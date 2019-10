Alzate lanza en octubre su canción para diciembre

Casi 3’600.000 visualizaciones tiene La novia de todos, la nueva canción de Alzate, músico popular, un lanzamiento de hace dos semanas que el músico presentó pensando que se vuelva éxito de las fiestas de fin de año.

El video muestra a una bella joven que al despertarse, a las 12:47 p. m., les manda mensajes “al sugar daddy, al mozo 1 y al mozo 2, y que habla un poco nuestra sociedad, en la que están muy de moda las relaciones múltiples”, cuenta Alzate.



La canción tiene su toque jocoso y, como dice Alzate, “es un reto para mí ponerla a sonar para fin de año alejándome un poco de las canciones para ‘cortarse las venas’, pues tiene su toque parrandero”.



Sonriente, como siempre, y agradecido con la vida, Alzate dice que ha tenido un gran año, que espera terminar igual. “Mi reto es sostenerme, pues pegar un éxito no es siempre fácil”, agrega.



Maldita traición, Mis borracheras, Copita de licor, Tres días de tusa y Me dedico a beber son algunas de las canciones más conocidas de este intérprete popular que, como muchos de sus colegas del género, ha luchado mucho por posicionarse.



Agrega que lo que le gusta de su género en este momento es que los jóvenes lo oyen.

“Yo sé de adolescentes que hacen ‘vaca’ para ir a mis conciertos, y eso es muy gratificante”.



Y sobre la música popular, que sigue estando en la cresta, opina que se debe a que está en su momento, pero también a que es uno de los gremios menos desunidos. “Yo pienso que lo importante es que tengamos una competencia sana y no dañemos los caminos de los otros”.



En el medio artístico siente gran respeto y admiración por Darío Gómez, con quién lanzó el año pasado la canción Copita de licor, “a quien considero una leyenda”.

También, admira a Yeison Jiménez, “que siempre anda buscando el éxito, ha sido un hombre al que le ha tocado pelear la gloria en el género”, comenta.



Jorge Andrés Alzate Ríos es el nombre de pila de Alzate, nacido en Medellín en 1980. Piloto de profesión, luego de que le negaran varias veces la visa a Estados Unidos, logró viajar a terminar sus estudios, y para lograrlo se desempeñó como carpintero, aseador y obrero, entre otros, y tuvo hasta cuatro trabajos diarios. Durmió en la calle y fue allí donde nacieron varios de sus temas.



Hoy, Alzate, que pronto cumplirá 40 años, está consolidado y espera que La novia de todos le ayude a subir otro peldaño.