‘Sin derechos humanos no hay democracia’, Álvaro Tirado Mejía

En sus memorias 'El presente como historia', el historiador, profesor y defensor de los derechos humanos Álvaro Tirado Mejía habla de las grandes transformaciones de Colombia de las que ha sido testigo, y adelanta puntadas de sus picantes perfiles sobre ciertos candidatos que trae en su libro.

¿Por qué alguien todavía tan lleno de vida se lanza a escribir sus memorias?



En nuestra cultura política no son comunes las memorias. En el siglo XIX algunos escribieron las suyas, pero en el siglo XX han sido muy escasas. Además me motiva facilitarles un poco el trabajo a los colegas historiadores del futuro.



A usted podríamos describirlo como profesor, académico, historiador, abogado y, algo que lo enorgullece mucho, defensor de derechos humanos. ¿Son Álvaros distintos?



Como el aceite ‘tres en uno’: el mismo producto con diferentes manifestaciones. Y, además, muy durable como el aceite, porque a quien se le ocurra escribir unas memorias a los treinta años, o es un genio, o tiene una enfermedad terminal… Uno escribe las memorias cuando tiene un recorrido, sobre todo cuando se da cuenta de que la vida no es eterna. Y es bueno que se estén volviendo a escribir memorias (recientemente han aparecido las del exfiscal Martínez, el expresidente Santos, el exministro Hommes, hasta de De la Calle). Quienes sí estaban escribiendo sus memorias eran los narcos y los guerrilleros, dejando una imagen muy distorsionada de lo que es y ha sido la sociedad colombiana.

Según sus memorias, ¿cuáles son las grandes transformaciones de la sociedad colombiana que ha presenciado durante su vida?



Haciendo el esfuerzo de abreviar, diría que, primero, la integración del país. Este es un territorio muy extenso que apenas en los últimos años se ha ido conectando. Solamente en los años cincuenta apareció un ferrocarril que conectaba el centro del país con la Costa, porque todas las vías de comunicación hacia el Atlántico eran por el río Magdalena. Igual de importante o más, el país ha tenido avances muy grandes en asuntos de salud y educación, por supuesto que con carencias. Cuando yo era niño, incluso adolescente, gran parte de la población no utilizaba zapatos. Recuerdo que una de las campañas del doctor Ospina Pérez, por ahí hace setenta años, era para proporcionar calzado a la población. Y había pandemias de una serie de enfermedades que han desaparecido: el paludismo, el tifo, la leishmaniasis, la parálisis infantil. Haber erradicado todo eso ha sido una cosa extraordinaria.



¿Y en cuanto al analfabetismo?



Este era un país de iletrados. Existía un número muy grande de analfabetas; ese problema, con algunas falencias, está cubierto, y la educación numéricamente ha crecido mucho. Otro avance importantísimo fue la secularización del país, con la cual, y con el respeto debido a la Iglesia católica y a todos los credos, este país se ha abierto más. Ya no somos el Tíbet de América Latina. Pero aún nos falta una proyección internacional mucho más amplia.

Usted participó en conversaciones previas a procesos de paz exitosos, con el M-19, con el Epl. ¿Qué comparación haría con el proceso de paz con las Farc?



Fue durante el gobierno de Belisario Betancur, quien en eso merece un reconocimiento como precursor. A partir de ahí se abrió una perspectiva de negociación con los diferentes grupos armados. Desafortunadamente, eso fracasó con una consecuencia gravísima, la toma del Palacio de Justicia; pero más adelante se siguió en ese camino. Lo intentaron los presidentes Barco y Gaviria, logrando acuerdos con el M-19, el Epl y con otros más pequeños. Lo intentó el presidente Pastrana, con un fracaso en el Caguán, pero que enseñó muchísimo y abrió la vía al proceso último que es el de las Farc con Santos. En cuanto a diferencias, los dos o tres grupos con los que se lograron acuerdos eran importantes, pero sin la magnitud y la presencia territorial de las Farc. Además, las negociaciones en ese momento se dieron en unas condiciones jurídicas muy diferentes, porque no existía la Corte Penal Internacional.



