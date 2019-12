Alicia Keys, la dama del R&B que lucha contra los estereotipos

La cantante estadounidense Alicia Keys, reconocida a nivel mundial por su talento y principios, conducirá por segunda vez la entrega de los Grammy en 2020, un galardón que ha conseguido en 15 ocasiones. Además, la cantante ícono de la música R&B acaba de presentar su canción 'Time Machine', que según indican desde su compañía, “es una odisea inspirada en la música funky”.

Keys nació en Nueva York y su nombre de nacimiento es Alicia Augello Cook. Su madre era una consejera legal de origen italoirlandés y su padre, un asistente de vuelo afroamericano.



En 1983, cuando tenía dos años, sus padres se separaron y su madre se encargó de criarla en el barrio Hell’s Kitchen, en la Gran Manzana.



Según cuenta la revista 'Hello!', Keys cantaba desde que podía hablar y, con siete años, comenzó a estudiar piano. Antes de completar dos años de estudios, ya podía tocar melodías complicadas, como algunas de las sonatas de Chopin.



A los 12 años se inscribió en el Professional Performing Arts School de Nueva York para formarse en canto y baile.



Con tan solo 16 años, recién graduada de la secundaria, obtuvo una beca para continuar con su formación en la prestigiosa Universidad de Columbia, pero decidió dejar los estudios para apostar por su pasión musical tras firmar con Columbia Records.



Aunque esa compañía discográfica se esforzó en lanzar a la cantante al estrellato, ella no estaba del todo cómoda y decidió firmar con Arista, cuyo fundador y presidente había descubierto otras estrellas, entre ellas nada menos que a Whitney Houston.



En 2001, tras haber puesto su voz en canciones para las bandas sonoras de algunas películas, su primer álbum, 'Songs in a Mirror', la colocó en los primeros puestos de las listas de éxitos, y Falling fue su primer 'hit' mundial, que logró a los 20 años.



Reservada en su vida privada, Keys lleva con su esposo desde 2010, el productor musical y rapero Machalo Gómez, conocido como Swizz Beatz.



Ese año, la intérprete dio a luz al primer hijo de la pareja, Egypt Daoud Dean. Cuatro años después nació Génesis, el pequeño de la familia. Los dos hijos que el rapero tuvo con Keys se suman a los tres que ya traía de relaciones anteriores.



En 2018, la pareja acudió a la cadena de televisión ABC para hablar de su experiencia de compartir crianza. “Nos queremos unos a otros. Quedamos, vamos a cenar juntos. Celebramos Acción de Gracias juntos, nos vamos juntos de vacaciones…”, dijo Keys. “Nuestra familia es una maravillosa familia grande”, añadió.

Cero etiquetas

Desde el principio de su carrera, Keys ha estado involucrada en diferentes luchas sociales, como el feminismo, la denuncia de la desigualdad racial o de los estereotipos de género.



En 2016, la cantante decidió dejar de maquillarse y compartió su decisión con sus seguidores a través de una carta publicada en el blog de Lena Dunham. En ella hablaba de la frustración y la presión que sentía por tener que estar siempre impecable, perfecta.



“Cada vez que salía de casa y no me había maquillado estaba preocupada por si alguien me pedía una foto, por si la compartía en internet. Eran los pensamientos más inseguros y superficiales que tenía y estaban basados en lo que yo creía que otras personas iban a pensar de mí”, escribió.



Recientemente, Keys criticó públicamente que su hijo pequeño no se hubiese sentido libre para pintarse las uñas.



“El otro día fui a hacerme las uñas con Génesis y él le dijo a la señora que quería pintárselas con los colores del arcoíris (...). Después de que le pintase cada uña de un color distinto, él me miró y me dijo ‘Mamá, no quiero tener esto en las uñas’ ”, comenta.



Tras esta afirmación, ambos hablaron y el niño reconoció que era porque a la gente no le iba a gustar.



Keys reflexionaba en el video que publicó en redes sociales sobre cómo el pequeño de cuatro años ya sabía que lo iban a juzgar, y cuenta que lo convenció y aprovechó para contarle que otros niños y hombres también se pintaban las uñas.



Añadió que en cada uno hay energías femeninas y masculinas, y todos podemos explorarlas y manifestarlas como queramos. Concluyó con la frase: “Menos etiquetas, más expresiones”.

EFE