo exceso de trabajo, y eso es muy bueno porque, además, aprendí a no quejarme con ese cambio de vida que nos tocó”, cuenta Alzate.



'La peor' es su canción más reciente, la que el artista define como “peculiar, porque mira la infidelidad de un modo diferente y es desde el lado del que perdona sin saber que le van a repetir la dosis, desde la persona a la que todo el mundo le dice que no confíe en alguien y lo hace”, cuenta el artista.

La canción, dice, nació en pandemia, “en la soledad que nos deparó ese momento. Un día salí a caminar (en Miami, donde reside con su familia) por los alrededores de mi casa pensando, precisamente, en todo lo que estaba pasando. Recuerdo que andaba muy triste porque, como todos, no entendía la situación. De pronto llegó la melodía y volví, me fui a la habitación del piano y salió en una sentada”, agrega el artista, nacido en Medellín en 1980.



“Para mí es una canción que llama a reflexionar, a oír cuando le dicen a uno que tal persona no le conviene. Ahí es bueno averiguar, saber a quién estamos dejando entrar a nuestra vida”, agrega.



En tiempos recientes, además, Alzate ha bajado 13 kilos, “haciendo ejercicio, cerrando el pico y amargándome la vida. Se me acabaron los asaditos de cada ocho días. No, mentiras, es un tema de salud, comer bien y sano, para estar mejor”.



La reapertura, con los controles, le ha renovado la adrenalina de presentarse ante el público. “Vuelven a pasar cosas como que salgo hoy de Estados Unidos rumbo a Colombia, hago una escala, voy a Mitú a un concierto y regreso al día siguiente”.



El músico, que pensó que no lograría su sueño de convertirse en un representante de los sonidos populares, agrega que sigue agradeciendo cada día haber cumplido su sueño. Fueron seis años de lucha, entre el 2008 y el 2014, en los que prácticamente su hermano Juan Felipe creía en él.



En ese tiempo tocó todas las puertas posibles para mostrar su música, “y no vendimos ni un concierto. ¡Ni uno! Recorrimos el país buscando oportunidades, casas disqueras para grabar, medios que nos ayudaran y todos nos cerraron las puertas. Así que un día le dije a mi hermano: ‘Estamos en la quiebra, no es que yo sea un perdedor, pero ya no tengo ni para pagar un almuerzo’ ”, le contó Alzate a EL TIEMPO en el 2020.



'Maldita traición' fue la canción que le empezó a abrir puertas. “Eso sí, yo nunca tiré la toalla, nunca la dejé caer, ni en los peores momentos, cuando se acabaron los ahorros”, agregó. Esa canción tiene más de 25 millones de reproducciones en YouTube y sigue como favorita entre sus fanáticos.

Bajar de peso ha significado para Alzate un cambio en sus hábitos alimentarios. Foto: Iván Caro

Ahora, en el 2022, va por su consagración en escenarios como el mexicano, donde ya es conocido.



Su frase de batalla es “ni la noche más oscura vence a un guerrero”, y Alzate, hijo de misioneros y generoso con los necesitados (con su familia ayuda a un hospital en Antioqua) sigue cosechando éxitos.

Quién es quién en la música popular





“Si no me querés te corto la cara / con una cuchilla de esas de afeitar”, empieza la canción 'La cuchilla', que hicieron famosa las Hermanitas Calle.



Grabada muchas veces, Fabiola Calle, sobreviviente del dueto original (su hermana Nelly murió en el 2003) ha dicho que no sabe en cuántos discos está incluida la canción. Todo un clásico.



Reinas eternas de la música popular colombiana, el género también tiene un soberano absoluto, el ‘rey del despecho’, Darío Gómez, cuya canción 'Nadie es eterno' ha hecho historia sonora y cuyo video, en su momento, se grabó en París, entre otras ciudades.



Esta música, que conoce también como guasca y de carrilera, tiene orígenes en Antioquia y el Eje Cafetero, y viene del amor que hubo en su momento en este sector por la ranchera, amor que no ha muerto.



Desde mediados del siglo pasado va andando, evolucionando y dando nuevos exponentes.



Tras Gómez llegaron intérpretes como el Charrito Negro, que emergió de Ceilán, norte del Valle del Cauca, para contar sus propias historias en este género, de los pocos que le compite al reguetón en el gusto masivo colombiano.



En las últimas dos décadas han aparecido figuras que le han ido dando un nuevo aire. El caleño Pipe Bueno es uno de ellos, con canciones como 'Guaro' y 'Te hubieras ido antes'.



Marbelle también ha acariciado esta música con su tecnocarrilera y los temas 'Amor sincero' y 'Collar de perlas', entre otros.



Pero, además, están Francy, Paola Jara, Jessi Uribe, Arelys Henao, Giovanny Ayala, John Álex Castaño, Yeison Jimenez, Jhonny Rivera o el propio Alzate, entre otros grandes estandartes del género.