Usted habla de derechos humanos con más autoridad que muchos otros colombianos que se sienten dueños del concepto. Le ha tocado lidiar el tema desde muchos frentes…



Fui del primer Comité Nacional de Derechos Humanos y cofundador, con algunas otras personas, entre ellos Héctor Abad, del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, del cual asesinaron a la mitad de los miembros activos. Todo eso me permitió conocer el problema, al cual adherí con todo el convencimiento. Luego ejercí como primer consejero presidencial; la visión moderna del presidente Barco me permitió trabajar en derechos humanos desde el Estado, no sin la oposición de ciertos sectores radicales, que no concebían que se trabajara con el Estado en ese tema. Hoy sería inconcebible no hacerlo, porque es al que hay que recurrir para su protección. Ahí se creó la Consejería de Derechos Humanos, institución que ya lleva 40 años y que, con sus limitaciones, ha servido mucho. Después me tocó la parte internacional en el contexto del Sistema Interamericano, el más desarrollado, porque tiene una Corte y una Comisión. Participé en 18 visitas en todo el continente; y luego trabajé 12 años en el Sistema de Naciones Unidas, donde ya no era solamente el asunto de los derechos civiles y políticos, sino que se sumó el de los derechos económicos, sociales y culturales.

O sea, para usted los derechos humanos son un asunto de convicción...



Es que no hay democracia sin derechos humanos. Pero, al mismo tiempo, también es un asunto de realismo, buscando siempre lo posible.



Tal vez por una deformación conceptual original, la protección de los derechos humanos tiende a asociarse con la ‘mamertería’.

¿Hemos avanzado en el tema?



Puede ser paradójico, por el grado de violencia que vivimos en Colombia, pero yo creo que sí se ha avanzado. Incluso con problemas y retrocesos, en la aceptación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de policía. Por supuesto, hay sectores que aún consideran que eso es ayuda a la guerrilla. Pero son cada vez más minoritarios. Esto de la protección internacional de los derechos humanos es asunto reciente. Su objetivo era clarísimo: visibilizar el concepto de humanidad frente a las aberraciones de la Segunda Guerra Mundial y los regímenes totalitarios de Hitler y Mussolini. Pero el mundo se complicó con las guerras de liberación nacional, Vietnam, todo ese tipo de cosas; y, en el caso colombiano y latinoamericano, surgieron también grupos insurgentes o guerrilleros, con conductas totalmente violatorias. Eso fue ampliando muchísimo el concepto, sobre todo en relación con el derecho a la vida, al debido proceso, etcétera.

En el caso colombiano ha sido especialmente complicado...



Por lo siguiente: las Farc estuvieron aliadas con el Partido Comunista durante mucho tiempo, y este resolvió adoptar las diferentes formas de lucha; ir a elecciones y tener una cara legal con la UP, pero también quisieron mantener la cara ilegal, la armada. Y eso incidió en la tragedia de la UP, como lo cuento en el libro. Este fue un movimiento muy interesante, en su inmensa mayoría de militantes del Partido Comunista, que querían una salida democrática y desligarse de la lucha armada. Pero nunca quisieron hacer una declaración pública expresa en tal sentido, aunque algunos, internamente, como Bernardo Jaramillo, apoyaban hacerla.



Eso muestra también la confusión que ha acompañado el concepto de izquierda en nuestro país… ¿Cómo la ve hoy?



