Ningún acordeonero olvida la noche de su mayor triunfo en el Festival de la Leyenda Vallenata. Álvaro López Carrillo, rey vallenato 1992, tuvo ese momento en el 2017, cuando ganó la competencia de rey de reyes, en Valledupar. Era el cuarto acordeonero que lo conseguía en 50 años que llevaba el encuentro. Antes, el título –y la corona dorada y roja– solo lo habían ostentado Nicolás ‘Colacho’ Mendoza, Gonzalo ‘el Cocha’ Molina y Hugo Carlos Granados.

Para llegar a ese trofeo hay que haber ganado el título de rey vallenato y López Carrillo lo consiguió en 1992. Veinte años antes, su padre, Miguel López, había sido el primero de su familia en lograrlo, con Jorge Oñate a su lado, tocando la guacharaca y cantando en tarima. Ya en el 2017, Álvaro se coronó rey de reyes mientras era el acordeonero oficial del ‘Jilguero de América’. Y recuerda ahora que mientras competía no dudaba de sus capacidades, pero los nervios lo traicionaban.



Antes de su presentación en la final del concurso, Oñate –el cantante vallenato fallecido en febrero del 2021, al que el festival le rinde homenaje póstumo este año– lo llamó para darle ánimos: “Vamos pa’lante, con seguridad, deje esos nervios de lado, que Dios lo va a iluminar”, le dijo.

Álvaro López pocos minutos después del fallo que lo coronó como rey de reyes vallenato, en el 2017. Foto: Liliana Martínez Polo

Ahora, el festival (que finaliza el 30 de abril) está a punto de elegir un nuevo rey de reyes, en una competencia que pasó de hacerse cada diez años a cada cinco. El sucesor de López está entre los 17 reyes que se inscribieron este año para competir por el único trofeo en forma de corona que entrega el encuentro, como aquella que López recibió en el cierre del festival del 2017 y que no se quitó de la cabeza durante horas, hasta que empezó a pesarle.



El tiempo voló más rápido para su título, su reinado fue más corto, y la pandemia privó a los artistas, incluso a él, de los escenarios con público, durante dos años. Sin embargo, López celebra la vida y el homenaje que se le rinde al cantante con el que grabó éxitos como No comprendí tu amor.

“Hay que darle gracias a Dios porque uno está vivo, después de la pandemia que tuvimos y de la pérdida de Jorge Oñate –dice el rey de reyes de la célebre dinastía de acordeoneros López de La Paz–. Y casi dos años sin festival presencial y sin poder trabajar bien es duro. Pero Dios, siquiera, nos tiene vivos. Y me pone contento por poder ver al público y a la gente que le gusta la música y el festival”.

¿Cómo fue ganar en el rey de reyes hace cinco años?

​

Emocionante para mí. Concursar con todos esos reyes, con la preparación que tuve, la entrega y la confianza en Dios, porque sin él no se puede hacer nada. Estaban Christian Camilo Peña, Navín López, Saúl Lallemand, Sergio Luis Rodríguez. Y había que enfrentarlos. Uno en tarima ve las cosas diferentes. Tiene la responsabilidad ante el público de vencer los nervios, para que no lo traicionen a uno. Hay que tener cojones para enfrentarse a todos esos reyes en la final.

Es esa la importancia del rey de reyes…

​

Sí, porque concursan quienes ya ganaron. Es lo bonito, gente que ya conquistó la corona, igual que uno.



¿En algún momento después de tocar en la final pensó que ganaría?



El temor era más fuerte. Estaba en stand by, esperando. Iba de un lado a otro, todo nervioso, a veces tratando de conversar con la naturaleza, o detrás de una puerta, parado, con los ojos cerrados esperando el fallo. Y cuando lo escuché, pensé en mi familia, en mis hijos, en Diomedes Díaz, en Jorge Oñate y en este triunfo bello. La primera parte de mi discurso fue para Dios y después para ellos.



(Puede interesarle: Rey de reyes, la corona que le faltaba a la dinastía López, sobre la noche del triunfo de 'Alvarito' López).

Es un rey de reyes muy religioso…



Sí. Cuando me estaba preparando, antes de concursar, me iba a las iglesias y me ponía a conversar con Dios, me arrodillaba, me acostaba en la iglesia. Porque Dios es el único amigo de uno, fiel y leal.



¿Y qué le dijo Jorge Oñate después de ganar?



Solo me encontré con él a los tres días, porque al día siguiente me llevaron a una casa de campo a relajarme, para recibir a los periodistas y a los hijos. También, la alcaldesa de La Paz (César) me hizo un recibimiento apoteósico, que me dio fuerza y felicidad de estar con mi gente. Por eso, pasó tiempo antes de que Oñate pudiera felicitarme, traerme una torta, compartir conmigo.

