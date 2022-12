Es muy posible que durante las fiestas navideñas usted haya escuchado el famoso éxito llamado 'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey, una pieza lanzada en 1994 y que desde entonces ha sido ícono en la época decembrina.



Sin embargo, lo que ahora llama la atención no es que la canción volvió a ser una de las más escuchadas durante estas fiestas, sino que el coautor del tema desmintió el origen de la canción y contó algunas cosas de la cantante que resultaron bastantes polémicas.

El coautor y productor de la célebre canción, Walter Afanasieff, durante su intervención en el podcast ‘Hot Takes and Deep Dives’, desmintió recientemente a Mariah Carey, quien una vez dijo que el origen de la canción fue cuando era una niña.



“Los dos estuvimos de acuerdo en cómo escribimos ‘All I want For Christmas Is You.’ Nunca hubo ninguna historia alternativa sobre aquello hasta hace probablemente unos diez años. Fue entonces cuando ella empezó a decir: '¡Oh, escribí esa canción cuando era una niña!”, dijo.



Y agregó: "¿El por qué no lo había contado antes, durante los 12 o 13 o 15 años previos? Pienso que se le ha ido ocurriendo sobre la marcha".

Además, arremetió contra la artista y aseguró que: "Ella, en realidad, no toca ningún instrumento y no conoce la teoría más básica de la música".



“Entonces, afirmar que ella escribió una canción con estructura de acordes muy complicada, con su dedo en un teclado Casio cuando era una niña, es una especie de cuento”, agregó en el podcast.



De hecho, el productor contó cómo, según él surgió la canción: “Estábamos encerrados en esta hermosa casa que (Mariah estaba) alquilando, era verano y había un piano. Entonces, la escritura de 'All I Want for Christmas' es que comencé a tocar un boogie-woogie, una especie de rock”.

La respuesta de Mariah Carey

Ante las críticas generadas por las polémicas declaraciones, Mariah Carey se pronunció al respecto.



El representante de Carey le dijo a ‘The New York Post’: “Mariah nunca ha pretendido escribir 'All I Want For Christmas Is You' sola o cuando era niña. Ella siempre le ha dado crédito a Walter, ya que él es citado como escritor de la canción, por lo que sería ridículo”.

Y agregó: “No estoy seguro de dónde vino ese rumor, pero Mariah es muy respetuosa con los escritores y el oficio, ya que ella misma es compositora”.



De hecho, la artista publicó una entrevista para el medio VH1 en sus historias de Instagram en la que cuenta casi la misma versión que Walter Afanasieff.



“Estaba en la granja, al norte del estado, donde hicimos el video, y era de noche, estaba caminando y se me ocurrió la idea de la canción”, dijo en ese momento.

