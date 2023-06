Alonso Salazar ha sido uno de los escritores y promotores de la investigación social en Medellín más reconocidos y en el año 2001 publicó el libro 'La parábola de Pablo' que se convirtió en pocos meses y años en un clásico de la literatura colombiana, según informa la editorial Penguin Random House en un comunicado.



Para mucho, esta es una de las biografías más completa sobre el capo del cartel de Medellín que ha inspirado, entre otras, la famosa serie de televisión 'Escobar, el patrón del mal'.

"A punto de cumplirse 30 años de la muerte de Pablo Escobar, los lectores podrán contar con una versión revisada que incluye un capítulo nuevo sobre las fuentes consultadas por el autor para la actualización del libro en su totalidad. Esta edición incluye también el prólogo de Andrés Parra, actor reconocido por su interpretación del capo", comenta Penguin Random.



“Cuando este libro se publicó, había dificultad real para conseguir información sobre Pablo Escobar, su mundo y su gente, a pesar de lo cual el texto mantiene vigencia. Hoy, casi treinta años después de su muerte, la dificultad es exactamente la contraria: abunda información sobre Escobar. En tres décadas su vida dejó de ser secreta y está sobreexpuesta. Ahora que he querido actualizarme he visto varias series, horas de entrevistas y he leído gran parte de los libros publicados. Además de su hijo, su esposa, sus hermanos y su amante, han escrito su historia sicarios y socios del crimen, oficiales de la policía y hasta un general del Ejército cuestionado por permitir su fuga, se defendió en un libro que tituló 'Cogobierno en La Catedral'”, explica Alonso Salazar sobre las fuentes para esta edición.

Alonso Salazar , escritor antioqueño. Foto: Archivo EL TIEMPO

Salazar también agrega en un nuevo capítulo de la biografía: “no necesariamente hay más verdad. Los relatos son interesados, los autores se justifican, critican lo que consideran nefasto, dicen que intentaron moderar a Pablo; guardan silencios convenientes, o explícitamente culpan o absuelven involucrados, incluso algunos autores cercanos se califican como víctimas. Se han asomado verdades importantes para la historia, como la participación activa de los hermanos paramilitares Fidel y Carlos Castaño en las acciones narcoterroristas y los magnicidios ordenados por Escobar, que ellos habían tratado de ocultar para mantener la idea de que habían ejercido solo una violencia antisubversiva, a la que le daban tintes patrióticos. Hay preguntas, que siguen sin resolverse, como la de quién le dio el disparo definitivo cuando caminaba sobre el tejado. También salieron a la luz acusaciones severas entre miembros de la familia Escobar, con furias de las que suelen darse por la disputa de riquezas, de las cuales la más sorpresiva es la que hacen Victoria y Juan Pablo cuando acusan a Roberto, El Osito, su hermano, y a su madre, Hermilda, de haber traicionado a Pablo, antes de su muerte. Desde luego, también han aparecido detalles nuevos sobre Pablo y su vida, como que tardaba hasta dos horas lavándose los dientes; Victoria lo motilaba y le hacía manicure y pedicure; tenía cierto complejo por ser bajito, por lo cual usaba zapatos con plantilla; en la autopsia se constató que tenía una pierna más larga que la otra; desde pequeño prefirió el color azul para sus habitaciones; dejó de afeitarse; en sus últimos días se le vio ensimismado; un poquito loco; o que un tanatólogo pasó veinticuatro horas con su cadáver para hacerlo presentable, pero solo lo pudo vestir con extrema sencillez: sin zapatos y con una camiseta y un jean”.



Para la editorial, este libro vuelve a publicarse con algunos ajustes y precisiones que tienen sentido corroborando informaciones nuevas, pero manteniendo sin cambios sustanciales lo expuesto en la primera edición del 2001.



“He incluido este capítulo inicial que, con base en entrevistas que realicé después de la primera publicación, permite tener mayor detalle sobre las facetas privadas, podría decirse íntimas de Pablo, y mayor claridad sobre sus días finales, las condiciones en las que se movió y el deterioro físico y emocional que vivió”, revela Alonso Salazar.

Alonso Salazar nació en Pensilvania, Caldas, en 1960. Es periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Fue cofundador de la Corporación Región de Medellín, entidad en la que se dedicó a actividades de promoción e investigación social. Fue elegido alcalde de Medellín en el 2008 y ejerció el cargo hasta el 2011. Ha publicado los libros No nacimos pa’ semilla (1990), texto que se convirtió en un clásico de la violencia urbana en Colombia, Mujeres de fuego (1993), Drogas y narcotráfico en Colombia (2001), La parábola de Pablo (2001), Profeta en el desierto. Vida y muerte de Luis Carlos Galán (2003), ganador del Premio Planeta de Periodismo, y No hubo fiesta. Crónicas de la revolución y la contrarrevolución (2017).