Jorge Oñate y Álvaro López en imágenes promocionales de su álbum 'Patrimonio Cultural' (2016). Foto: Prensa Jorge Oñate

Ya habían grabado el último álbum que hicieron juntos, Patrimonio cultural...



Sí, lo grabamos antes del festival, ya estaba sonando cuando gané el título de rey de reyes.



Y ya no grabaron más…



No porque al año o dos tuvimos una pequeña discordia y rompimos relaciones. Entonces, quedé con mi conjunto, haciendo presentaciones, tocando en la gira ‘Entre grandes’, con Silvestre Dangond. Estuve casi dos años en ese tour y fuimos a todas partes, Estados Unidos, Paraguay, Chile…

Usted grabó con Diomedes y con Oñate, incluso tiene un Grammy Latino...



Con Oñate grabé No comprendí tu amor, Una aventura más y El más fuerte. Con Diomedes, Listo pa’ la foto, el álbum con que ganamos Latin Grammy. Y el éxito final, Ay, la vida.



Esa canción sonaba por todos lados durante el festival que se hizo en homenaje a Diomedes Díaz, en el 2014…

​

Es que Diomedes hizo muchísima falta, sigue haciéndonos falta. Cuando gané el rey de reyes, en el 2017, pensé: ¿qué habría hecho Diomedes de haber estado aquí? Él habría compuesto un disco y me habría llamado a grabar inmediatamente, porque él era así. Porque él siempre dijo que yo había nacido para tocar con él y él para cantar conmigo. No dejó de decir eso nunca.

¿En qué proyectos recientes ha participado?



Hice una fusión hace como un año, que no ha salido. Me llamó Carlos Vives e hicimos cinco temas. Ahorita mismo empiezo un proyecto de cuatro temas con Peter Manjarrés y, aparte, tengo mi grupo musical, con mi hijo Álvaro Miguel, como vocalista.



Fue una corona para toda su familia. ¿Qué decía su padre, Miguel López, cuando ganó?

Él, feliz. Creo que ese triunfo lo ayudó a permanecer más con nosotros. Le dio mucha vida y fortaleza. Aún lo tengo vivo. Fue importante para mí recibir el título de rey de reyes con Miguel López todavía vivo. Porque yo aprendí al lado de mi papá, me fui formando al lado de Los Hermanos López, con Jorge Oñate, y me enseñó muchas cosas: cómo tenía que apuntarle al acordeón, cómo hacer las melodías. Estuve esta semana llevándolo al ensayo porque va a tocar en la tarima del parque de la Leyenda la canción No voy a Patillal, con Silvestre. También yo voy a tocar en ese show tres canciones.



¿Qué fue lo más bonito que le dejó el título de rey de reyes?

Me abrió puertas y me trajo nuevas amistades. Además, es bonito llegar a un aeropuerto y al pasar oír que la gente dice por ahí: “Ahí va el rey de reyes”.

Estos acordeoneros buscan ser rey de reyes 2022

El Festival Vallenato lleva toda la semana en competencias infantiles, juveniles y de piquería, y desde hoy comienzan a competir los reyes vallenatos que buscan el quinto rey de reyes.



Entre las condiciones para participar, deben interpretar una canción grabada por Jorge Oñate. La final, junto con la de acordeonera mayor y rey de reyes de canción inédita, será en la noche del sábado.



La siguiente es la lista de reyes vallenatos inscritos para la corona de rey de reyes:



Jaime Dangond Daza

Luis Eduardo Daza

Almes Granados Durán

Saúl Enrique Lallemand

Raúl ‘Chiche’ Martínez

Wilberth Nicolás Mendoza

Álvaro Meza Reales

Ciro Meza Reales

Julián Mojica Galvis

Alfonso ‘Poncho’ Monsalvo

Gustavo Osorio Picón

José María ‘Chemita’ Ramos

Fernando Rangel Molina

Julián Rojas Terán

Freddy Ramón Sierra

Manuel Vega

José Ricardo Villafañe

Conciertos de las noches del Festival

Cada noche, como sigue siendo costumbre, el Parque de la Leyenda se llena de música de artistas vallenatos y algunos invitados. Los artistas invitados y su fecha de presentación son las siguientes:

28 de abril. Manuel Turizo, Diego Daza, Peter Manjarrés, Beto Zabaleta y Churo Díaz.

29 de abril: Fonseca, Jessi Uribe, Paola Jara, Elder Dayán Díaz, Mono Zalabeta.

30 de abril: Silvestre Dangond, Iván Villazón y Ana del Castillo.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

Redacción de cultura

@Lilangmartin​