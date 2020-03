Alicia Keys, una artista que no para de cosechar éxitos

Desde que debutó en el año 2001 con el álbum ‘Songs in A Minor’, la neoyorquina Alicia Keys se ha consolidado como todo un referente en el mundo de la música: más de 65 millones de discos vendidos y decenas de premios y reconocimientos, entre ellos 15 Grammy, dan fe del apoyo de la crítica y el público a una artista que cuenta con un amplio repertorio de éxitos.



“Desde ser ganadora en la categoría de mejor artista nuevo hasta ser la anfitriona de los premios Grammy, Alicia Keys ha sido un faro de la comunidad musical durante más de dos décadas”, destacó la presidenta de la Academia, Deborah Dugan, al anunciar que la cantante repetiría en 2020 como presentadora de la ceremonia de entrega de los premios más importantes de la música.

Por segunda vez consecutiva, la artista fue la anfitriona de los Grammy en una gala celebrada el pasado 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles y marcada por el homenaje a Kobe Bryant y la coronación de Billie Eilish como artista debutante del momento, al hacerse con los cuatro galardones principales.



La propia Keys inició su carrera musical arrasando en los Grammy: cinco galardones, entre ellos a mejor artista nueva y mejor canción por su célebre ‘Fallin’, el primero de una larga serie de éxitos a los que previsiblemente se añadirán algunos de los temas de ‘Alicia’, nuevo álbum de estudio de la artista, que se publicará el próximo 20 de marzo.



El disco llega cuatro años después de su última producción discográfica, y viene precedido del lanzamiento de tres sencillos: ‘Show Me Love’, ‘Time Machine’ y ‘Underdog’.



Con la primera de las canciones de adelanto de su nuevo disco, un dúo con la estrella de R&B Miguel, Alicia Keys logró su undécimo número 1 en la lista de R&B para adultos de Billboard.



“Me encanta esta canción porque trata de la vida real y de gente real y de nuestras experiencias. Todos hemos estado en un lugar de nuestras vidas donde hemos tenido que desafiar las probabilidades. Nunca es fácil. Una de mis letras favoritas de la canción es: ‘Dicen que nunca lo lograría, pero yo fui construido para romper el molde’. No creo que haya una persona en el planeta que no se haya sentido así”, asegura Keys de ‘Underdog’, tema coescrito con Ed Sheeran.

Mujer reivindicativa

“Algunas personas pueden pensar que la palabra ‘underdog’ es una palabra negativa, pero yo la veo como una palabra poderosa que representa a las personas que pueden ser subestimadas y, sin embargo, están a la altura del desafío y superan las expectativas”, explica la artista sobre su último sencillo.



Alicia Keys, siempre reivindicativa, fue premiada el pasado diciembre por Billboard en su evento ‘Mujeres en la música’, con el que se destacan las carreras de estrellas femeninas de la industria musical, y en el que la artista recibió el reconocimiento al impacto social por el impulso de la organización She is the Music.



She is the Music tiene como fin potenciar el papel de las mujeres en la industria musical y acabar con la brecha de género en un sector en el que la gran mayoría de ejecutivos y productores son hombres.



Además de acuerdos con discográficas, la organización ha creado un comité latino y puesto en marcha programas de escritura y composición para mujeres, entre otras iniciativas.



A través de las redes sociales, la artista puso en marcha la iniciativa #Nomakeup con el propósito de llamar la atención sobre la presión que reciben las mujeres para aparecer en público perfectamente maquilladas, y renunció al maquillaje en defensa de una belleza natural, iniciativa a la que posteriormente se sumaron otras estrellas. “No soy esclava del maquillaje. Y tampoco soy esclava de no usarlo”, explicó más adelante.

Carrera de éxitos

A punto de embarcarse en una gira mundial que comenzará en Dublín el próximo mes de junio, y para la que por el momento se han anunciado medio centenar de fechas en Europa y Norteamérica, Keys publicará el 31 de marzo ‘More Myself: A Journey’, una obra autobiográfica en la que la artista cuenta su camino hasta convertirse en una estrella de la música.



Nacida el 25 de enero de 1981 en Manhattan, Alicia Augello-Cook comenzó a componer canciones con apenas 12 años, y al cumplir los 20 se convirtió en la gran revelación musical del año 2001 con su álbum debut ‘Songs in A Minor’, un trabajo con el que conquistó a todo el mundo.



Con esta creación consiguió ventas millonarias y una buena colección de premios, entre ellos sus cinco primeros Grammy, igualando la marca lograda por Lauryn Hill.



A finales de 2003 publicó su segundo disco, ‘The Diary of Alicia Keys’, un nuevo éxito por el que recibió tres premios Grammy, aunque de nuevo se quedó a las puertas de recibir el reconocimiento al álbum del año.



En 2005 vio la luz el álbum en directo ‘Unplugged’, que recogía los éxitos que la habían alzado como celebridad con apenas dos trabajos discográficos.



‘As I Am’ (2007), ‘The Element of Freedom’ (2009), ‘Girl on Fire’ (2009) y ‘Here’ completan la discografía de la artista, ‘coach’ en el programa de talentos musicales ‘The Voice’ y autora de varios éxitos como ‘Fallin’, ‘A Woman’s Worth’, ‘You Don’t Know My Name’, ‘No One’, ‘Empire State of Mind’ o ‘Girl on Fire’.



MIRIAM SOTO

EFE Reportajes