Aquí el concepto de izquierda, en general, ha sido difuso, porque durante todo el siglo XIX, a diferencia de Europa, donde los conceptos de derecha e izquierda funcionaban, aquí fue una lucha entre liberales y conservadores, y el problema eran las relaciones entre la Iglesia y el Estado, las libertades públicas, el federalismo, y no había, digamos, una discusión de asuntos sociales. Cuando vino la industrialización del país y una serie de cosas, desde los años veinte se crearon los sindicatos, y apareció el término ‘izquierda’; pero esos sectores eran débiles y rápidamente el Partido Liberal, que siempre tuvo un ala izquierda, absorbió esos grupos, los incorporó, sobre todo en el periodo de López Pumarejo. El Partido Conservador se definía como el partido de la derecha, clarísimamente, y allí hubo sectores extremos, que fueron más de tipo falangista. Y en el Partido Liberal, clarísimamente, que se consideraba el partido de la izquierda, estaban los seguidores de López Pumarejo, de Darío Echandía; se presentaban como la izquierda liberal. O sea que la palabra funcionaba en el ambiente, porque era una izquierda democrática. Después vino el macartismo en el mundo, la violencia de los años cincuenta, las dictaduras en América Latina, y algo también muy particular en Colombia, donde surgieron las guerrillas; y muchos sectores universitarios, de opinión, pensaron que la posibilidad estaba en la lucha armada. Entonces esos grupos extremistas también atacaron a los progresistas, a los reformistas, diciendo que eran de derecha. Y lo cierto es que hoy hemos llegado incluso a considerar que una política para ayudarles a los pobres es castrochavista. Eso es muy grave.

Claro que las distorsiones ocurren en ambos extremos…



Claro que sí. A quien tenga ciertas posiciones, digamos, más de tipo tradicional o incluso de derecha, se le dice paramilitar. Y en el otro lado, al que tenga alguna inquietud para modificar el país se le dice castrochavista o comunista. Esa polarización ha sido muy grave. Este país necesita una izquierda democrática, sin miedo a utilizar el nombre, y una derecha democrática.



¿Aquí podría aún consolidarse una izquierda socialdemócrata? Tiene interesantes documentos de conversaciones con dirigentes internacionales al respecto, que publica en su libro. Pero la verdad es que la socialdemocracia como que se ha ido apagado en Europa...



Indudablemente. Lo que no se ha apagado es el concepto y la adaptación, porque en Alemania puede ser gobierno próximamente, o en Francia o en España lo son. Y puede ser que con ese nombre o con otro, Colombia adopte los cambios fuertes que necesita, manteniendo siempre la vía democrática.



Usted hace en su libro unos perfiles muy interesantes de personajes a los que conoció. Digamos unas pocas palabras de algunos. ¿Carlos Lleras Restrepo?



Un estadista.



¿Alfonso López Michelsen?



Inteligencia extraordinaria, gran cultura, persona multifacética y un liberal de ideas.



¿Belisario Betancur?



Abrió el camino de la negociación política.

¿Virgilio Barco?



Un demócrata.



¿César Gaviria?



Gran transformador. Hoy está dedicado simplemente a gerenciar lo que quedó del viejo Partido Liberal.



¿Luis Carlos Galán?



Encarnó una posibilidad de transformación de este país, que se perdió.



¿Ernesto Samper?



Una gran frustración…



¿Álvaro Gómez?



Un intelectual que tuvo el gran valor de cambiar en el transcurso de su vida.



Finalmente, le voy a preguntar de un personaje con quien tiene una divertida anécdota que cuenta en el libro. La famosa actriz y cantante argentina Libertad Lamarque...



Era como el Gardel femenino. En alguna oportunidad, el presidente argentino Raúl Alfonsín ofreció un gran almuerzo en honor del presidente Betancur y, por razones de protocolo, me tocó sentado en la misma mesa con Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges y Libertad Lamarque. Imagínese semejante elenco, y a mí lo único que se me ocurrió fue pedirle el autógrafo a Libertad Lamarque. (Risas). De un momento a otro, ella me preguntó que a cómo estaban las acciones de la Colombiana de Tabaco. Me extrañé de que le interesara un tema tan local. Mucho después supe por qué. Ella había tenido amores con un empresario muy fuerte de Medellín, y por eso, en forma subrepticia, había vivido allá unos meses. Lo simpático es que cuando yo cuento esta anécdota, el 99 % de las personas que me preguntan por el libro no lo hacen por inquietudes literarias o históricas, sino para averiguar por el nombre del empresario. (Risas).



¿Y por fin nos lo va a contar?



Eso lo dejo para el segundo tomo. (Risas).



MARÍA ISABEL RUEDA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

